Audit Advisory for Tuesday, March 31, 2026
Columbus – Auditor of State Keith Faber’s office is responsible for auditing all public entities in Ohio. His mission is to protect Ohioans’ tax dollars while aggressively fighting fraud, waste, and abuse of public money.
The Auditor of State’s Office releases audit reports semiweekly and will release the following audits on Tuesday, March 31, 2026.
FFR = FINDINGS FOR RECOVERY
IPA = INDEPENDENT PUBLIC ACCOUNTANT
MED = MEDICAID PROGRAM INTEGRITY
|County
|Audit Entity and Period
|Report Type
|Allen
|Spencerville Local School District
7/1/2024 TO 6/30/2025
|Financial Audit
|IPA
|Mental Health and Recovery Services Board of Allen, Auglaize and Hardin Counties
7/1/2024 TO 6/30/2025
|Financial Audit
|IPA
|Ashland
|Loudonville-Perrysville Exempted Village School District
7/1/2024 TO 6/30/2025
|Financial Audit
|Ashtabula
|Conneaut Public Library
1/1/2024 TO 12/31/2025
|Agreed Upon Procedures
|Auglaize
|Wapakoneta City School District
7/1/2024 TO 6/30/2025
|Financial Audit
|Auglaize County Educational Service Center
7/1/2024 TO 6/30/2025
|Financial Audit
|IPA
|Belmont
|Area 16 Workforce Development Board
7/1/2024 TO 6/30/2025
|Financial Audit
|Bridgeport Exempted Village School District
7/1/2024 TO 6/30/2025
|Financial Audit
|St. Clairsville-Richland City School District
7/1/2024 TO 6/30/2025
|Financial Audit
|Columbiana
|Columbiana Exempted Village School District
7/1/2024 TO 6/30/2025
|Financial Audit
|Crestview Local School District
7/1/2024 TO 6/30/2025
|Financial Audit
|Cuyahoga
|Harvard Avenue Performance Academy
7/1/2024 TO 6/30/2025
|Financial Audit
|Warrensville Heights City School District
7/1/2024 TO 6/30/2025
|Financial Audit
|The Intergenerational School
7/1/2024 TO 6/30/2025
|Financial Audit
|Polaris Career Center
7/1/2024 TO 6/30/2025
|Financial Audit
|Olmsted Falls City School District
7/1/2024 TO 6/30/2025
|Financial Audit
|Bay Village City School District
7/1/2024 TO 6/30/2025
|Financial Audit
|South Euclid-Lyndhurst City School District
7/1/2024 TO 6/30/2025
|Financial Audit
|The Brilliance School
7/1/2020 TO 6/30/2022
|Financial Audit
|Ohio College Preparatory School
7/1/2024 TO 6/30/2025
|Financial Audit
|IPA
|Delaware
|Wornstaff Memorial Public Library
1/1/2024 TO 12/31/2025
|Basic Audit
|Erie
|Huron Sports Academy
7/1/2024 TO 6/30/2025
|Financial Audit
|IPA
|Fairfield
|Area 20-21 Workforce Development Board
7/1/2024 TO 6/30/2025
|Financial Audit
|Franklin
|Cesar Chavez College Preparatory School
7/1/2024 TO 6/30/2025
|Financial Audit
|Hilliard City School District
7/1/2024 TO 6/30/2025
|Financial Audit
|IPA
|Ohio Construction Academy
7/1/2024 TO 6/30/2025
|Financial Audit
|IPA
|New Season Counseling Center LLC dba Minerva Park Behavioral Health
1/1/2021 TO 12/31/2023
|Compliance Examination
|MED
|Eastland-Fairfield Career and Technical Schools
7/1/2024 TO 6/30/2025
|Financial Audit
|The Ohio State University
7/1/2024 TO 6/30/2025
|Financial Audit
|IPA
|Great River Connections Academy
7/1/2024 TO 6/30/2025
|Financial Audit
|Ohio Connections Academy
7/1/2024 TO 6/30/2025
|Financial Audit
|IPA
|Ohio Judicial Conference
3/31/2026 TO 3/31/2026
|Performance Audit
|Educational Service Center of Central Ohio
7/1/2024 TO 6/30/2025
|Financial Audit
|Educational Service Center Council of Governments
7/1/2024 TO 6/30/2025
|Financial Audit
|Gallia
|Gallipolis City School District
7/1/2024 TO 6/30/2025
|Financial Audit
|IPA
|Addison Township
1/1/2024 TO 12/31/2025
|Basic Audit
|Guernsey
|East Guernsey Local School District
7/1/2024 TO 6/30/2025
|Financial Audit
|Hardin
|Upper Scioto Valley Local School District
7/1/2024 TO 6/30/2025
|Financial Audit
|Highland
|Lynchburg Clay Local School District
7/1/2024 TO 6/30/2025
|Financial Audit
|Huron
|Norwalk City School District
7/1/2024 TO 6/30/2025
|Financial Audit
|Jackson
|Coal Township
1/1/2024 TO 12/31/2025
|Basic Audit
|Jefferson
|Indian Creek Local School District
7/1/2024 TO 6/30/2025
|Financial Audit
|Lawrence
|Symmes Valley Local School District
7/1/2024 TO 6/30/2025
|Financial Audit
|Licking
|Northridge Local School District
7/1/2024 TO 6/30/2025
|Financial Audit
|North Fork Local School District
7/1/2024 TO 6/30/2025
|Financial Audit
|Granville Exempted Village School District
7/1/2024 TO 6/30/2025
|Financial Audit
|IPA
|Lorain
|Sheffield-Sheffield Lake City School District
7/1/2024 TO 6/30/2025
|Financial Audit
|Avon Local School District
7/1/2024 TO 6/30/2025
|Financial Audit
|Lorain Metropolitan Housing Authority dba Raise Up
7/1/2024 TO 6/30/2025
|Financial Audit
|Wellington Exempted Village School District
7/1/2024 TO 6/30/2025
|Financial Audit
|Elyria City School District
7/1/2024 TO 6/30/2025
|Financial Audit
|Lucas
|Eagle Learning Center, Inc.
7/1/2024 TO 6/30/2025
|Financial Audit
|Northwest Ohio Classical Academy
7/1/2024 TO 6/30/2025
|Financial Audit
|IPA
|Maritime Academy of Toledo
7/1/2024 TO 6/30/2025
|Financial Audit
|Mahoning
|Youngstown City School District
7/1/2024 TO 6/30/2025
|Financial Audit
|Marion
|Ridgedale Local School District
7/1/2024 TO 6/30/2025
|Financial Audit
|Tri-Rivers Joint Vocational School District
7/1/2024 TO 6/30/2025
|Financial Audit
|Elgin Local School District
7/1/2024 TO 6/30/2025
|Financial Audit
|Medina
|Wadsworth City School District
7/1/2024 TO 6/30/2025
|Financial Audit
|Medina County Joint Vocational School District
7/1/2024 TO 6/30/2025
|Financial Audit
|Brunswick City School District
7/1/2024 TO 6/30/2025
|Financial Audit
|Medina Metropolitan Housing Authority
7/1/2024 TO 6/30/2025
|Financial Audit
|Cloverleaf Local School District
7/1/2024 TO 6/30/2025
|Financial Audit
|Meigs
|Meigs Local School District
3/31/2026 TO 3/31/2026
|Performance Audit
|Eastern Local School District
7/1/2024 TO 6/30/2025
|Financial Audit
|Miami
|Upper Valley Career Center
7/1/2024 TO 6/30/2025
|Financial Audit
|IPA
|Monroe
|Switzerland of Ohio Local School District
7/1/2024 TO 6/30/2025
|Financial Audit
|Morrow
|Mount Gilead Exempted Village School District
7/1/2024 TO 6/30/2025
|Financial Audit
|IPA
|Muskingum
|Spero Health of Ohio, LLC
1/1/2021 TO 12/31/2023
|Compliance Examination
|MED
|Cass Township
1/1/2021 TO 12/31/2022
|Financial Audit
|Maysville Local School District
7/1/2024 TO 6/30/2025
|Financial Audit
|FFR
|Zanesville Community High School
7/1/2024 TO 6/30/2025
|Audited as Part of Primary Government
|Zanesville City School District
7/1/2024 TO 6/30/2025
|Financial Audit
|Pickaway
|Logan Elm Local School District
7/1/2024 TO 6/30/2025
|Financial Audit
|Preble
|National Trail Local School District
7/1/2024 TO 6/30/2025
|Financial Audit
|Richland
|Crestview Local School District
7/1/2024 TO 6/30/2025
|Financial Audit
|Ontario Local School District
7/1/2024 TO 6/30/2025
|Financial Audit
|Madison Local School District
7/1/2024 TO 6/30/2025
|Financial Audit
|IPA
|Sandusky
|Village of Woodville
1/1/2022 TO 12/31/2023
|Financial Audit
|Scioto
|New Boston Local School District
7/1/2024 TO 6/30/2025
|Financial Audit
|Shelby
|Salem Township
1/1/2023 TO 12/31/2024
|Financial Audit
|IPA
FFR
|Stark
|Lake Local School District
7/1/2024 TO 6/30/2025
|Financial Audit
|Alliance City School District
7/1/2024 TO 6/30/2025
|Financial Audit
|Canton College Preparatory School
7/1/2024 TO 6/30/2025
|Financial Audit
|IPA
|Summit
|Akron City School District
7/1/2024 TO 6/30/2025
|Financial Audit
|Coventry Local School District
7/1/2024 TO 6/30/2025
|Financial Audit
|Springfield Township
1/1/2023 TO 12/31/2024
|Financial Audit
|IPA
|Trumbull
|Trumbull County Educational Service Center
7/1/2024 TO 6/30/2025
|Financial Audit
|IPA
|Brookfield Local School District
7/1/2024 TO 6/30/2025
|Financial Audit
|IPA
|Tuscarawas
|Quaker Digital Academy
7/1/2024 TO 6/30/2025
|Financial Audit
|Quaker Preparatory Academy
7/1/2024 TO 6/30/2025
|Financial Audit
|Wayne
|Wooster City School District
7/1/2024 TO 6/30/2025
|Financial Audit
|Green Local School District
7/1/2024 TO 6/30/2025
|Financial Audit
|IPA
|Orrville City School District
7/1/2024 TO 6/30/2025
|Financial Audit
|Waynedale Local School District
7/1/2024 TO 6/30/2025
|Financial Audit
|Wood
|Bowling Green City School District
7/1/2024 TO 6/30/2025
|Financial Audit
|Penta Career Center
7/1/2024 TO 6/30/2025
|Financial Audit
|IPA
|Lake Local School District
7/1/2024 TO 6/30/2025
|Financial Audit
