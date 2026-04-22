انطلاق مؤتمر DWP Congress Macao 2026 اليوم، ليجمع نخبة صناعة حفلات الزفاف الفاخرة في ساندز ريزورتس ماكاو
EINPresswire.com/ -- انطلقت اليوم فعاليات مؤتمر مخططي حفلات الزفاف في الوجهات السياحية (DWP Congress 2026) ، الذي تنظمه شركة QnA International، وذلك خلال الفترة من 22 إلى 24 أبريل 2026 في Sands Resorts Macao (ساندز ريزورتس ماكاو) ، الشريك الفندقي المستضيف، حيث يستقبل أكثر من 350 من أبرز منظّمي حفلات الزفاف، وقادة قطاع الضيافة، والمصممين، والشركاء الإبداعيين من أكثر من 70 دولة، للمشاركة في ثلاثة أيام من التعاون العالمي، وتبادل الأعمال، والابتكار في مجال حفلات الزفاف الفاخرة في الوجهات السياحية.
ويأتي انعقاد المؤتمر هذا العام في أجواء ماكاو النابضة بالحياة تحت شعار “طريق الحرير الجديد لحفلات الزفاف”، في رحلة تمتد لأربعة أيام من التبادل الثقافي، والتواصل العالمي، وتجارب احتفالية راقية.
واستلهمت أجندة المؤتمر من جسور ماكاو الشهيرة التي تربط بين الناس والوجهات، حيث بُني البرنامج على مفهوم “الجسور” التي تفتح آفاقًا جديدة للتعاون بين قادة الصناعة العالميين والوجهة المستضيفة. وتنطلق الرحلة مع “جسر الوصول”، حيث يشهد اليوم الأول بداية هذه التجربة مع وصول الوفود من مختلف القارات إلى فندق Londoner Grand، والدخول في تجربة تتجاوز المفهوم التقليدي للتجمعات المهنية.
وفي هذا السياق، قالت Stephanie Tanpure، نائب رئيس المبيعات في شركة Sands China Ltd.:
"تتمتع ساندز ريزورتس ماكاو بمكانة فريدة لاستضافة حدث بهذا الحجم، حيث يجتمع العالم لاستكشاف مستقبل الاحتفالات الفاخرة في بيئة متكاملة بكل المقاييس."
ويضع برنامج اليوم الافتتاحي نغمة مميزة من خلال سلسلة مختارة بعناية من التجارب الغامرة، حيث يبدأ المشاركون بترحيب استثنائي في TeamLab SuperNature Macao، حيث يلتقي الفن بالتكنولوجيا والطبيعة في عالم تفاعلي حي يعكس الأهمية المتزايدة للسرد التجريبي في حفلات الزفاف الحديثة.
وتتواصل فعاليات المساء مع حفل استقبال مستوحى من أجواء باريس، يُقام داخل برج إيفل الشهير في The Parisian Macao، حيث تجتمع الأناقة والتواصل والاحتفال في مشهد يطل على أفق المدينة المتلألئ.
وأضافت Stephanie Tanpure:
"لم تعد حفلات الزفاف في الوجهات السياحية تقتصر على يوم واحد، بل أصبحت تجارب غامرة متكاملة. ونحن نشهد تزايدًا ملحوظًا في الاحتفالات متعددة الأيام، واندماج الثقافات، والتجارب المصمّمة بعناية لتعكس قصة كل زوجين في أدق تفاصيلها."
وإلى جانب الأجواء الاحتفالية، صُمّم المؤتمر ليكون منصة قوية للتفاعل الهادف، من خلال فرص تواصل مختارة بعناية، واجتماعات أعمال منظمة، وتبادل معرفي يشكّل جوهر التجربة على مدار الأيام المقبلة.
ومن جانبه، قال Sidh N.C.، المدير التنفيذي لشركة QnA International:
"من خلال مؤتمر DWP Congress Macao 2026، نجمع مجتمع حفلات الزفاف العالمي في وجهة تمثل مستقبل هذه الصناعة بكل ما تحمله من مقومات. إذ تقدم ماكاو مزيجًا نادرًا من التراث، والحجم، والإبداع، مما يجعلها لوحة ملهمة للجيل القادم من حفلات الزفاف في الوجهات السياحية."
وفي صميم نسخة هذا العام يبرز تحوّل واضح في كيفية إعادة تعريف مفهوم الفخامة عبر مختلف جوانب الصناعة.
وأضافت Stephanie Tanpure:
"أصبحت الفخامة اليوم تتمحور حول التخصيص، والراحة، وصناعة لحظات لا تُنسى. وفي Sands Resorts Macao (ساندز ريزورتس ماكاو)، يتيح لنا نموذج المنتجعات المتكاملة تقديم تجربة شاملة تجمع كل العناصر من الإقامة والمواقع إلى تجارب الطعام والترفيه ضمن وجهة واحدة سلسة، مما يمكّن من تنظيم احتفالات تجمع بين السهولة والعمق في آنٍ واحد."
ومع انطلاق أعمال المؤتمر، يظل الدور المحوري لمجتمع منظّمي حفلات الزفاف العالمي حاضرًا بقوة في رسم ملامح تطور هذا القطاع.
وأضافت:
"يوفّر مؤتمر DWP Congress فرصة قيّمة للتواصل مع أبرز منظّمي حفلات الزفاف من مختلف أنحاء العالم، وفهم التوجهات الناشئة، واستكشاف أسواق جديدة. فهذه العلاقات تمثل عنصرًا أساسيًا في تمكيننا من تقديم تجارب زفاف عالمية المستوى تتماشى مع تطلعات العملاء الدوليين."
وسيحظى المشاركون في المؤتمر بتجربة غامرة متكاملة عبر جميع مراحل الحدث، من خلال رحلة تعريفية مميزة (FAM Trip) ينظمها الشريك الداعم Macao Government Tourism Office، تتيح للحضور استكشاف أبرز معالم ماكاو، مثل Travessa da Paixão، والأزقة التاريخية في Rua dos Mercadores وRua das Estalagens، والتعرّف على أزياء الزفاف الصينية التقليدية (Kwan Kwa) ، إلى جانب زيارة كنيسة سيدة الكرمل وبيوت تايبا، في رحلة ثرية تعكس الطابع الثقافي الفريد للوجهة.
وبمشاركة نخبة من الشركاء المحليين والدوليين، مثل: KVANT Events – الشرق الأوسط، وLe Reve Premier International – الصين، وP. Taufiq Photography – الولايات المتحدة، وRoyal Star Creative – هونغ كونغ، وGarden. LM Wedding – ماكاو، وW Avenue Wedding Planning – هونغ كونغ وماكاو، وMegha Beria Designs – الهند، وJourney & Emotion @ JE Handcrafts – ماكاو، وRevel Events HK – هونغ كونغ، وSOVOS Therapy & Perfumery – هونغ كونغ، و Cardinia Entertainment – أستراليا، إلى جانب العديد من الجهات الأخرى، يجتمع المشاركون ضمن واحدة من أكثر منصات الأعمال موثوقية في قطاع (B2B) ، لخوض نقاشات رفيعة المستوى، وزيارات ميدانية غامرة، وتجارب مُنتقاة بعناية على مدار الأيام الثلاثة المقبلة.
ويواصل مؤتمر DWP ماكاو 2026 تسليط الضوء بقوة على ماكاو، بوصفها وجهة عالمية تستضيف أبرز الأصوات والخبراء في مجال حفلات الزفاف في الوجهات السياحية.
Rutuja Naimish
