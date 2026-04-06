كيتا تعزز دعم مندوبي التوصيل وتحقق تبرعات بقيمة 3 ملايين ريال ضمن مبادراتها خلال شهر رمضان

RIYADH, NOT APPLICABLE, SAUDI ARABIA, April 6, 2026 /EINPresswire.com/ -- في إطار مبادراتها خلال شهر رمضان، نجحت كيتا في تحقيق أثر ملموس على صعيد دعم المجتمع ومندوبي التوصيل، مسجلة واحدة من أكثر فتراتها نشاطًا في المملكة.

وفي صميم هذه الجهود، تمكنت كيتا من تحقيق مستهدف التبرعات البالغ 3 ملايين ريال سعودي قبل الموعد المحدد، وذلك من خلال شراكتها مع المنصة الوطنية للعمل الخيري “إحسان”.

وقد أُطلقت المبادرة في 13 فبراير، معتمدةً نموذجًا مبتكرًا يقوم على التبرع بمبلغ ثابت عن كل طلب يتم عبر تطبيق كيتا، حيث تتكفل الشركة بالتبرع نيابةً عن المستخدمين دون أي تكلفة إضافية عليهم، ما ساهم في تحويل الاستخدام اليومي للتطبيق إلى مساهمة مباشرة في دعم العمل الخيري.

وشهدت المبادرة تفاعلًا واسعًا، حيث حققت ما يقارب 100 مليون ظهور عبر مختلف القنوات، فيما بلغ متوسط التبرعات اليومية نحو 150 ألف ريال سعودي، في انعكاس واضح لدور المستخدمين في دعم هذا الأثر الإيجابي.

وقد تم توجيه التبرعات عبر منصة “إحسان” إلى مشاريع خيرية معتمدة في مختلف مناطق المملكة، بما يضمن وصول الدعم إلى الفئات الأكثر احتياجًا.

وبالتوازي مع ذلك، أطلقت كيتا برنامجًا متكاملًا لدعم مندوبي التوصيل خلال شهر رمضان، تأكيدًا على التزامها بدعم منظومة التوصيل بشكل أشمل. وشملت المبادرات تنظيم 10 فعاليات ميدانية في كل من الرياض، جدة، المدينة المنورة، والخبر، تم خلالها توزيع نحو 13,000 وجبة إفطار على مندوبي التوصيل عبر مختلف المنصات، إلى جانب العمالة الميدانية والفئات المحتاجة.

كما تم توزيع أكثر من 60,000 قسيمة وجبات على مندوبي التوصيل النشطين على مرحلتين، بما أتاح لهم مرونة أكبر في الحصول على وجباتهم خلال الشهر. وأسهمت هذه الجهود، إلى جانب التفاعل عبر التطبيق ورسائل التهنئة المستمرة، في بناء منظومة دعم متكاملة تجمع بين الحلول الرقمية والمبادرات الميدانية لتلبية احتياجات المندوبين بشكل مباشر.

وتعكس هذه المبادرات رؤية كيتا في دمج العطاء ضمن السلوك اليومي للمستخدمين في المملكة، إلى جانب مواصلة دعم وتمكين مندوبي التوصيل، بما يتماشى مع رسالتها في "مساعدة الجميع على تناول الطعام بشكل أفضل والعيش بشكل أفضل".

