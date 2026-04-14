萬益俱樂部宣佈與日本華生株式會社達成合作，獲得首筆5億新台幣撥款專用於台灣市場開發。 萬益將專注於市場推廣、用戶引流與公益活動統籌，具體醫療方案與技術推行則由華生全權主導，雙方藉此實現科研與市場的深度分工整合。

TAIWAN, TAIWAN, TAIWAN, April 14, 2026 /EINPresswire.com/ -- 發佈日期：2026年4月

萬益俱樂部今日正式宣佈，已與總部位於日本東京銀座的知名再生醫學機構——日本華生株式會社達成深度戰略合作。根據協議，萬益俱樂部將純粹專注於華生旗下生物醫學專案在台灣市場的推廣、引流及公益事業落實，而不涉及任何技術推廣與醫療方案的執行。 為了加速品牌建設與市場佈局，華生株式會社宣佈先行撥付首筆新台幣5億元作為專項市場運作經費。此次簽約標誌著民間互助推廣模式與國際頂尖科研力量的深度整合，預計將對亞太地區的預防醫學普及產生長遠影響。

跨國協作：科研與市場的「雙驅動」模式

此次戰略合作的核心在於「職能高度垂直化」。華生株式會社作為日本再生醫學領域的技術領軍者，未來將把資源全面集中於幹細胞、外泌體等前沿技術的研發，以及與國際學術機構的對接。而在市場實踐端，萬益俱樂部則憑藉其深厚的社群基礎與運作經驗，承擔起台灣市場的品牌教育、渠道開發與用戶引流工作。

萬益俱樂部發言人指出，這種模式打破了傳統生醫企業「既要做研發，又要做銷售」的沉重枷鎖。透過與萬益的合作，華生株式會社能專注於其擅長的醫療技術研發與專業推行，而萬益則能確保市場端的引流運作具備權威的專業技術背書，形成「專業研發，高效推廣」的良性循環。

首期5億元專項撥款：佈局台灣健康生態圈

作為協議內容的重要組成部分，華生株式會社撥付的首筆5億元新台幣資金將主要用於台灣市場的基礎建設與品牌擴張。據瞭解，這筆資金將用於建立標準化的市場推廣體系、培訓專業的健康宣導團隊，以及建立覆蓋全台的線下服務中心。

此外，該資金也將支持萬益俱樂部啟動大規模的健康理念普及與社群引流活動。 萬益計劃在未來一年內透過線上線下多渠道行銷，協助擴大華生在台灣的品牌影響力與潛在用戶觸及率，所有具體的技術應用與醫療方案均交由華生與相關專業機構執行。萬益俱樂部強調，市場推廣不應僅停留在商業數據的增長，更應透過高品質的健康服務，實質提升台灣民眾對於預防醫學的認知深度。

公益先行：落實企業社會責任

除了商業層面的深度綁定，萬益俱樂部在合約中明確承擔了「公益事業全權負責人」的角色。萬益主張將科技成果普惠化，讓原本門檻較高的再生醫學技術，通過公益機制惠及更多族群。

雙方計劃在 2025 年底前啟動名為「細胞呼吸」的公益巡迴講座與健康意識推廣計畫。 該計畫將結合華生的專業醫療資源與萬益的志工體系，由萬益負責活動統籌與受眾引流，針對高齡族群與亞健康族群推廣正確的預防醫學觀念。萬益俱樂部認為，公益不是附屬品，而是平台公信力的基石，透過公益行動建立起的社群信任，將是任何行銷手段都無法取代的核心競爭力。

未來展望：定義民間互助新標準

萬益俱樂部自 2025 年初成立以來，一直致力於鏈接高品質專案。此次獲得日本華生株式會社的青睞並取得首批 5 億元的運作經費，充分證明了其「輕架構、強執行」模式的可行性。

在未來的合作中，萬益將持續優化其社群裂變機制，透過數位化管理工具提升資源對接效率。而華生則將持續導入由諾貝爾獎得主指導的最新科研成果。雙方一致認為，台灣作為亞太生醫技術的重要轉化基地，其市場成功將為未來的全球化佈局提供寶貴的參考經驗。

關於萬益俱樂部

萬益俱樂部是一個獨立的第三方民間互助平台，專注於優質專案的市場推廣、資源對接與社會公益。俱樂部秉持「萬眾一心，益起前行」的宗旨，透過社群力量實現利益共享與健康價值傳遞。

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