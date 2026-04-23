BIOINNOVASIA 2026: 아시아 탈탄소화를 위한 바이오연료, 바이오매스, 바이오카본 및 원료 전략 고도화
초기 업계 후원 참여는 시장의 높은 관심을 반영하며, Rainbow Pellet이 플래티넘 스폰서로, Uniexport, Hanwa Co., Ltd., Renova가 골드 스폰서로 참여한다. 또한 CellMark, CM Biomass, Control Union이 전략적 파트너로 함께한다. 바이오카본 중심의 참가 기관인 FutureMetrics, TSI, CPM, Amandus Kahl등은 이번 행사의 기술적 상업적 전문성을 더욱 강화하며, Hawkins Wright, 일본바이오매스발전협회(BPA), IPTC, Arthur D.Little은 산업파트너로서 지원한다.
재생연료 의무화가 강화되고 바이오매스 지속가능성에 대한 검증이 한층 엄격해지는 가운데, BioInnovAsia 2026은 일본과 아시아 태평양 지역의 변화하는 정책 및 시장 환경을 집중적으로 조명한다. 주요 논의에서는 지속가능항공연료(SAF) 도입 경로, 메탄올과 암모니아를 포함한 해운 연료 탈탄소화, 그리고 일본, 한국, 중국 전반의 변화하는 국가정책을 다룰 예정이며, 규제, 연료 기준, 최종 수요 간 정합성이 점차 높아지는 흐름을 집중적으로 다룰 예정이다.
BIOINNOVASIA 2026은 시장 중심 플랫폼으로서, 제3회 Biofuels & BioCarbon Asia와 제16회 Biomass Pellet Trade Asia, 두 개의 전문 컨퍼런스를 통합하고, 그리고 산업용 바이오카본 사용자 대상 비공개 워크샵까지 함께 운영한다. 이 구조는 특히 감축이 어려운 산업 부문에서의 연료 전환을 위해, 상류 원료 공급과 하류 산업 수요를 연결해야 할 필요성이 갈수록 커지고 있음을 반영한다.
이번 아젠다는 바이오연료 및 바이오매스 시장 전반의 핵심 주제인 원료 확보 가능성과 경쟁 구도에 강한 비중을 둔다. 세션에서는 농업 잔재물, 폐기물 기반 원료, 목질 바이오매스의 발전 동향과 함께, 가격, 공급 안정성, 그리고 에너지, 연료 및 산업용 수요 간의 부문별 경쟁에 미치는 영향을 검토할 예정이다.
기술 및 생산 경로 또한 핵심 논의 주제로, 에탄올 기반 항공연료(ethanol-to-jet), 바이오메탄올,바이오 중유 개발 뿐 아니라 발전 분야에서의 바이오메스의 역할, 그리고 데이터센터 에너지 수요 지원하는 등 새로운 활용 사례도 다룰 예정이다. 해운 탈탄소화는 여전히 핵심 과제로, 연료 선택, 인프라 구축 준비, 대체 해상 연료의 상용화를 다루는 논의가 이루어질 예정이다.
탄소 관리 및 제거 솔루션은 프로그램의 중요한 축을 이루며, BECCS, 바이오차, 자발적 탄소시장과 더불어 일본의 GX-ETS와 같은 새로운 제도 프레임워크에 대한 집중 논의가 이루어질 예정이다. 탄소 가격제와 탄소 크레딧 시장이 바이오에너지 확산과 프로젝트 수익성에 어떻게 연결되고 상호작용 하는지를 중심으로 논의할 예정이다.
연사진은 가치사슬 전반에 걸쳐 다양한 기관들로 구성되어 있으며, Neste Asia Pacific, International Air Transport Association(IATA), Gevo Inc., Drax, Aether Fuels, Licella Holdings, Tokuyama Corporation 등이 참여한다. PwC Consulting, Sustainable Biomass Program(SBP), Marubeni Clean Power Corporation, Sustainable Energy Development Authority(SEDA)의 참여는 정책, 금융, 운영 전반에 걸쳐 폭넓은 전문성이 반영되어 있음을 보여준다.
바이오카본과 바이오차는 새로운 성장 분야로 주목받고 있으며, 생산 확대, 표준화 그리고 실제 산업 적용을 중심으로 한 세션이 마련될 예정이다. 비공개 Industrial Users Workshop에서는 원료 사양, 인증 요건, 계약 구조, 공급업체와 최종 수요자 간 조율문제 등을 포함한 연료 전환 과정에서의 실질적 과제를 다룰 예정이다.
바이오매스 측면에서는 글로벌 펠릿 무역 흐름, 시장 전망, RED III 및 EUDR과 같은 규제 동향, 그리고 이들이 아시아 공급망에 미치는 영향을 살펴볼 예정이다. 공급 추적성, 인증, 장기 계약 전략은 향후 시장 접근성을 좌우하는 핵심 주제로 다뤄진다.
BIOINNOVASIA 2026은 도쿄 메리어트 호텔에서 개최되며, 에너지, 운송, 산업 부문의 이해관계자들이 모여 아시아 내 바이오에너지 및 바이오카본 솔루션 확대를 위한 실행 방안을 논의하는 자리이다. 참가 및 등록 관련 추가 정보는 https://cmtevents.com/main.aspx?ev=260501&pu=312782 에서 확인할 수 있다.
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