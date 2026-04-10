ฉลองสงกรานต์ที่มัลดีฟส์กับเซ็นทารา
ฉลองสงกรานต์ที่มัลดีฟส์กับเซ็นทาราBANGKOK, BANGKOK, THAILAND, April 10, 2026 /EINPresswire.com/ -- ในเดือนเมษายนนี้ โรงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทารา มัลดีฟส์ ขอเชิญแขกทุกท่านร่วมเฉลิมฉลองเทศกาลสงกรานต์หรือวันปีใหม่ไทยที่สะท้อนมรดกทางวัฒนธรรมไทย ท่ามกลางทิวทัศน์อันงดงามของทะเลสีฟ้าใสและชายหาดขาวสะอาดของมัลดีฟส์ เซ็นทาราในฐานะเครือโรงแรมชั้นนำในไทยที่มุ่งนำเสนออัตลักษณ์ของความเป็นไทยและประสบการณ์การบริการแบบไทย จึงนำประเพณีสงกรานต์มาถ่ายทอดสู่โรงแรมและรีสอร์ทของเซ็นทาราแต่ละแห่งในมัลดีฟส์อย่างงดงาม
สำหรับช่วงเทศกาลสงกรานต์นี้ โรงแรมและรีสอร์ทของเซ็นทาราแต่ละแห่งในมัลดีฟส์นำเสนอประเพณีไทยอันงดงามมากมายตั้งแต่กิจกรรมสำหรับครอบครัวไปจนถึงงานเลี้ยงริมชายหาดอันน่าจดจำ แต่ละรีสอร์ทนำเสนอกิจกรรมสงกรานต์อย่างหลากหลาย เพื่อมอบช่วงเวลาแห่งความสุข การเชื่อมต่อ การเฉลิมฉลองสำหรับแขกผู้เข้าพักทุกคน
เซ็นทารา มิราจ ลากูน มัลดีฟส์ ตั้งอยู่ภายในโครงการ The Atollia by Centara Hotels & Resorts การเฉลิมฉลองเต็มไปด้วยบรรยากาศสนุกสนานและเหมาะสำหรับครอบครัว ตลอดวันเต็มไปด้วยกิจกรรมทางน้ำอย่างสนุกสนาน เกมริมหาด และงานปาร์ตี้ริมสระ ในช่วงบ่ายแขกผู้เข้าพักจะได้พบกับงานคาร์นิวัลสีสันสดใสริมทะเล และเมื่อพระอาทิตย์ตก แขกผู้เข้าพักจะได้ลิ้มรสอาหารไทยแท้ทั้งเมนูแบบดั้งเดิมและรสชาติแบบจัดจ้าน
มัชชาฟูชิ ไอส์แลนด์ รีสอร์ทและสปา มัลดีฟส์ นำเสนอขบวนพาเหรดริมชายหาด, กิจกรรมประเพณีไทยที่สะท้อนความสนุกสนานของวันสงกรานต์, ประสบการณ์อาหารไทยในช่วงค่ำ พร้อมการแสดงและความบันเทิงอีกมากมาย โดยแขกผู้เข้าพักสามารถร่วมสนุกกับทุกกิจกรรมได้ตลอดการเข้าพัก
สำหรับผู้ที่มองหาความสงบท่ามกลางความสวยของทะเลมัลดีฟส์ รีสอร์ทสำหรับผู้ใหญ่อย่างเซ็นทารา ราส ฟูชิ รีสอร์ทและสปา มัลดีฟส์ นำเสนอการเฉลิมฉลองในรูปแบบที่ได้รับแรงบันดาลใจจากแนวคิดความสนุกแบบไทยๆ และความสุขในการละเล่นกิจกรรมต่างๆ โดยรีสอร์ทนำเสนอประสบการณ์ริมชายหาดที่สนุกสนานและช่วงเวลาผ่อนคลายริมทะเล โดยในช่วงค่ำจะเปลี่ยนเป็นประสบการณ์อาหาร ดนตรี และความบันเทิง
สงกรานต์นี้ โรงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทารา มัลดีฟส์ ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมการเฉลิมฉลองที่สะท้อนประเพณีไทยอันงดงามและเป็นเอกลักษณ์ ทุกกิจกรรมของรีสอร์ทแต่ละแห่งล้วนถูกออกแบบมา เพื่อมอบช่วงเวลาแห่งความสุข ความประทับใจ และประสบการณ์การบริการแบบไทยอย่างเหนือระดับให้แก่นักเดินทางทั่วโลก
