Juniper Systems lance Spire, un nouveau récepteur GNSS léger, et le service de correction Juniper RTK

Livraison internationale désormais disponible Récepteur GNSS Spire compatible RTK Juniper Rugged

Livraison internationale désormais disponible

Spire est conçu pour simplifier la cartographie SIG. Installation facile et immédiate. Une robustesse à toute épreuve. ” — John Florio, chef de produit senior chez Juniper Systems

LOGAN, UT, UNITED STATES, April 16, 2026 /EINPresswire.com/ -- Logan, Utah. Juniper Systems a le plaisir d'annoncer l’arrivée de Spire, son tout nouveau récepteur GNSS multifréquence léger, conçu pour offrir un positionnement de haute précision avec un fonctionnement simple et rationalisé. Spire est désormais disponible et expédié dans le monde entier. En parallèle, nous avons développé Juniper RTK, un service de correction qui utilise le vaste réseau de couverture RTK en pleine expansion de Point One Navigation, afin que les utilisateurs puissent obtenir des résultats de cartographie de haute précision avec une configuration minimale.

Spire est le récepteur GNSS le plus léger et le plus polyvalent de Juniper Systems à ce jour. Conçu pour les professionnels débutants en cartographie SIG comme pour les utilisateurs expérimentés, Spire offre une précision de haut niveau, grâce à une utilisation intuitive par simple appui sur un bouton, associée à des performances optimales tout au long de la journée. Grâce à sa compatibilité SBAS et RTK intégrée, les utilisateurs bénéficient d'une précision de positionnement fiable sans complexité supplémentaire.

« Spire est conçu pour simplifier la cartographie SIG. Installation facile et immédiate. Une robustesse à toute épreuve. Les utilisateurs apprécieront le fait qu'il offre un accès RTK sans les complications liées aux configurations réseau », a déclaré John Florio, chef de produit senior chez Juniper Systems.

Conçu pour assurer portabilité et durabilité, Spire présente un format compact et robuste ainsi qu'une autonomie de 20 heures, ce qui le rend facile à transporter et fiable, aussi bien dans les environnements isolés qu’en zone urbaine. Son interface ouverte et sa connectivité Bluetooth® sans faille permettent à Spire de s'intégrer facilement aux appareils iOS®, Android™ et Windows®. Les utilisateurs peuvent ainsi maintenir leurs flux de travail de collecte de données existants.

Spire offre les fonctions principales suivantes :

• Précision submétrique au niveau RTK

• Corrections mondiales avec SBAS, RTK et compatibilité future

• Technologie GNSS u-blox de dernière génération

• Conception légère, moins de 330 g (11,6 oz)

• Prise en charge de plateforme ouverte pour les systèmes d’exploitation Windows®, Android™ et iPhone®/iPad®

• 20 heures d’autonomie

Juniper Systems poursuit son engagement à simplifier le positionnement de haute précision pour les professionnels du monde entier. Spire est une solution qui fonctionne, tout simplement.

En parallèle du lancement du récepteur GNSS Spire, Juniper Systems a le plaisir de présenter sa nouvelle application utilitaire, Juniper Connect. Juniper Connect est une application simplifiée qui aide les utilisateurs à se connecter et à configurer leur récepteur GNSS Juniper. Juniper Connect est disponible sur les appareils iOS®, Android™ et Windows®.

Associez Spire à Juniper RTK pour une précision accrue :

Juniper complète le lancement de Spire avec son nouveau service, Juniper RTK. L’abonnement RTK est disponible directement auprès de Juniper Systems, sur notre site web, ou auprès de l'un de nos revendeurs agréés. Il suffit d'utiliser l'application Juniper Connect pour connecter votre abonnement RTK à votre récepteur GNSS Juniper.

« Grâce à Juniper RTK, les utilisateurs peuvent créer une solution de cartographie complète et de haute précision avec les produits de Juniper Systems. Notre objectif est que les utilisateurs sur le terrain aient le sentiment de maîtriser les 10 premières minutes de leur expérience de cartographie. Prenez un récepteur, allumez-le et appuyez sur lecture pour lancer RTK. Voilà ce que signifie être prêt sur le terrain », a indiqué Nate Holman, vice-président de la division géospatiale chez Juniper Systems.

Ensemble, le récepteur GNSS Spire, l’application Juniper Connect et le service Juniper RTK forment une solution de haute précision pour ceux qui recherchent une facilité d'utilisation sur le terrain et une solution unique pour leurs besoins en cartographie.



Spire GNSS Receiver Unboxing Video FIELD READY

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