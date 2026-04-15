أعلنت شركة Juniper Systems عن إطلاق جهاز Spire وهو جهاز استقبال GNSS خفيف الوزن، بالإضافة إلى خدمة التصحيح Juniper RTK.

LOGAN, UT, UNITED STATES, April 15, 2026 /EINPresswire.com/ -- لوغان، ولاية يوتا - يسر شركة Juniper Systems أن تعلن عن إصدار جهاز Spire، أحدث جهاز استقبال GNSS يتميز بخفة الوزن وتعدد الترددات، والمصمم لتوفير دقة عالية في تحديد المواقع مع سهولة وسلاسة في التشغيل. يتوفر جهاز Spire الآن للشحن إلى جميع أنحاء العالم. بالتزامن مع ذلك، طوّرنا Juniper RTK، وهي خدمة تصحيح تستخدم شبكة Point One Navigation الكبيرة والمتنامية لتغطية RTK مما يتيح للمستخدمين الحصول على نتائج رسم خرائط عالية الدقة بأقل قدر من الإعداد.

يُعد جهاز Spire أخف أجهزة استقبال GNSS وأكثرها تنوعًا، حتى الآن، من شركة Juniper Systems. وصُمم Spire ليلائم كلًا من المبتدئين في نظم المعلومات الجغرافية (GIS) ومحترفي رسم الخرائط؛ إذ يجمع بين الدقة العالية وسهولة التشغيل بزر واحد وأداء يدوم طوال اليوم. وبفضل جاهزية تقنيتي SBAS و RTK للاستخدام المباشر، يتمكن المستخدمون من تحديد المواقع بدقة وموثوقية عالية، دون أي تعقيدات إضافية.

قال جون فلوريو، مدير أول المنتجات في Juniper Systems: "صُمم Spire لتبسيط عمليات رسم الخرائط باستخدام GIS. إعداد سهل وجاهز للاستخدام فورًا. متانة عالية يمكن الاعتماد عليها. سيُعجب المستخدمون بقدرته على إتاحة RTK دون تعقيدات إعدادات الشبكة".

يتميز جهاز Spire بتصميم مدمج ومتين وبطارية تدوم حتى 20 ساعة، مما يجعله سهل الحمل وموثوقًا في كل من البيئات النائية والحضرية. كما تتيح الواجهة المفتوحة والاتصال السلس عبر Bluetooth® لجهاز Spire الاندماج بسهولة مع أجهزة iOS® و Android™ و Windows®، مما يُمكّن المستخدمين من الحفاظ على عملية جمع البيانات القائمة دون انقطاع.

تشمل الميزات الرئيسية ما يلي:

• دقة تتراوح من أقل من متر إلى مستوى RTK

• تصحيحات عالمية باستخدام SBAS وRTK، مع توافق مستقبلي

• أحدث تقنيات GNSS من u-blox

• تصميم خفيف الوزن أقل من 330 غرام (11.6 أونصة)

• دعم المنصات المفتوحة لأنظمة التشغيل Windows® و Android™ وأجهزة iPhone®/iPad®

• عمر بطارية يصل إلى 20 ساعة للاستخدام طوال اليوم

تواصل شركة Juniper Systems التزامها بتبسيط عملية تحديد المواقع بدقة عالية للمحترفين في كل مكان. مع Spire، يعمل كل شيء بسلاسة.

وإلى جانب إطلاق جهاز استقبال GNSS الجديد، Spire، أصدرت شركة Juniper Systems أيضًا تطبيقًا مساعدًا جديدًا يسمى Juniper Connect. وJuniper Connect هو تطبيق مبسط يساعد المستخدمين على توصيل وإعداد جهاز استقبال GNSS الخاص بهم من Juniper. يتوفر تطبيق Juniper Connect على أجهزة iOS® و Android™ و Windows®.

اربط جهاز Spire بخدمة Juniper RTK للحصول على دقة أعلى:

وبالتزامن مع إطلاق Spire، أطلقت Juniper أيضًا خدمتها الجديدة Juniper RTK، وهي خدمة تصحيح. يمكن شراء اشتراك RTK مباشرة من شركة Juniper Systems، أو عبر موقعنا الإلكتروني، أو من أحد وكلائنا الرئيسيين. ما عليك سوى استخدام تطبيق Juniper Connect لربط اشتراك RTK بجهاز استقبال GNSS من Juniper.

يقول نيت هولمان، نائب رئيس قسم الجغرافيا المكانية في شركة Juniper Systems: "باستخدام تقنية Juniper RTK، يمكن للمستخدمين إنشاء حل شامل وعالي الدقة لرسم الخرائط باستخدام منتجات Juniper Systems. فهدفنا هو أن يشعر المستخدمون في الميدان بالتحكم في أول 10 دقائق من تجربة رسم الخرائط. فكل ما عليهم فعله هو الامساك بجهاز الاستقبال، وتشغيله، والضغط على زر تشغيل RTK. وهذا ما تعنيه الجاهزية للعمل الميداني".

يشكّل جهاز استقبال GNSS Spire، وتطبيق Juniper Connect، وخدمة Juniper RTK معًا حلاً شاملًا وعالي الدقة يجمع بين سهولة الاستخدام في الميدان وتوفير حل متكامل واحد لجميع احتياجات رسم الخرائط.

