ريوترز تطلق مركز عمليات أمنية ذاتي التشغيل مبني على الذكاء الاصطناعي لمساعدة المؤسسات على الاستجابة بسرعة الآلة

تطرح ريوترز أول مركز عمليات أمنية ذاتي التشغيل مبني على الذكاء الاصطناعي في الشرق الأوسط والمصمم لكشف التهديدات بسرعة الآلة، والفرز الآلي والاستجابة للتهديدات

المهاجمون اليوم يعملون بسرعة ونطاق لا يمكن لأي فريق بشري مجاراتهما. في ظل التحول الرقمي المتسارع الذي تشهده المملكة، لم يعد كافياً أن نكتشف التهديد، بل يجب أن نُبطله قبل أن يتمكن.” — عبدالكريم الشمري - مدير أمن المعلومات لدى ريوترز

RIYADH, RIYADH, SAUDI ARABIA, March 31, 2026 /EINPresswire.com/ -- أعلنت اليوم شركة ريوترز، المتخصصة في الأمن السيبراني والتي تتخذ من الرياض مقراً لها، عن إطلاق مركز العمليات الأمنية ذاتي التشغيل وقائم على الذكاء الاصطناعي، والمصمم لتقديم كشف عن التهديدات بسرعة الآلة، وفرز مؤتمت، واستجابة منسقة عبر بيئات الشركات والقطاعات الحكومية في الشرق الأوسط.

يمثل هذا الإطلاق نقلة نوعية في مسار تطور خدمات الأمن السيبراني المدارة إقليمياً؛ فبدلاً من الاكتفاء بإضافة أدوات الذكاء الاصطناعي كطبقة تكميلية فوق آليات العمل التقليدية، قامت ريوترز بابتكار نموذج تشغيلي مبني على الذكاء الاصطناعي كجوهر في البنية الهيكلية للمركز. وتقوم المنصة بربط وتحليل بيانات القياس عن بُعد بشكل لحظي ومستمر عبر الأجهزة الطرفية، وأنظمة الهوية، والشبكات، والبيئات السحابية، وتطبيقات البرمجيات كخدمة، مما يمنح المنشآت قدرة استثنائية على كشف التهديدات ومجابهتها بسرعة فائقة، مع خفض الأعباء التشغيلية عن المحللين وتقليص فجوات التأخير الزمني.

صرح عبد الكريم الشمري، مدير أمن المعلومات في ريوترز: "إن المهاجمين اليوم يُسخرّون الأتمتة والسرعة والنطاق الواسع في هجماتهم، مما يفرض على العمليات الأمنية تبنّي النهج ذاته. لقد صممنا مركز العمليات الذاتي خصيصاً للقضاء على ثغرات التأخير، وتعزيز دقة التقدير لدى المحللين، ومساعدة المؤسسات على الاستجابة اللحظية للتهديدات الحقيقية".

وأكدت ريوترز أن الحاجة لهذا النهج أصبحت ملحة مع تسارع وتيرة التهديدات السيبرانية في الشرق الأوسط وتزايد تعقيدها وتشتتها، مما يجعل إدارتها عبر العمليات اليدوية وحدها أمراً بالغ الصعوبة. وأظهرت تقارير تحديثات التهديدات الخاصة بالشركة لعام 2025 تصاعداً مستمراً في هجمات فيروسات الفدية، والاختراقات المعتمدة على انتحال الهوية، والحملات المتقدمة التي تستهدف قطاعات حيوية تشمل النفط والغاز، والاتصالات، والمصارف، والقطاعات الحكومية.

يرتكز مركز العمليات ذاتي التشغيل من ريوترز على ستة مراحل متكاملة تهدف إلى تنقية البيانات من الضجيج الرقمي، ورفع كفاءة اتخاذ القرار، وتسريع وتيرة الاستجابة

استقطاب الإشارات

استيعاب التدفقات الأمنية باستمرار من كافة المنصات والأجهزة والشبكات، مع توحيد صياغة البيانات وتصفية التنبيهات عديمة القيمة في مراحلها الأولى قبل وصولها للمحللين.

الربط والسياق

توظيف الذكاء الاصطناعي لربط الإشارات المبعثرة عبر المستخدمين والأصول والنوافذ الزمنية، لتحويل الأحداث المنعزلة إلى حوادث أمنية ذات سياق مترابط ومفهوم.

الفرز المؤتمت وتقييم المخاطر

ترتيب أولويات الحوادث بناءً على درجة الخطورة ونطاق التأثير الفعلي على الأعمال. ويتم التعامل مع الأحداث الروتينية تلقائياً، بينما تُصعد الحوادث الحرجة مع تزويدها بكافة الأدلة والقرائن المجموعة مسبقاً.

الإشراف التحليلي

يتولى محللو ريوترز مراجعة القرارات الكبرى والحرجة، مع الاطلاع على مسارات الاستجابة الموصى بها وسجل تدقيق كامل، لضمان تطبيق التقدير البشري في أدق الممارسات.

تنفيذ الاستجابة

تنفيذ إجراءات الاحتواء والعزل وإعادة تعيين بيانات الاعتماد وحظر المهاجمين عبر مسارات عمل محكمة تخضع لبروتوكولات الموافقة والتوثيق الدقيق.

التعلم المستمر

إعادة تغذية النظام بنتائج الحوادث المعالجة لرفع دقة التنبؤ وتطوير فاعلية الاستجابة المستقبلية بشكل تراكمي.

وتشير ريوترز إلى أن هذه الهيكلية تعالج معضلة كبرى تواجهها المنشآت اليوم؛ حيث لا يكمن الفشل الأمني غالباً في نقص الأدوات، بل في فيض التنبيهات التي تفوق قدرة الاستيعاب البشري. إن الاعتماد على الفرز اليدوي وتأخير إجراءات التسليم يخلق ثغرات زمنية يستغلها المهاجمون ببراعة.

الامتثال والمواءمة الإقليمية

تم تصميم مركز العمليات ذاتي التشغيل ليتوافق مع المتطلبات التشغيلية ومعايير الحوكمة للقطاعات الحيوية في المنطقة، مع إمكانية مواءمة المنصة لتلبية شروط الامتثال والتدقيق الخاصة بكل عميل حسب قطاعه.

التوافر ونماذج العمل

المركز متاح الآن للمنشآت الكبرى والجهات الحكومية في كافة القطاعات الحيوية مثل الطاقة والمالية والصحة والاتصالات.

وتقدم ريوترز نماذج تعاقد مرنة تشمل

خدمات الكشف والاستجابة المدارة بالكامل

مركز العمليات المدار بالاشتراك

الخدمات الاستشارية والتحول الرقمي الأمني

نبذه عن ريوترز

ريوترز شركة أمن سيبراني رائدة بمقرها في الرياض، مختصة بعمليات الأمن المدعومة بالذكاء الاصطناعي وحلول الدفاع والاستخبارات. عبر مركز عمليات أمنية ذاتي التشغيل وخدمات متخصصة، تُمكّن المنشآت من حماية بنيتها التحتية، وتقليل المخاطر، والامتثال للمعايير العالمية. كشريك موثوق في التحول الرقمي، تلتزم ريوترز بتقديم حلول الجيل القادم للشرق الأوسط والعالم.

.التطور. لا الاستبدال

