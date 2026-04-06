Audit Advisory for Tuesday, April 07, 2026

Columbus – Auditor of State Keith Faber’s office is responsible for auditing all public entities in Ohio. His mission is to protect Ohioans’ tax dollars while aggressively fighting fraud, waste, and abuse of public money.

The Auditor of State’s Office releases audit reports semiweekly and will release the following audits on Tuesday, April 07, 2026.

FFR = FINDINGS FOR RECOVERY
IPA = INDEPENDENT PUBLIC ACCOUNTANT
MED = MEDICAID PROGRAM INTEGRITY

County Audit Entity and Period Report Type
Allen West Central Learning Academy II
7/1/2023 TO 6/30/2025		 Financial Audit FFR
Ashtabula Denmark Township
1/1/2023 TO 12/31/2024		 Agreed Upon Procedures IPA
Athens The Ohio University Inn, Inc.
7/1/2024 TO 6/30/2025		 Financial Audit IPA
Coshocton City of Coshocton
Ohio Police and Fire Pension Fund Census Data Examination
1/1/2024 TO 12/31/2024		 OP&F Examination
Crawford Buckeye Central Local School District
7/1/2024 TO 6/30/2025		 Financial Audit IPA
Cuyahoga University of Cleveland Preparatory School
7/1/2024 TO 6/30/2025		 Financial Audit IPA
Near West Intergenerational School (NWIS)
7/1/2024 TO 6/30/2025		 Financial Audit
The Legacy School
7/1/2023 TO 6/30/2024		 Financial Audit FFR
Erie Erie Huron Ottawa Vocational Education (EHOVE) Career Center
7/1/2024 TO 6/30/2025		 Financial Audit IPA
Monroe Preparatory Academy
7/1/2024 TO 6/30/2025		 Financial Audit IPA
Franklin North Columbus Preparatory Academy
7/1/2024 TO 6/30/2025		 Financial Audit IPA
United Schools Columbus
7/1/2024 TO 6/30/2025		 Financial Audit IPA
South Columbus Preparatory Academy at Southfield
7/1/2024 TO 6/30/2025		 Financial Audit IPA
City of Grandview Heights
Ohio Police and Fire Pension Fund Census Data Examination
1/1/2024 TO 12/31/2024		 OP&F Examination
Sagewood Preparatory Academy
7/1/2024 TO 6/30/2025		 Financial Audit IPA
Groveport Madison Local School District
7/1/2024 TO 6/30/2025		 Financial Audit IPA
Bexley City School District
7/1/2024 TO 6/30/2025		 Financial Audit IPA
Hamilton Local School District
7/1/2024 TO 6/30/2025		 Financial Audit IPA
South Columbus Preparatory Academy at German Village
7/1/2024 TO 6/30/2025		 Financial Audit IPA
Greene Greene County Vocational School District
7/1/2024 TO 6/30/2025		 Financial Audit IPA
Hamilton Riverside Community School, Inc.
7/1/2024 TO 6/30/2025		 Financial Audit
Oak Hills Local School District
7/1/2024 TO 6/30/2025		 Financial Audit IPA
Jackson Madison-Jefferson Joint Fire District
1/1/2024 TO 12/31/2025		 Basic Audit
Lake Willoughby-Eastlake City School District
7/1/2024 TO 6/30/2025		 Financial Audit IPA
Logan Ohio Hi-Point Joint Vocational School District
7/1/2024 TO 6/30/2025		 Financial Audit
Lorain Educational Service Center of Lorain County
7/1/2024 TO 6/30/2025		 Financial Audit IPA
Lucas Victory Academy of Toledo
7/1/2023 TO 6/30/2024		 Financial Audit
Miami Troy City School District
7/1/2024 TO 6/30/2025		 Financial Audit
Covington Exempted Village School District
7/1/2024 TO 6/30/2025		 Financial Audit
Montgomery Vandalia-Butler City School District
7/1/2024 TO 6/30/2025		 Financial Audit IPA
Montgomery Preparatory Academy
7/1/2024 TO 6/30/2025		 Financial Audit IPA
Muskingum Ohio School Benefits Cooperative
7/1/2024 TO 6/30/2025		 Financial Audit IPA
Paulding Village of Latty
1/1/2024 TO 12/31/2025		 Basic Audit
Pickaway Westfall Local School District
7/1/2024 TO 6/30/2025		 Financial Audit
Portage Portage Area School Consortium
7/1/2024 TO 6/30/2025		 Financial Audit IPA
Preble Twin Valley Community Local School District
7/1/2024 TO 6/30/2025		 Financial Audit IPA
Sandusky Terra Community College Foundation
7/1/2023 TO 6/30/2024		 Financial Audit IPA
Shelby Fairlawn Local School District
7/1/2023 TO 6/30/2025		 Financial Audit IPA
Stark Stark State College Foundation
7/1/2024 TO 6/30/2025		 Financial Audit IPA
Summit University of Akron Research Foundation
7/1/2024 TO 6/30/2025		 Financial Audit IPA
Trumbull Warren City School District
7/1/2024 TO 6/30/2025		 Financial Audit IPA
Vinton Vinton County Park District
1/1/2024 TO 12/31/2025		 Basic Audit
Washington Marietta City School District
7/1/2024 TO 6/30/2025		 Financial Audit
Warren Local School District
7/1/2024 TO 6/30/2025		 Financial Audit IPA
Wayne Wayne County Schools Career Center
7/1/2024 TO 6/30/2025		 Financial Audit IPA
Triway Local School District
7/1/2024 TO 6/30/2025		 Financial Audit
Wood Owens State Community College Foundation
7/1/2024 TO 6/30/2025		 Financial Audit IPA
Owens State Community College
7/1/2024 TO 6/30/2025		 Financial Audit IPA
Wyandot Mohawk Local School District
7/1/2023 TO 6/30/2025		 Financial Audit

