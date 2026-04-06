Audit Advisory for Tuesday, April 07, 2026
Columbus – Auditor of State Keith Faber’s office is responsible for auditing all public entities in Ohio. His mission is to protect Ohioans’ tax dollars while aggressively fighting fraud, waste, and abuse of public money.
The Auditor of State’s Office releases audit reports semiweekly and will release the following audits on Tuesday, April 07, 2026.
FFR = FINDINGS FOR RECOVERY
IPA = INDEPENDENT PUBLIC ACCOUNTANT
MED = MEDICAID PROGRAM INTEGRITY
|County
|Audit Entity and Period
|Report Type
|Allen
|West Central Learning Academy II
7/1/2023 TO 6/30/2025
|Financial Audit
|FFR
|Ashtabula
|Denmark Township
1/1/2023 TO 12/31/2024
|Agreed Upon Procedures
|IPA
|Athens
|The Ohio University Inn, Inc.
7/1/2024 TO 6/30/2025
|Financial Audit
|IPA
|Coshocton
|City of Coshocton
Ohio Police and Fire Pension Fund Census Data Examination
1/1/2024 TO 12/31/2024
|OP&F Examination
|Crawford
|Buckeye Central Local School District
7/1/2024 TO 6/30/2025
|Financial Audit
|IPA
|Cuyahoga
|University of Cleveland Preparatory School
7/1/2024 TO 6/30/2025
|Financial Audit
|IPA
|Near West Intergenerational School (NWIS)
7/1/2024 TO 6/30/2025
|Financial Audit
|The Legacy School
7/1/2023 TO 6/30/2024
|Financial Audit
|FFR
|Erie
|Erie Huron Ottawa Vocational Education (EHOVE) Career Center
7/1/2024 TO 6/30/2025
|Financial Audit
|IPA
|Monroe Preparatory Academy
7/1/2024 TO 6/30/2025
|Financial Audit
|IPA
|Franklin
|North Columbus Preparatory Academy
7/1/2024 TO 6/30/2025
|Financial Audit
|IPA
|United Schools Columbus
7/1/2024 TO 6/30/2025
|Financial Audit
|IPA
|South Columbus Preparatory Academy at Southfield
7/1/2024 TO 6/30/2025
|Financial Audit
|IPA
|City of Grandview Heights
Ohio Police and Fire Pension Fund Census Data Examination
1/1/2024 TO 12/31/2024
|OP&F Examination
|Sagewood Preparatory Academy
7/1/2024 TO 6/30/2025
|Financial Audit
|IPA
|Groveport Madison Local School District
7/1/2024 TO 6/30/2025
|Financial Audit
|IPA
|Bexley City School District
7/1/2024 TO 6/30/2025
|Financial Audit
|IPA
|Hamilton Local School District
7/1/2024 TO 6/30/2025
|Financial Audit
|IPA
|South Columbus Preparatory Academy at German Village
7/1/2024 TO 6/30/2025
|Financial Audit
|IPA
|Greene
|Greene County Vocational School District
7/1/2024 TO 6/30/2025
|Financial Audit
|IPA
|Hamilton
|Riverside Community School, Inc.
7/1/2024 TO 6/30/2025
|Financial Audit
|Oak Hills Local School District
7/1/2024 TO 6/30/2025
|Financial Audit
|IPA
|Jackson
|Madison-Jefferson Joint Fire District
1/1/2024 TO 12/31/2025
|Basic Audit
|Lake
|Willoughby-Eastlake City School District
7/1/2024 TO 6/30/2025
|Financial Audit
|IPA
|Logan
|Ohio Hi-Point Joint Vocational School District
7/1/2024 TO 6/30/2025
|Financial Audit
|Lorain
|Educational Service Center of Lorain County
7/1/2024 TO 6/30/2025
|Financial Audit
|IPA
|Lucas
|Victory Academy of Toledo
7/1/2023 TO 6/30/2024
|Financial Audit
|Miami
|Troy City School District
7/1/2024 TO 6/30/2025
|Financial Audit
|Covington Exempted Village School District
7/1/2024 TO 6/30/2025
|Financial Audit
|Montgomery
|Vandalia-Butler City School District
7/1/2024 TO 6/30/2025
|Financial Audit
|IPA
|Montgomery Preparatory Academy
7/1/2024 TO 6/30/2025
|Financial Audit
|IPA
|Muskingum
|Ohio School Benefits Cooperative
7/1/2024 TO 6/30/2025
|Financial Audit
|IPA
|Paulding
|Village of Latty
1/1/2024 TO 12/31/2025
|Basic Audit
|Pickaway
|Westfall Local School District
7/1/2024 TO 6/30/2025
|Financial Audit
|Portage
|Portage Area School Consortium
7/1/2024 TO 6/30/2025
|Financial Audit
|IPA
|Preble
|Twin Valley Community Local School District
7/1/2024 TO 6/30/2025
|Financial Audit
|IPA
|Sandusky
|Terra Community College Foundation
7/1/2023 TO 6/30/2024
|Financial Audit
|IPA
|Shelby
|Fairlawn Local School District
7/1/2023 TO 6/30/2025
|Financial Audit
|IPA
|Stark
|Stark State College Foundation
7/1/2024 TO 6/30/2025
|Financial Audit
|IPA
|Summit
|University of Akron Research Foundation
7/1/2024 TO 6/30/2025
|Financial Audit
|IPA
|Trumbull
|Warren City School District
7/1/2024 TO 6/30/2025
|Financial Audit
|IPA
|Vinton
|Vinton County Park District
1/1/2024 TO 12/31/2025
|Basic Audit
|Washington
|Marietta City School District
7/1/2024 TO 6/30/2025
|Financial Audit
|Warren Local School District
7/1/2024 TO 6/30/2025
|Financial Audit
|IPA
|Wayne
|Wayne County Schools Career Center
7/1/2024 TO 6/30/2025
|Financial Audit
|IPA
|Triway Local School District
7/1/2024 TO 6/30/2025
|Financial Audit
|Wood
|Owens State Community College Foundation
7/1/2024 TO 6/30/2025
|Financial Audit
|IPA
|Owens State Community College
7/1/2024 TO 6/30/2025
|Financial Audit
|IPA
|Wyandot
|Mohawk Local School District
7/1/2023 TO 6/30/2025
|Financial Audit
