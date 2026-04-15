Juniper Systems anuncia un nuevo receptor GNSS ligero, Spire, y el servicio de corrección Juniper RTK

Ahora hacemos envíos a todo el mundo receptor GNSS ligero, Spire Juniper Rugged

Ahora hacemos envíos a todo el mundo

Spire está diseñado para simplificar al máximo la cartografía GIS. Fácil de configurar, listo para usar. Fortaleza confiable.” — John Florio, gerente sénior de productos de Juniper Systems

LOGAN, UT, UNITED STATES, April 15, 2026 /EINPresswire.com/ -- Juniper Systems se complace en anunciar la llegada de Spire, su nuevo receptor GNSS multifrecuencia, ligero y diseñado para ofrecer un posicionamiento de alta precisión con un funcionamiento sencillo y optimizado. Spire ya está disponible y hacemos envíos a todo el mundo. Paralelamente, hemos desarrollado Juniper RTK, un servicio de corrección que utiliza la amplia y creciente red de cobertura RTK de Point One Navigation para que los usuarios puedan obtener resultados cartográficos de alta precisión con una configuración mínima.

Spire es el receptor GNSS más ligero y versátil de Juniper Systems hasta la fecha. Spire, que ha sido diseñado tanto para principiantes que utilizan GIS como para profesionales con amplia experiencia en cartografía, combina una alta precisión con un funcionamiento intuitivo mediante un solo botón, mientras ofrece un rendimiento durante todo el día. Gracias a la compatibilidad inmediata con SBAS y RTK, los usuarios pueden lograr una precisión de posicionamiento fiable sin complejidad adicional.

“Spire está diseñado para simplificar al máximo la cartografía GIS. Fácil de configurar, listo para usar. Fortaleza confiable. A los usuarios les encantará poder acceder a RTK sin las complicaciones de las configuraciones de red”, mencionó John Florio, gerente sénior de productos de Juniper Systems.

Spire, que ha sido diseñado para ser portátil y duradero, presenta un formato compacto y resistente, y una autonomía de batería de 20 horas, lo que facilita su transporte y lo hace fiable tanto en entornos remotos como urbanos. Su interfaz abierta y su perfecta conectividad Bluetooth® permiten que Spire se integre sin esfuerzo con dispositivos iOS®, Android™ y Windows®, lo que permite a los usuarios mantener sus flujos de trabajo de recopilación de datos existentes.

Las características principales incluyen:

• Precisión a nivel submétrico y RTK.

• Correcciones a nivel mundial con SBAS, RTK y compatibilidad futura.

• Última tecnología GNSS de u-blox.

• Diseño ligero, con un peso inferior a 330 g (11,6 oz).

• Compatibilidad con plataformas abiertas para Windows®, Android™ y iPhone®/iPad®.

• Batería con una autonomía de 20 horas, para un rendimiento que dura todo el día.

Juniper Systems mantiene su compromiso de simplificar el posicionamiento de alta precisión para profesionales de todo el mundo. Con Spire, todo simplemente va bien.

Junto con el lanzamiento del receptor GNSS Spire, Juniper Systems también presenta una nueva aplicación de servicios llamada Juniper Connect. Juniper Connect es una aplicación simplificada que ayuda a los usuarios a conectar y configurar su receptor GNSS de Juniper. Juniper Connect está disponible para dispositivos iOS®, Android™ y Windows®.

Combine Spire con Juniper RTK para una mayor precisión:

Como parte del lanzamiento de Spire, también se presenta el nuevo servicio de Juniper: Juniper RTK. Puede adquirir una suscripción a RTK directamente en Juniper Systems, en nuestro sitio web o a través de uno de nuestros distribuidores autorizados. Simplemente utilice la aplicación Juniper Connect para conectar su suscripción RTK a su receptor GNSS de Juniper.

“Con Juniper RTK, los usuarios pueden crear una solución de cartografía completa y de alta precisión con los productos de Juniper Systems. Nuestro objetivo es que los usuarios sobre el terreno sientan que son dueños de los primeros 10 minutos de su experiencia de cartografía. Agarre un receptor, enciéndalo y pulse el botón de comenzar para utilizar RTK. Esto es lo que significa estar preparado para el trabajo en el terreno”, mencionó Nate Holman, vicepresidente del área geoespacial de Juniper Systems.

El receptor GNSS Spire, Juniper Connect y Juniper RTK, en conjunto, conforman una solución de alta precisión para aquellos que buscan facilidad de uso sobre el terreno y una solución integral para sus necesidades de cartografía.

Spire GNSS Receiver Unboxing Video FIELD READY

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