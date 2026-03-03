ريوترز تطلق التقرير السنوي لمستجدات التهديدات 2025 وتركز على تصاعد الهجمات المدعومة بالذكاء الاصطناعي وسرعة الآلة

Rewterz Logo Rewterz Annual Threat Intelligence Report 2025

تقرير تهديدات 2025: ارتفاع 149% بفيروس الفدية، والتصيد المدعوم بالذكاء الاصطناعي وراء 80–95% من الاختراقات. الدفاع القائم على المستجدات ضرورة الآن

«المهاجمون لم يعودوا يعملون بالسرعة البشرية. يوضح تقرير مستجدات التهديدات 2025 استخدام الذكاء الاصطناعي لتنفيذ حملات واسعة ومتكيّفة، ما يجعل الدفاع القائم على المستجدات ضرورة»” — عبدالكريم الشمري، مدير أمن المعلومات في ريوترز

RIYADH, RIYADH, SAUDI ARABIA, March 3, 2026 /EINPresswire.com/ -- أعلنت شركة ريوترزعن إصدار التقرير السنوي لمستجدات التهديدات لعام 2025، الذي يقدم رؤية تحليلية موجزة قائمة على البيانات حول تطور مشهد التهديدات السيبرانية عالميًا، والتحولات التشغيلية المطلوبة للتصدي للهجمات الحديثة.

يكشف التقرير عن تحول جوهري في أساليب تنفيذ الهجمات السيبرانية؛ حيث يشير إلى أن جهات التهديد خلال عام 2025 باتت تعمل بسرعة تواكب سرعة الآلة، مستفيدة من الأتمتة، والذكاء الاصطناعي التوليدي، والعمليات الأمنية المعتمدة على مستجدات التهديدات، لتوسيع نطاق هجمات فيروس الفدية، والهندسة الاجتماعية، واختراقات سلاسل التوريد، وإساءة استخدام الهويات عبر مختلف القطاعات

وتُظهر النتائج الرئيسية هيمنة حملات فيروس الفدية والابتزاز الرقمي على مشهد الحوادث عالميًا، مع تسجيل زيادة بنسبة 149٪ على أساس سنوي في حوادث فيروس الفدية. ويعزو التقرير هذا الارتفاع إلى نضج منظومات فيروس الفدية كخدمة والتحول المتزايد نحو نماذج الابتزاز أولًا، التي تركّز على سرقة البيانات بدلاً من الاكتفاء بتشفير الأنظمة

وخلال العام، تتبعت ريوترز 2,516 تهديدًا وثغرة أمنية، وحددت أن التصيد الاحتيالي والهندسة الاجتماعية المدعومين بالذكاء الاصطناعي شكّلا المسار الرئيسي للاختراق، حيث تسببا بما يُقدَّر بين 80% و95% من حوادث الاختراق

كما يسلّط التقرير الضوء على التأثير المتنامي لهجمات الأنظمة البيئية وسلاسل التوريد، لا سيما استهداف قطاع التقنية بوصفه نقطة عبور للوصول إلى ضحايا لاحقين ضمن المنظومات الرقمية المترابطة

حيث صرّح عبدالكريم الشمري، مدير أمن المعلومات في ريوترز: «لم يعد المهاجمون مقيدون بالسرعة البشرية فقط. مؤكدًا ان التقرير السنوي لمستجدات التهديدات لعام 2025، يوضح بأن المهاجمين يستخدمون الذكاء الاصطناعي والتحكم الذاتي لتنفيذ هجمات بنطاق أوسع وأسرع من أي وقت مضى. مما يفرض على المؤسسات التحول من الأمن التفاعلي إلى تبني دفاعات ذكية قائمة على الذكاء الاصطناعي ومدعومة بتحليلات استخباراتية متقدمة لتعزيز قدرتها على الصمود وللحفاظ على جاهزيتها.»

ويلخص التقرير إلى أن العمليات الأمنية التقليدية المعتمدة على التدخل اليدوي لم تعد قادرة على مجاراة التهديدات الذاتية التشغيل والمدعومة بالذكاء الاصطناعي. ومع لجوء المهاجمين إلى نماذج تكيفية قادرة على تحليل البيئة وتنفيذ الهجمات بحد أدنى من التوجيه البشري، يصبح انتقال المؤسسات إلى عمليات أمنية ذاتية وقائمة على التحليل الاستباقي ضرورة لضمان الاكتشاف والاستجابة في الوقت الفعلي

ويتضمن التقرير أيضًا نظرة شاملة على أبرز الهجمات السيبرانية العالمية، وأهم سلالات فيروس الفدية والجهات المهاجمة، والقطاعات والدول الأكثر استهدافًا، مما يوفر رؤى استراتيجية لمديري أمن المعلومات، وفرق مراكز العمليات الأمنية، والإدارات التنفيذية

أصبح التقرير متاحًا الآن لدى ريوترز للمؤسسات الساعية إلى تعزيز مرونتها السيبرانية والاستعداد لمواجهة تهديدات الجيل القادم



نبذة عن ريوترز

ريوترز شركة رائدة في مجال الأمن السيبراني تتخذ من الرياض، المملكة العربية السعودية، مقرًا لها، ومتخصصة في عمليات الأمن المدعومة بالذكاء الاصطناعي وحلول مستجدات التهديدات. تركّز الشركة على الدفاع ذاتي التشغيل، والخدمات المُدارة، ومستجدات التهديدات، لتمكين المؤسسات من مواكبة التهديدات السيبرانية المتطورة والاستجابة لها بفعالية. ومن خلال مركز عمليات أمنية متقدم قائم على الذكاء الاصطناعي، إلى جانب استراتيجيات أمن سيبراني مصممة وفق احتياجات كل جهة، تساعد ريوترز المؤسسات في مختلف القطاعات على حماية بنيتها التحتية الحيوية، وتقليل المخاطر، وضمان الامتثال للمعايير الأمنية العالمية. وبصفتها شريكًا موثوقًا في مسيرة التحول الرقمي، تلتزم ريوترز بتقديم حلول أمن سيبراني متقدمة لعملائها في الشرق الأوسط وخارجه

