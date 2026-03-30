Audit Advisory for Tuesday, March 31, 2026

Columbus – Auditor of State Keith Faber’s office is responsible for auditing all public entities in Ohio. His mission is to protect Ohioans’ tax dollars while aggressively fighting fraud, waste, and abuse of public money.

The Auditor of State’s Office releases audit reports semiweekly and will release the following audits on Tuesday, March 31, 2026.

FFR = FINDINGS FOR RECOVERY
IPA = INDEPENDENT PUBLIC ACCOUNTANT
MED = MEDICAID PROGRAM INTEGRITY

County Audit Entity and Period Report Type
Allen Spencerville Local School District
7/1/2024 TO 6/30/2025		 Financial Audit IPA
Mental Health and Recovery Services Board of Allen, Auglaize and Hardin Counties
7/1/2024 TO 6/30/2025		 Financial Audit IPA
Ashland Loudonville-Perrysville Exempted Village School District
7/1/2024 TO 6/30/2025		 Financial Audit
Ashtabula Conneaut Public Library
1/1/2024 TO 12/31/2025		 Agreed Upon Procedures
Auglaize Wapakoneta City School District
7/1/2024 TO 6/30/2025		 Financial Audit
Auglaize County Educational Service Center
7/1/2024 TO 6/30/2025		 Financial Audit IPA
Belmont Area 16 Workforce Development Board
7/1/2024 TO 6/30/2025		 Financial Audit
Bridgeport Exempted Village School District
7/1/2024 TO 6/30/2025		 Financial Audit
St. Clairsville-Richland City School District
7/1/2024 TO 6/30/2025		 Financial Audit
Columbiana Columbiana Exempted Village School District
7/1/2024 TO 6/30/2025		 Financial Audit
Crestview Local School District
7/1/2024 TO 6/30/2025		 Financial Audit
Cuyahoga Harvard Avenue Performance Academy
7/1/2024 TO 6/30/2025		 Financial Audit
Warrensville Heights City School District
7/1/2024 TO 6/30/2025		 Financial Audit
The Intergenerational School
7/1/2024 TO 6/30/2025		 Financial Audit
Polaris Career Center
7/1/2024 TO 6/30/2025		 Financial Audit
Olmsted Falls City School District
7/1/2024 TO 6/30/2025		 Financial Audit
Bay Village City School District
7/1/2024 TO 6/30/2025		 Financial Audit
South Euclid-Lyndhurst City School District
7/1/2024 TO 6/30/2025		 Financial Audit
The Brilliance School
7/1/2020 TO 6/30/2022		 Financial Audit
Ohio College Preparatory School
7/1/2024 TO 6/30/2025		 Financial Audit IPA
Delaware Wornstaff Memorial Public Library
1/1/2024 TO 12/31/2025		 Basic Audit
Erie Huron Sports Academy
7/1/2024 TO 6/30/2025		 Financial Audit IPA
Fairfield Area 20-21 Workforce Development Board
7/1/2024 TO 6/30/2025		 Financial Audit
Franklin Cesar Chavez College Preparatory School
7/1/2024 TO 6/30/2025		 Financial Audit
Hilliard City School District
7/1/2024 TO 6/30/2025		 Financial Audit IPA
Ohio Construction Academy
7/1/2024 TO 6/30/2025		 Financial Audit IPA
New Season Counseling Center LLC dba Minerva Park Behavioral Health
1/1/2021 TO 12/31/2023		 Compliance Examination MED
Eastland-Fairfield Career and Technical Schools
7/1/2024 TO 6/30/2025		 Financial Audit
The Ohio State University
7/1/2024 TO 6/30/2025		 Financial Audit IPA
Great River Connections Academy
7/1/2024 TO 6/30/2025		 Financial Audit
Ohio Connections Academy
7/1/2024 TO 6/30/2025		 Financial Audit IPA
Ohio Judicial Conference
3/31/2026 TO 3/31/2026		 Performance Audit
Educational Service Center of Central Ohio
7/1/2024 TO 6/30/2025		 Financial Audit
Educational Service Center Council of Governments
7/1/2024 TO 6/30/2025		 Financial Audit
Gallia Gallipolis City School District
7/1/2024 TO 6/30/2025		 Financial Audit IPA
Addison Township
1/1/2024 TO 12/31/2025		 Basic Audit
Guernsey East Guernsey Local School District
7/1/2024 TO 6/30/2025		 Financial Audit
Hardin Upper Scioto Valley Local School District
7/1/2024 TO 6/30/2025		 Financial Audit
Highland Lynchburg Clay Local School District
7/1/2024 TO 6/30/2025		 Financial Audit
Huron Norwalk City School District
7/1/2024 TO 6/30/2025		 Financial Audit
Jackson Coal Township
1/1/2024 TO 12/31/2025		 Basic Audit
Jefferson Indian Creek Local School District
7/1/2024 TO 6/30/2025		 Financial Audit
Lawrence Symmes Valley Local School District
7/1/2024 TO 6/30/2025		 Financial Audit
Licking Northridge Local School District
7/1/2024 TO 6/30/2025		 Financial Audit
North Fork Local School District
7/1/2024 TO 6/30/2025		 Financial Audit
Granville Exempted Village School District
7/1/2024 TO 6/30/2025		 Financial Audit IPA
Lorain Sheffield-Sheffield Lake City School District
7/1/2024 TO 6/30/2025		 Financial Audit
Avon Local School District
7/1/2024 TO 6/30/2025		 Financial Audit
Lorain Metropolitan Housing Authority dba Raise Up
7/1/2024 TO 6/30/2025		 Financial Audit
Wellington Exempted Village School District
7/1/2024 TO 6/30/2025		 Financial Audit
Elyria City School District
7/1/2024 TO 6/30/2025		 Financial Audit
Lucas Eagle Learning Center, Inc.
7/1/2024 TO 6/30/2025		 Financial Audit
Northwest Ohio Classical Academy
7/1/2024 TO 6/30/2025		 Financial Audit IPA
Maritime Academy of Toledo
7/1/2024 TO 6/30/2025		 Financial Audit
Mahoning Youngstown City School District
7/1/2024 TO 6/30/2025		 Financial Audit
Marion Ridgedale Local School District
7/1/2024 TO 6/30/2025		 Financial Audit
Tri-Rivers Joint Vocational School District
7/1/2024 TO 6/30/2025		 Financial Audit
Elgin Local School District
7/1/2024 TO 6/30/2025		 Financial Audit
Medina Wadsworth City School District
7/1/2024 TO 6/30/2025		 Financial Audit
Medina County Joint Vocational School District
7/1/2024 TO 6/30/2025		 Financial Audit
Brunswick City School District
7/1/2024 TO 6/30/2025		 Financial Audit
Medina Metropolitan Housing Authority
7/1/2024 TO 6/30/2025		 Financial Audit
Cloverleaf Local School District
7/1/2024 TO 6/30/2025		 Financial Audit
Meigs Meigs Local School District
3/31/2026 TO 3/31/2026		 Performance Audit
Eastern Local School District
7/1/2024 TO 6/30/2025		 Financial Audit
Miami Upper Valley Career Center
7/1/2024 TO 6/30/2025		 Financial Audit IPA
Monroe Switzerland of Ohio Local School District
7/1/2024 TO 6/30/2025		 Financial Audit
Morrow Mount Gilead Exempted Village School District
7/1/2024 TO 6/30/2025		 Financial Audit IPA
Muskingum Spero Health of Ohio, LLC
1/1/2021 TO 12/31/2023		 Compliance Examination MED
Cass Township
1/1/2021 TO 12/31/2022		 Financial Audit
Maysville Local School District
7/1/2024 TO 6/30/2025		 Financial Audit FFR
Zanesville Community High School
7/1/2024 TO 6/30/2025		 Audited as Part of Primary Government
Zanesville City School District
7/1/2024 TO 6/30/2025		 Financial Audit
Pickaway Logan Elm Local School District
7/1/2024 TO 6/30/2025		 Financial Audit
Preble National Trail Local School District
7/1/2024 TO 6/30/2025		 Financial Audit
Richland Crestview Local School District
7/1/2024 TO 6/30/2025		 Financial Audit
Ontario Local School District
7/1/2024 TO 6/30/2025		 Financial Audit
Madison Local School District
7/1/2024 TO 6/30/2025		 Financial Audit IPA
Sandusky Village of Woodville
1/1/2022 TO 12/31/2023		 Financial Audit
Scioto New Boston Local School District
7/1/2024 TO 6/30/2025		 Financial Audit
Shelby Salem Township
1/1/2023 TO 12/31/2024		 Financial Audit IPA
FFR
Stark Lake Local School District
7/1/2024 TO 6/30/2025		 Financial Audit
Alliance City School District
7/1/2024 TO 6/30/2025		 Financial Audit
Canton College Preparatory School
7/1/2024 TO 6/30/2025		 Financial Audit IPA
Summit Akron City School District
7/1/2024 TO 6/30/2025		 Financial Audit
Coventry Local School District
7/1/2024 TO 6/30/2025		 Financial Audit
Springfield Township
1/1/2023 TO 12/31/2024		 Financial Audit IPA
Trumbull Trumbull County Educational Service Center
7/1/2024 TO 6/30/2025		 Financial Audit IPA
Brookfield Local School District
7/1/2024 TO 6/30/2025		 Financial Audit IPA
Tuscarawas Quaker Digital Academy
7/1/2024 TO 6/30/2025		 Financial Audit
Quaker Preparatory Academy
7/1/2024 TO 6/30/2025		 Financial Audit
Wayne Wooster City School District
7/1/2024 TO 6/30/2025		 Financial Audit
Green Local School District
7/1/2024 TO 6/30/2025		 Financial Audit IPA
Orrville City School District
7/1/2024 TO 6/30/2025		 Financial Audit
Waynedale Local School District
7/1/2024 TO 6/30/2025		 Financial Audit
Wood Bowling Green City School District
7/1/2024 TO 6/30/2025		 Financial Audit
Penta Career Center
7/1/2024 TO 6/30/2025		 Financial Audit IPA
Lake Local School District
7/1/2024 TO 6/30/2025		 Financial Audit

