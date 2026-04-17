ساندز ريزورتس ماكاو تستعد لاستقبال نخبة روّاد صناعة حفلات الزفاف في الوجهات السياحية الأسبوع المقبل
EINPresswire.com/ -- تتجه أنظار صناعة حفلات الزفاف الفاخرة عالميًا إلى ماكاو خلال الفترة من 22 إلى 24 أبريل 2026، حيث يجتمع أكثر من 350 من أبرز منظّمي حفلات الزفاف في الوجهات السياحية، والمصممين، وقادة قطاع الضيافة، والشركاء الإبداعيين من مختلف أنحاء العالم، في الفندق المستضيف Londoner Grand ضمن منظومة فنادق Sands Resorts Macao (ساندز ريزورتس ماكاو) ، وذلك للمشاركة في DWP Congress 2026 الذي تنظمه شركة QnA International.
ومع مشاركة خبراء من أكثر من 70 دولة، تبرز هذه القمة كإحدى أقوى المنصات العالمية التي تسهم في رسم ملامح مستقبل حفلات الزفاف في الوجهات السياحية، كما تعزز مكانة ماكاو كوجهة استثنائية للأزواج الباحثين عن احتفالات تجمع بين الثراء الثقافي والفخامة الراقية بأسلوب سلس ومبتكر.
كما تسلط القمة الضوء على مكانة ماكاو كوجهة رائدة للاحتفالات الفاخرة، مقدّمةً مزيجًا فريدًا يجمع بين الثراء الثقافي والتجارب الراقية، مما يجعلها خيارًا مثاليًا للأزواج الباحثين عن احتفالات استثنائية بطابع عالمي.
وفيما يتصل برؤية شركة QnA International، فإن دورة هذا العام من المؤتمر تعكس التحوّل النوعي الذي تشهده صناعة حفلات الزفاف في الوجهات السياحية على مستوى العالم.
وفي هذا السياق، صرّح Sidh NC، الشريك المؤسس والمدير التنفيذي للشركة:
"تجسّد ماكاو ملامح الفصل الجديد لهذه الصناعة؛ فهي تمثل اندماجًا ثقافيًا فريدًا يلتقي فيه الشرق بالغرب، في مدينة تنبض بالروح، وتتسم بالاتساع والرقي. إن مزيجها المتناغم من التراث العريق، وفنون الطهي الراقية، والبنية التحتية عالمية المستوى، يفتح آفاقًا استثنائية لإبداع تجارب غير مسبوقة. ونحن على ثقة بأن Sands Resorts Macao (ساندز ريزورتس ماكاو) ستلهم منظّمي حفلات الزفاف لإعادة تصوّر آفاق جديدة لما يمكن أن تكون عليه حفلات الزفاف في الوجهات السياحية."
وتواصل ماكاو، بصفتها الوجهة المستضيفة، ترسيخ مكانتها كمصدر إلهام عالمي لمجتمع حفلات الزفاف الفاخرة والاحتفالات الراقية، من خلال ما تقدّمه من تجارب استثنائية تمزج بين الثقافة والرفاهية بأسلوب متفرّد.
وفي هذا الإطار، أكدت Ariel Leanne Chen، إحدى أبرز منظّمات ومصمّمات حفلات الزفاف في آسيا ومؤسسة شركة
:Le Rêve Events International
"تتميّز ماكاو بقدرتها الفريدة على تحقيق توازن متناغم بين الإرث الثقافي العريق والفخامة العصرية وسهولة الوصول، مما يجعلها وجهة مثالية لابتكار تجارب احتفالية راقية ومتعددة الأيام بمعايير عالمية."
ومع توافد نخبة الخبراء من مختلف أنحاء العالم إلى DWP Congress Macao 2026، لن تقتصر النقاشات على تبادل الإلهام فحسب، بل ستمتد لتتناول مستقبل التعاون والابتكار وصناعة السرد في عالم الاحتفالات الفاخرة.
تنطلق أعمال المؤتمر بكلمة افتتاحية رئيسية يقدمها Preston Bailey، أحد أبرز الأسماء العالمية في هذا المجال، تليها مشاركة من قائدة قطاع الضيافة الفاخرة Stephanie Tanpure، إلى جانب نخبة من أبرز القادة الفكريين في الصناعة، وذلك من خلال جلسات حوارية متعمقة، وموائد مستديرة، ومنصات الابتكار، وورش عمل DWP Atelier Masterclasses، وغيرها من الفعاليات المتخصصة.
وتتناول أجندة المؤتمر مجموعة من المحاور الجوهرية، بدءًا من دمج التكنولوجيا والتخصيص المدعوم بالذكاء الاصطناعي، وصولًا إلى الأهمية المتزايدة للاستدامة والتصميمات الغامرة ثقافيًا، حيث يسلّط المؤتمر الضوء على الكيفية التي يعيد بها قادة القطاع تعريف معايير التميز.
وفي هذا الإطار الذي يجمع بين تبادل الأفكار وتعزيز التأثير، لا يكتفي DWP Congress Macao باستضافة نخبة العالم، بل يسهم بشكل فعّال في صياغة ملامح المرحلة القادمة لصناعة حفلات الزفاف في الوجهات السياحية، حيث تتلاقى الإبداعية، والترابط الإنساني، والفخامة الواعية، لوضع معايير عالمية جديدة.
وعلى مستوى القطاع، يتجلّى تحوّل واضح في مفهوم حفلات الزفاف، حيث لم تعد مجرد مناسبات تقليدية، بل تحوّلت إلى تجارب غامرة متكاملة.
وفي هذا السياق، صرّحت Rita Abou Eid، الرئيس التنفيذي لشركة Click Production:
"لم تعد حفلات الزفاف مجرد فعاليات، بل أصبحت تجارب مُصمّمة بعناية تعكس قصة الزوجين وثقافتهما وأسلوب حياتهما. ونشهد اليوم تزايدًا ملحوظًا في الطلب على الاحتفالات متعددة الأيام، إلى جانب توجه واضح نحو تصاميم جمالية راقية ومقصودة تخلق لحظات لا تُنسى."
ومن جانبها، تؤكد Kissandra Qi من شركة Origin DMC & Events هذا التوجّه، حيث أشارت إلى:
"نشهد تناميًا في الاعتماد على السرد الشخصي المخصص، وتجارب الضيوف الممتدة على عدة أيام، إلى جانب دمج عميق للعناصر الثقافية المحلية"، مشددةً على الطلب المتزايد على العمق والمعنى في كل تفصيل من تفاصيل الاحتفال.
ومن منظور الوجهات السياحية، تتجه هيئات الترويج السياحي بشكل متزايد نحو تبنّي هذا التحوّل المتسارع في طبيعة حفلات الزفاف.
وفي هذا السياق، صرّح Elman Mammadov من هيئة السياحة في أذربيجان:
"يتمثل هدفنا الرئيسي في إبراز المزيج الفريد الذي تتمتع به أذربيجان من تراث ثقافي غني، وتنوّع طبيعي استثنائي، إلى جانب بنية تحتية متطورة في قطاع الضيافة الفاخرة، وذلك أمام جمهور عالمي، مع العمل على بناء شراكات استراتيجية ذات قيمة مع مختلف الجهات الدولية."
وأضاف:
"يلعب مجتمع منظّمي حفلات الزفاف العالمي دورًا محوريًا في نمونا، حيث يُعد هؤلاء المحترفون من أبرز المؤثرين في اختيار الوجهات."
ومن جانبه، أشار Levan Japaridze من مكتب المؤتمرات والمعارض في جورجيا إلى توجه مماثل، قائلاً:
"يتجه الأزواج اليوم نحو احتفالات مُصمّمة بعناية ومرتكزة على التجربة، ويبحثون عن وجهات فريدة تجمع بين التميّز وتقديم خدمات ضيافة سلسة وعالية الجودة."
كما أكدت Natavan Huseynova من Baku Marriott Boulevard Hotel:
"نشهد تحولًا واضحًا نحو الاحتفالات الحميمة المرتكزة على التجربة، إلى جانب تزايد الطلب على تنوّع المشاهد الطبيعية، حيث يسعى الأزواج إلى دمج تجارب المدينة والبحر والجبال ضمن رحلة واحدة متكاملة."
وفي سياق متصل، تواصل العلامات الرائدة في قطاع الضيافة الفاخرة إعادة صياغة تجربة حفلات الزفاف، بما يعكس تحوّلًا عميقًا في توقعات العملاء ومعايير التميز.
وفي هذا الإطار، قال Sanjay Patti من Alila Fort Bishangarh:
"تتجه حفلات الزفاف اليوم نحو مزيد من الحميمية والتجارب الغامرة والنية الواضحة في التصميم. فالفخامة الحقيقية لا تكمن في حجم الحدث، بل في تلك اللحظات التي تبقى راسخة في الذاكرة طويلًا بعد انتهاء الاحتفال."
ومن جانبه، أضاف Digvijay Singh:
"نشهد تزايدًا في حفلات الزفاف الفاخرة المصغّرة، إلى جانب الاحتفالات التجريبية الممتدة على عدة أيام، مع تركيز متنامٍ على الاستدامة والفخامة الواعية، حيث يلعب التخصيص والسرد القصصي دورًا محوريًا في تشكيل التجربة."
كما أشارت كل من Marina Palau و Cristina Muñoz من Finca Mas Solers إلى:
"قد تكون قوائم الضيوف أصغر حجمًا، إلا أن التوقعات أصبحت أعلى بكثير، مع تركيز واضح على الخصوصية، والحصرية، وتقديم خدمات مصمّمة بعناية فائقة لتلبية أدق التفاصيل."
وعلى المستوى الشخصي، يواصل أسلوب تصميم وتنفيذ حفلات الزفاف تطوّره ليعكس عمق التجربة الإنسانية والمشاعر المرتبطة بها.
وفي هذا السياق، صرّحت Amy Pan من HK Marriage Celebrant Co Ltd:
"تمثل مراسم الزفاف الجوهر العاطفي للاحتفال. ومن خلال صياغة عهود شخصية ذات معنى وإضافة لمسات خاصة، نعمل على تحويل كل حفل إلى تجربة فريدة لا تُنسى."
ومن جانبه، أضاف Stanley Wong من Culinary Catering:
"نحرص على ابتكار لحظات مبهرة من خلال تجارب طعام تفاعلية، وقوائم مستوحاة من مطابخ عالمية، وسرد طهوي غامر يظل عالقًا في ذاكرة الضيوف طويلًا بعد انتهاء الحدث."
كما عبّرت Aminath Zaady من Brennia Kottefaru عن هذا التوجّه بقولها:
"تكمن الفخامة الحقيقية في المشاعر. فكل حفل زفاف يبدأ بقصة، ونحن نركز على خلق لحظات تُلامس الإحساس بعمق، وتبقى راسخة في الذاكرة حتى بعد انتهاء الاحتفال."
وبصفتها الوجهة المستضيفة، تواصل ماكاو إلهام المجتمع العالمي من خلال ما تقدّمه من تجارب تجمع بين الأصالة والحداثة في آنٍ واحد.
وفي هذا السياق، صرّحت Ariel Leanne Chen من شركةLe Rêve Events International :
"تقدّم ماكاو توازنًا فريدًا يجمع بين التراث العريق والفخامة وسهولة الوصول، مما يوفّر بيئة استثنائية لتنظيم احتفالات راقية تمتد على عدة أيام."
ومن جانبها، أضافت Rani Moriani من شركة Revel Events HK Ltd:
"إن ما تتمتع به ماكاو من سهولة في الوصول، ومستوى عالٍ من الفخامة، وثراء ثقافي مميز، يجعلها وجهة مثالية لتجارب حفلات زفاف غامرة واستثنائية."
ويجد هذا التوجّه صداه في أوساط المجتمع الإبداعي العالمي، حيث تتلاقى آراء الخبراء على المكانة الاستثنائية التي تتمتع بها ماكاو كوجهة متكاملة للاحتفالات الفاخرة.
وفي هذا السياق، تصف خبيرة الذكاء الاصطناعي ومنظّمة حفلات الزفاف والفنانة في مجال الذكاء الاصطناعي Anne Jang من شركة Ryohan + Anne Jang ماكاو بأنها: "مكان تلتقي فيه مشاعر الحب والفخامة والاحتفال بشكل طبيعي وانسيابي."
كما ترى Jessy Karam، المؤسسة والمديرة الإبداعية لشركة Strawberries & Champagne، أنها:
"وجهة حالمة تجمع بين الثراء الثقافي والفخامة المعمارية."
وتشير Evelyn Mills، مؤسسة Marriage Maestros وWedding Maestros، إلى أنها:
"مزيج متناغم يجمع بين التقاليد الأصيلة والفخامة العصرية."
بينما يبرز Larry Walshe، المؤسس والمدير الإبداعي لشركة Larry Walshe Studios،
"الخلفيات البصرية المذهلة والغنى الثقافي الذي توفره ماكاو."
ومن جانبها، تعكس Afi Amoro، المؤسسة والرئيس التنفيذي لشركة Jandel Limited، روح الوجهة بقولها:
"هذه وجهة تدرك أن الاحتفال ليس مجرد حدث، بل هو تعبير يحمل رسالة."
كما تصف Lelian Chew، المؤسسة والمديرة الإبداعية لشركة The Wedding Atelier، ماكاو بأنها:
"أعظم لوحة خيالية يلتقي فيها الشرق بالغرب."
فيما يشير Professor Simone Bianco، الأستاذ المساعد في كلية إدارة الفنادق والسياحة بجامعة هونغ كونغ بوليتكنيك، إلى أنها:
"وجهة تتمتع بتاريخ أصيل وروح حقيقية، إلى جانب بنية تنظيمية متطورة تضمن تنفيذًا مثاليًا."
ويضيف Joseph Radhik، مؤسس Stories by Joseph Radhik:
"ماكاو هي تجربة العالم بأكمله في مساحة لا تتجاوز 30 كيلومترًا مربعًا."
كما تصفها Wendy El-Khoury، المؤسسة والرئيس التنفيذي لشركة Wedded Wonderland، بأنها:
"حيث تلتقي الثقافة بالفخامة."
وتؤكد Nicole Froelich من Nicole Please Weddings أنها:
"التوازن المثالي بين الإثارة والفخامة وسهولة التنظيم."
فيما يشير Kevin Lee، رئيس Luxury Events by Kevin Lee، إلى:
"مزيج متناغم يجمع بين الرومانسية الأوروبية الكلاسيكية والفخامة الآسيوية المعاصرة."
ويؤكد Sumant Jayakrishnan، مؤسس Sumant Jayakrishnan Design، هذه الرؤية بقوله:
"إن ما تتميز به ماكاو من عمارة استثنائية وعروض مبهرة يجعلها وجهة مثالية للاحتفالات."
ومع توافد نخبة خبراء القطاع إلى ماكاو خلال شهر أبريل، تتضح الرسالة بشكل جلي: لم تعد حفلات الزفاف تُقاس بحجمها أو مظاهرها، بل بعمق التجربة التي تتركها في القلوب.
وفي ماكاو، لا يقتصر الأمر على اختيار وجهة، بل هو اكتشاف قصة تنتظر أن تُروى، وتجربة تُعاش بكل تفاصيلها.
Rutuja Naimish
