コートヤード・プーケット・パトンビーチリゾートにて、プーケットのソンクラーンを優雅にご体験ください。
Guests and performers join in a vibrant cultural procession, showcasing colorful Thai outfits and festive Songkran spirit
コートヤード・プーケット・パトンビーチリゾートで、プーケットのソンクラーンを華やかに祝いましょう。PATONG, PHUKET, THAILAND, March 30, 2026 /EINPresswire.com/ -- コートヤード・プーケット・パトンビーチリゾートは、タイで最も愛され、文化的にも重要な祭りであるソンクラーンを、ビーチフロントでの思い出に残る滞在とともに体験いただけるよう、世界中の旅行者をお迎えいたします。
年に一度開催されるこの象徴的なウォーターフェスティバルは、タイの新年の訪れを祝し、活気あふれる伝統行事、華やかな音楽、そして爽やかな水かけでプーケット全体を包み込みます。
毎年4月になると、ソンクラーンは世界中から訪れる旅行者を魅了し、伝統的な水かけの祝福からエネルギッシュな屋外イベントまで、多彩な文化体験を提供します。パトンビーチはプーケット屈指の盛り上がりを見せる祝祭エリアへと変わり、リゾートにご宿泊のお客様は、快適なビーチフロントの滞在を楽しみながら、その熱気を間近に体感できます。
パトンの中心地に近い便利なロケーションに位置するコートヤード・プーケット・パトンビーチリゾートは、祭りに参加したいお客様に最適な滞在先です。広々とした客室、複数のスイミングプール、多彩なダイニング、そして活気あふれるソンクラーンの雰囲気へ直接アクセスできる立地に加え、賑やかな一日の後にゆったりとくつろげる落ち着いた空間もご用意しています。
ご友人同士、ご家族、またはカップルでのご滞在など、どのような旅行スタイルでも、タイの魅力あふれる文化を感じられる年に一度の特別な祝祭をお楽しみいただけます。水遊びを満喫した後は、プールサイドでリラックスしたり、パトンの豊富なレストランを巡ったり、近くのビーチをゆったりと散策するのもおすすめです。
ソンクラーンはタイでも特に旅行需要が高まる時期のため、早めのご予約をおすすめいたします。Marriott Bonvoy会員のお客様は、会員限定料金のご利用やポイントの獲得といった特典もお楽しみいただけます。
今すぐソンクラーンのご旅行を計画し、コートヤード・プーケット・パトンビーチリゾートで、タイ随一の華やかな祝祭に身を委ねてみませんか。
Jehan Jay Suanico
Le Meridien Khao Lak Resort & Spa
+66 83 732 9810
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