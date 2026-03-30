زيكر الإمارات تسجل حضوراً لافتاً في تحدي ياس دراغ سوبر ستريت وتعتلي منصة التتويج مُبرزة قوة الأداء الكهربائي على المضمار
EINPresswire.com/ -- حقّقت زيكر الإمارات أداءً استثنائياً وقوياً في منافسات تحدي ياس دراغ سوبر ستريت، حيث نجحت في انتزاع المركز الثالث ضمن الفئة 12 خلال عطلة نهاية الأسبوع المفعمة بالأجواء التنافسية والتشويق وسباقات السرعة التي أقيمت يومي 30 و31 يناير على حلبة مرسى ياس في أبوظبي.
في أعقاب هيمنتها على فئة السيارات الكهربائية والهجينة خلال مهرجان ليوا الدولي عبر سيارتها المعدلة زيكر 7X، واصلت العلامة التجارية استعراض قدراتها بتسجيل حضور بارز لها في سباق ياس دراغ من خلال اثنين من أبرز طرازاتها، وهي زيكر 001 وزيكر 7X. ووقد أكّدت هذه المشاركة على التميّز الهندسي الكهربائي للعلامة التجارية وقدراتها العالية في الأداء وسط أجواء رياضة سيارات تتسم بالمنافسة المحتدمة.
وقد مَثّل وليد المعمري، السائق الإماراتي المخضرم وأحد أبرز المشاركين في سباقات السرعة في دولة الإمارات العربية المتحدة، فريق زيكر في هذا التحدي، إلى جانب علي مبارك. وأبدى الفريق أداءً متميزاً وثابتاً أهّله لاعتلاء منصة التتويج والفوز بالكأس للعلامة التجارية، وهو ما ساهم في ترسيخ مكانة زيكر في مشهد رياضة السيارات التنافسية.
يعكس هذا الإنجاز التزام زيكر بتقديم هندسة كهربائية عالية الأداء، حيث برهن كلا الطرازين على مستوى عالٍ من الدقة والموثوقية، إلى جانب جاهزيتهما الكاملة لأداء مثالي على الحلبات وسط ظروف السباقات التنافسية.
يعتبر تحدي ياس دراغ سوبر ستريت واحداً من أبرز الفعاليات التي تحتفي بسباقات السرعة في دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث يستقطب نخبة السائقين المهرة وأقوى السيارات ذات الأداء العالي من مختلف أنحاء الدولة. يُقام هذا الحدث في حلبة مرسى ياس الشهيرة، مما يُبرز التزام أبوظبي الدائم بدعم تطوير رياضة السيارات وتعزيز الابتكار في هذا المجال.
وقد اعربت زيكر الإمارات عن امتنانها العميق لحلبة مرسى ياس في أبوظبي على الاداء المتميز والتنظيم عالي المستوى، كما توجهت بالشكر إلى المسؤولين والمنظمين والفرق ومجتمع رياضة السيارات، على إقامة هذا التحدي الناجح خلال عطلة نهاية الأسبوع.
يعد هذا الإنجاز المتمثل في اعتلاء منصة التتويج، نقطة تحول بارزة في مسيرة زيكر الإمارات، مما يبرز قدرة العلامة التجارية على تحقيق الدقة والثقة وتقديم أداء تنافسي مميز على حلبات السباق.
وقال روبرتو كولوتشي، مدير قسم السيارات الكهربائية في مجموعة عبد الواحد الرستماني، "من دواعي فخرنا أن نشهد النجاح المستمر لزيكر، بالتعاون مع مجموعة عبد الواحد الرستماني، حيث أظهر الفريق أداءً رائعاً في الساحات التنافسية. فبعد تألقه في فئة السيارات الكهربائية والهجينة خلال سباق ليوا، عزز الفريق مكانته مجدداً في أبوظبي بتحقيق إنجاز رائع تمثل في اعتلاء منصة التتويج ضمن تحدي ياس دراغ سوبر ستريت. ويأتي هذا النجاح دليلاً على أن السيارات الكهربائية، لا تقتصر على كونها عملية وحسب، بل توفر أيضاً تجربة قيادة ممتعة واستثنائية، وتمتلك القدرة على المنافسة وجهاً لوجه مع أقوى السيارات المعدّلة المزودة بمحركات احتراق داخلي."
Kevin Sebastian
في أعقاب هيمنتها على فئة السيارات الكهربائية والهجينة خلال مهرجان ليوا الدولي عبر سيارتها المعدلة زيكر 7X، واصلت العلامة التجارية استعراض قدراتها بتسجيل حضور بارز لها في سباق ياس دراغ من خلال اثنين من أبرز طرازاتها، وهي زيكر 001 وزيكر 7X. ووقد أكّدت هذه المشاركة على التميّز الهندسي الكهربائي للعلامة التجارية وقدراتها العالية في الأداء وسط أجواء رياضة سيارات تتسم بالمنافسة المحتدمة.
وقد مَثّل وليد المعمري، السائق الإماراتي المخضرم وأحد أبرز المشاركين في سباقات السرعة في دولة الإمارات العربية المتحدة، فريق زيكر في هذا التحدي، إلى جانب علي مبارك. وأبدى الفريق أداءً متميزاً وثابتاً أهّله لاعتلاء منصة التتويج والفوز بالكأس للعلامة التجارية، وهو ما ساهم في ترسيخ مكانة زيكر في مشهد رياضة السيارات التنافسية.
يعكس هذا الإنجاز التزام زيكر بتقديم هندسة كهربائية عالية الأداء، حيث برهن كلا الطرازين على مستوى عالٍ من الدقة والموثوقية، إلى جانب جاهزيتهما الكاملة لأداء مثالي على الحلبات وسط ظروف السباقات التنافسية.
يعتبر تحدي ياس دراغ سوبر ستريت واحداً من أبرز الفعاليات التي تحتفي بسباقات السرعة في دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث يستقطب نخبة السائقين المهرة وأقوى السيارات ذات الأداء العالي من مختلف أنحاء الدولة. يُقام هذا الحدث في حلبة مرسى ياس الشهيرة، مما يُبرز التزام أبوظبي الدائم بدعم تطوير رياضة السيارات وتعزيز الابتكار في هذا المجال.
وقد اعربت زيكر الإمارات عن امتنانها العميق لحلبة مرسى ياس في أبوظبي على الاداء المتميز والتنظيم عالي المستوى، كما توجهت بالشكر إلى المسؤولين والمنظمين والفرق ومجتمع رياضة السيارات، على إقامة هذا التحدي الناجح خلال عطلة نهاية الأسبوع.
يعد هذا الإنجاز المتمثل في اعتلاء منصة التتويج، نقطة تحول بارزة في مسيرة زيكر الإمارات، مما يبرز قدرة العلامة التجارية على تحقيق الدقة والثقة وتقديم أداء تنافسي مميز على حلبات السباق.
وقال روبرتو كولوتشي، مدير قسم السيارات الكهربائية في مجموعة عبد الواحد الرستماني، "من دواعي فخرنا أن نشهد النجاح المستمر لزيكر، بالتعاون مع مجموعة عبد الواحد الرستماني، حيث أظهر الفريق أداءً رائعاً في الساحات التنافسية. فبعد تألقه في فئة السيارات الكهربائية والهجينة خلال سباق ليوا، عزز الفريق مكانته مجدداً في أبوظبي بتحقيق إنجاز رائع تمثل في اعتلاء منصة التتويج ضمن تحدي ياس دراغ سوبر ستريت. ويأتي هذا النجاح دليلاً على أن السيارات الكهربائية، لا تقتصر على كونها عملية وحسب، بل توفر أيضاً تجربة قيادة ممتعة واستثنائية، وتمتلك القدرة على المنافسة وجهاً لوجه مع أقوى السيارات المعدّلة المزودة بمحركات احتراق داخلي."
