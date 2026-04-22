Robotmaster 소프트웨어 업데이트로 프로그래밍 속도 향상
로봇 플라즈마 셀 구축 간소화HANOVER, NH, UNITED STATES, April 22, 2026 /EINPresswire.com/ -- 산업용 절단 시스템 및 소프트웨어 분야의 미국 기반 선도 제조업체인 하이퍼썸 어소시에이츠(Hypertherm Associates) 는 로봇 플라즈마 절단, 용접 및 컨투어링을 위한 오프라인 프로그래밍(OLP) 소프트웨어 Robotmaster의 신규 소프트웨어 릴리스를 발표했다. 이번 릴리스에는 성능 및 플랫폼 개선, 로봇 플라즈마 셀 구축을 위한 표준화된 접근 방식, 그리고 보다 예측 가능한 로봇 동작이 포함되어 있어 고객이 CAD에서 생산 단계까지 지연을 최소화하며 전환할 수 있도록 지원한다.
하이퍼썸 어소시에이츠의 사업 개발 및 제품 관리 디렉터인 가렌 차크막(Garen Cakmak) 은 다음과 같이 말했다.
“우리 고객들은 단순히 더 많은 부품을 프로그래밍하는 것이 아닙니다. 더 큰 CAD 모델, 더 조밀한 툴패스, 그리고 높은 반응성이 요구되는 점점 더 복잡한 로봇 프로그램을 다루고 있습니다. 이번 소프트웨어 업데이트에서는 무거운 작업흐름에서의 마찰을 줄이는 데 집중해, 프로그래머들이 CAD에서 로봇 실행이 가능한 프로그램으로 더 빠르게 이동할 수 있도록 했으며, 현대화된 플랫폼을 기반으로 보다 부드럽고 반응성 높은 사용자 경험을 제공하고자 했습니다.”
CAD에서 로봇 프로그램까지 더 빠르게
로봇 프로그램이 점점 복잡해지고 툴패스가 조밀해짐에 따라, 계산 및 파일 처리 대기 시간은 반복 작업과 검증 과정을 지연시킬 수 있다. Robotmaster 2026년 4월 릴리스(V11.0) 는 최대 2배 향상된 성능으로 이러한 과제를 해결한다. 특히 대형 CAD 모델과 방대한 툴패스 세트에서 가장 큰 성능 향상이 나타나며, 더 빠른 반복 작업을 통해 검증 속도와 전반적인 작업흐름효율이 향상된다.
구축을 단순화하는 표준화된 로봇 플라즈마 절단
솔루션 구축 업체와고객들은 각 설치마다 일관된 동작을 구현하기 위해 맞춤형 엔지니어링이 필요해 셀 구축 단계에서 많은 시간을 소모하는 경우가 많다. 이를 해결하기 위해 Robotmaster는 로봇 암 제조사의 산업 리더들과 직접 협력하여, 맞춤 제작을줄이고 구축 기간을 단축하며, 로봇 플라즈마 절단 셀을 보다 빠르고 일관되게 생산에 투입할 수 있는 표준화된 구축 방식을 개발했다.
출력, 설정, 문서를 정렬함으로써 솔루션 구축 업체는시운전과 인수 테스트를 간소화할 수 있으며, 설치 간 반복성을 향상시킬 수 있다. 이 접근 방식은 프로젝트 전반에 걸쳐 엔지니어링 노력과 현장 작업 시간을 줄이는 데 기여한다.
오프라인 프로그래밍에서 생산까지 더 예측 가능한 동작
복잡한 부품의 경우, 툴 방향의 작은 차이만으로도 오프라인 프로그래밍에서 실제 로봇으로 프로그램을 이전할 때 추가적인 튜닝이 필요할 수 있으며, 특히 외부 축이 포함된 경우 그 영향이 커진다. Robotmaster 2026년 4월 릴리스(V11.0) 는 동작 예측성을 향상시켜, 컷 간 툴 방향의 일관성을 유지하고 검증 및 생산 과정에서의 재작업과 예기치 않은 문제를 줄여준다.
기술 전반의 주요 개선 사항
• 확장된 플라즈마 모듈: 하이퍼썸의 최신 XPR® 플라즈마 절단 시스템, XPR460® 모델에 대한 절단지원 추가
• 플라즈마 모듈의 두께 감지 기능: 선택된 절단 경로를 따라 가장 두꺼운 구간을 자동으로 식별하여, 효과적인 최적의 절단조건선택을 지원
• 용접 및 컨투어링 모듈의 툴 리미트 기능: 각도 제한과 매끄러운 경로 조정을자동화해 수동 조정을 줄이고, 보다 일관되고 부드러운 로봇 동작 제공
• CAD 변환기 업데이트: 주요 CAD 시스템의 최근 출시를지원하는 변환기로 업데이트되어, 현대적인 설계 작업흐름과의원활한 통합 가능
Robotmaster 2026년 4월 릴리스(V11.0) 는 현재 기존 고객과 신규 고객 모두에게 제공되고 있다.
자세한 내용은 Robotmaster 웹사이트를 방문하거나 Hypertherm Associates에 문의하면 된다.
Hypertherm Associates 소개:
Hypertherm Associates는 미국에 기반을 둔 산업용 절단 제품 및 소프트웨어 제조업체입니다. Hypertherm 플라즈마 및 OMAX 워터젯 시스템을 포함한 제품들은 전 세계 기업에서 선박, 비행기 및 철도 차량을 제작하고, 강철 건물을 짓고, 중장비를 만들고, 풍력 터빈을 세우는 등에 이용되고 있습니다. 절단 시스템 외에도 Hypertherm Associates는 성능과 신뢰성에서 인정을 받고 있는 CNC와 소프트웨어를 제작하여 수십만 업체에 생산성과 수익성을 높이는 도움을 주고 있습니다. 1968년에 설립된 Hypertherm Associates는 100% 직원 소유의 기업으로, 2,000명 이상이 근무하고 있고 전 세계에 사업장과 파트너사를 보유하고 있습니다. 자세한 내용은www.HyperthermAssociates.com을 참조하세요.
Cherrist Chuah
Hypertherm Associates
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