beIN SPORTS تحصل على حقوق بث بطولة العالم لسباقات التحمل في 35 دولة حول العالم

beIN SPORTS تعزز محفظتها في عالم رياضة السيارات من خلال بث بطولة العالم لسباقات التحمل في منطقتي الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وآسيا والمحيط الهادئ

DOHA, QATAR, April 16, 2026 / EINPresswire.com / -- أعلنت مجموعة beIN الإعلامية، المجموعة الرياضية والإعلامية والترفيهية الرائدة عالمياً، عن حصولها على حقوق بث جميع سباقات بطولة العالم لسباقات التحمل التابعة للاتحاد الدولي للسيارات في 35 دولة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وآسيا والمحيط الهادئ، مما يتيح لعشاق هذه الرياضة الاستمتاع بمشاهدة جميع السباقات مباشرة عبر قنوات beIN SPORTS ومنصة TOD التابعة للمجموعة في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.وتتوزع منافسات موسم 2026 على خمس مناطق جغرافية عالمية، وهي أوروبا، وأمريكا الشمالية، وأمريكا الجنوبية، وآسيا والمحيط الهادئ، والشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وتنطلق فعاليات البطولة في 19 أبريل بسباق إيمولا 6 ساعات في إيطاليا، قبل الانتقال إلى جولة أوروبية تشمل سباق لو مان 24 ساعة العريق في شهر يونيو، لتُختتم المنافسات بسلسلة من الجولات الدولية في الأمريكيتين وآسيا، بما فيها سباق قطر 1812 كم الذي يُقام في أواخر شهر أكتوبر قبل آخر سباقات الموسم في البحرين.وتعليقاً على هذا الموضوع، قال ريتشارد فيرو، الرئيس التنفيذي للرياضة لدى مجموعة beIN الإعلامية: "يمثل انضمام بطولة العالم لسباقات التحمل لحظةً بارزة تعزز عروضنا المتميزة في رياضة السيارات. ويسرنا أن نقدم لمشتركينا في منطقتي الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وآسيا والمحيط الهادئ، تغطية شاملة على مدى السنوات القادمة لواحدة من أعرق سباقات التحمل في العالم، بما في ذلك سباق لو مان 24 ساعة الأيقوني".ومن جانبه، قال فريدريك ليكوين، الرئيس التنفيذي لبطولة العالم لسباقات التحمل التابعة للاتحاد الدولي للسيارات: "يسعدنا عقد هذه الاتفاقية الشاملة وطويلة الأمد مع مجموعة beIN الإعلامية، لنقل أجواء التشويق والحماس التي تتميز بها بطولتنا إلى المشجعين في اثنتين من أبرز المناطق العالمية. ونتطلع إلى الوصول إلى جمهور أوسع وتعريفهم بأعلى مستويات سباقات التحمل العالمية في هذه المرحلة المميزة."ويؤكد هذا التعاون مكانة beIN SPORTS كوجهة رائدة لرياضة السيارات العالمية، حيث تضاف هذه البطولة إلى باقتها التي تضم سباقات الفورمولا 1، وبطولة العالم للدراجات النارية فئة موتو جي بي، وبطولة أوروبا للراليات، وبطولة العالم للراليات، وبطولة العالم للدراجات النارية السوبربايك، وبطولة السيارات السياحية الألمانية.وتوفر قنوات beIN SPORTS تغطية شاملة لجميع سباقات موسم 2026 من بطولة العالم لسباقات التحمل لمشتركيها في35 دولة ومنطقة، وهي الجزائر، والبحرين، وتشاد، وجيبوتي، ومصر، وإيران، والعراق، والأردن، والكويت، ولبنان، وليبيا، وموريتانيا، والمغرب، وسلطنة عُمان، وفلسطين، وقطر، والمملكة العربية السعودية، والصومال، وجنوب السودان، والسودان، وسوريا، وتونس، والإمارات العربية المتحدة، واليمن، وبروناي، وكمبوديا، وتيمور الشرقية، وهونج كونج، وإندونيسيا، ولاوس، وماليزيا، ونيوزيلندا، والفلبين، وسنغافورة، وتايلاند.-انتهى-لمحة حول مجموعة beIN الإعلامية:beIN الإعلامية هي مجموعة إعلامية عالمية رائدة مستقلة وواحدة من أهم شبكات الرياضة والترفيه في العالم. توزع المجموعة وتنتج عدداً منقطع النظير من برامج الترفيه والرياضة المباشرة والفعاليات الدولية الهامة عبر 5 قارات و40 دولة بـ 9 لغات مختلفة في جميع أنحاء أوروبا وأمريكا الشمالية وآسيا وأستراليا ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. تتمتع شبكة beIN SPORTS، شبكة القنوات الرياضية العالمية الرائدة في مجموعة beIN الإعلامية، بأكبر مجموعة فردية من الحقوق الرياضية التي تمتلكها أي قناة عالمية، ومن خلال استديوهات MIRAMAX الشهيرة للأفلام، تمتلك beIN مكتبة واسعة تتضمن أشهر أفلام هوليوود مع حضور متزايد في إنتاج وتوزيع الأفلام والمسلسلات، إلى جانب الفضاء الرقمي. واستحوذت المجموعة على شبكة Digiturk، المزود الرائد للتلفزيون المدفوع في تركيا، في أغسطس 2016، وأطلقت منصة TOD المتخصصة بالبث الرقمي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا. لمزيد من المعلومات حول مجموعة beIN الإعلامية، يُرجى التواصل من خلال: mediaoffice@bein.com

