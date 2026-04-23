BIOINNOVASIA 2026：アジアの脱炭素化に向けたバイオ燃料・バイオマス・バイオカーボンおよび原料戦略の推進
EINPresswire.com/ -- Centre for Management Technology（CMT）主催の「BIOINNOVASIA 2026」では、政策立案者、投資家、公益事業者、生産者、産業ユーザーが一堂に集まり、アジアにおいて脱炭素化とエネルギー転換の取り組みが進む中、バイオ燃料、バイオマス、バイオカーボン、炭素除去ソリューションの動向を検証します。400名以上の業界幹部が集まった前回の成果をふまえ、2026年は、低炭素燃料、産業の脱炭素化、そして電力供給の中核となる要素として、持続可能なバイオマスの活用に焦点を当てます。
この市場への強い関心を反映し、業界から早期に支援をいただいています。Rainbow Pelletがプラチナスポンサーとして確定したほか、Uniexport、Hanwa Co., Ltd.、Renovaがゴールドスポンサー、さらにCellMark、CM Biomass、Control Unionが戦略的サポーターとして参画しています。また、FutureMetrics、TSI、CPM、Amandus Kahlといったバイオカーボン分野の関係者が加わり、本イベントの技術的、商業的な深みがさらに強化されています。Hawkins Wright、 日本バイオマス発電事業者協会（BPA）、IBTC、Arthur D. Littleが業界パートナーとして参加します。
再生可能燃料に関する義務の強化と、バイオマスの持続可能性に対する監視の高まりを背景に、「BioInnovAsia 2026」では、日本・アジア太平洋地域における政策・市場環境の変化を取り上げます。主な議論では、持続可能な航空燃料（SAF）の導入経路、メタノールやアンモニアを含む船舶用燃料の脱炭素化、さらに日本、韓国、中国における政策展開を検証し、規制、燃料規格、エンドユーザー需要の間で進む整合性の高まりに焦点を当てます。
市場重視のプラットフォームとして位置付けられる「BIOINNOVASIA 2026」は、「第3回 バイオ燃料＆バイオカーボン・アジア」と「第16回 バイオマス・ペレット・トレード・アジア」の2つの専門カンファレンスに加え、非公開の「産業バイオカーボンユーザー向けワークショップ」を開催します。この仕組みは、とりわけ排出削減が困難な分野における燃料転換を念頭に、上流の原料供給と下流の産業需要を結びつける必要性が高まっていることを反映しています。
バイオ燃料市場、バイオマス市場の双方に共通するテーマである、原料の確保と競争に重点が置かれています。各セッションでは、農業残渣、廃棄物由来原料、木質バイオマスの動向に加え、価格形成、供給安定性、さらにはエネルギー、燃料、産業用途における異業種間競争への影響を検討します。
また、技術や生産プロセスも重要な焦点であり、エタノールからジェット燃料への転換、バイオメタノール、バイオ重油の開発に加え、発電におけるバイオマスの役割や、データセンターのエネルギー需要を支えるといった新たな用途についても取り上げます。海運分野の脱炭素化は引き続き重要課題であり、燃料の選択肢、インフラ整備の状況、代替海運燃料の商業化を議論します。
炭素管理および炭素除去ソリューションは本プログラムの重要な柱の一つであり、BECCS、バイオチャー、自主的な炭素市場に加え、日本のGX-ETSのような新たな制度枠組みにも重点を置いています。炭素価格メカニズムやクレジット市場が、バイオエネルギーの導入やプロジェクト経済性とどのように関連しているかを検証します。
講演陣は、バリューチェーンの多様な分野を網羅しており、Neste Asia Pacific、International Air Transport Association（IATA）、Gevo Inc.、Drax、Aether Fuels、Licella Holdings、Tokuyama Corporationなどの組織が参加します。PwC Consulting、Sustainable Biomass Program（SBP）、丸紅クリーンパワー株式会社、Sustainable Energy Development Authority（SEDA）からの知見提供により、政策、金融、運営の分野にわたる専門知識が強調されています。
バイオカーボン、バイオチャーは成長分野として注目されており、セッションでは生産拡大、標準化、ならびに実際の産業用途に焦点を当てています。非公開の「産業ユーザー向けワークショップ」では、原料仕様、認証要件、契約形態、供給者とエンドユーザー間の連携など、燃料転換における実務上の課題を取り上げます。
バイオマス分野では、世界のペレット貿易の流れ、市場見通し、RED IIIやEUDRといった規制動向に加え、それらがアジアのサプライチェーンに与える影響を検討します。供給のトレーサビリティ、認証、長期契約戦略は、今後の市場アクセスを左右する重要テーマです。
「BIOINNOVASIA 2026」は東京マリオットホテルで開催され、エネルギー、輸送、産業分野にわたる関係者が集い、アジアにおけるバイオエネルギーとバイオカーボンソリューションの拡大に向けた実行可能な道筋を探ります。参加および登録に関する詳細はこちらをご覧ください。https://cmtevents.com/main.aspx?ev=260501&pu=312782
報道関係お問い合わせ先：
日本国内：Email: conferences@cmtsp.com.sg Tel: +81 80 8082 1078（Shimada Asami）
日本国外：Email: huiyan@cmtsp.com.sg Tel: +65 6346 9113
Huiyan Fu
この市場への強い関心を反映し、業界から早期に支援をいただいています。Rainbow Pelletがプラチナスポンサーとして確定したほか、Uniexport、Hanwa Co., Ltd.、Renovaがゴールドスポンサー、さらにCellMark、CM Biomass、Control Unionが戦略的サポーターとして参画しています。また、FutureMetrics、TSI、CPM、Amandus Kahlといったバイオカーボン分野の関係者が加わり、本イベントの技術的、商業的な深みがさらに強化されています。Hawkins Wright、 日本バイオマス発電事業者協会（BPA）、IBTC、Arthur D. Littleが業界パートナーとして参加します。
再生可能燃料に関する義務の強化と、バイオマスの持続可能性に対する監視の高まりを背景に、「BioInnovAsia 2026」では、日本・アジア太平洋地域における政策・市場環境の変化を取り上げます。主な議論では、持続可能な航空燃料（SAF）の導入経路、メタノールやアンモニアを含む船舶用燃料の脱炭素化、さらに日本、韓国、中国における政策展開を検証し、規制、燃料規格、エンドユーザー需要の間で進む整合性の高まりに焦点を当てます。
市場重視のプラットフォームとして位置付けられる「BIOINNOVASIA 2026」は、「第3回 バイオ燃料＆バイオカーボン・アジア」と「第16回 バイオマス・ペレット・トレード・アジア」の2つの専門カンファレンスに加え、非公開の「産業バイオカーボンユーザー向けワークショップ」を開催します。この仕組みは、とりわけ排出削減が困難な分野における燃料転換を念頭に、上流の原料供給と下流の産業需要を結びつける必要性が高まっていることを反映しています。
バイオ燃料市場、バイオマス市場の双方に共通するテーマである、原料の確保と競争に重点が置かれています。各セッションでは、農業残渣、廃棄物由来原料、木質バイオマスの動向に加え、価格形成、供給安定性、さらにはエネルギー、燃料、産業用途における異業種間競争への影響を検討します。
また、技術や生産プロセスも重要な焦点であり、エタノールからジェット燃料への転換、バイオメタノール、バイオ重油の開発に加え、発電におけるバイオマスの役割や、データセンターのエネルギー需要を支えるといった新たな用途についても取り上げます。海運分野の脱炭素化は引き続き重要課題であり、燃料の選択肢、インフラ整備の状況、代替海運燃料の商業化を議論します。
炭素管理および炭素除去ソリューションは本プログラムの重要な柱の一つであり、BECCS、バイオチャー、自主的な炭素市場に加え、日本のGX-ETSのような新たな制度枠組みにも重点を置いています。炭素価格メカニズムやクレジット市場が、バイオエネルギーの導入やプロジェクト経済性とどのように関連しているかを検証します。
講演陣は、バリューチェーンの多様な分野を網羅しており、Neste Asia Pacific、International Air Transport Association（IATA）、Gevo Inc.、Drax、Aether Fuels、Licella Holdings、Tokuyama Corporationなどの組織が参加します。PwC Consulting、Sustainable Biomass Program（SBP）、丸紅クリーンパワー株式会社、Sustainable Energy Development Authority（SEDA）からの知見提供により、政策、金融、運営の分野にわたる専門知識が強調されています。
バイオカーボン、バイオチャーは成長分野として注目されており、セッションでは生産拡大、標準化、ならびに実際の産業用途に焦点を当てています。非公開の「産業ユーザー向けワークショップ」では、原料仕様、認証要件、契約形態、供給者とエンドユーザー間の連携など、燃料転換における実務上の課題を取り上げます。
バイオマス分野では、世界のペレット貿易の流れ、市場見通し、RED IIIやEUDRといった規制動向に加え、それらがアジアのサプライチェーンに与える影響を検討します。供給のトレーサビリティ、認証、長期契約戦略は、今後の市場アクセスを左右する重要テーマです。
「BIOINNOVASIA 2026」は東京マリオットホテルで開催され、エネルギー、輸送、産業分野にわたる関係者が集い、アジアにおけるバイオエネルギーとバイオカーボンソリューションの拡大に向けた実行可能な道筋を探ります。参加および登録に関する詳細はこちらをご覧ください。https://cmtevents.com/main.aspx?ev=260501&pu=312782
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