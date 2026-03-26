예일세무법인–eXp Korea 부동산중개법인, 업무협약 체결…세무·부동산 원스톱’ 연계 강화
EINPresswire.com/ -- 예일세무법인과 expkorea부동산중개법인주식회사(이하 이엑스피코리아)는 2026년 3월25일 세무·부동산 분야 협력 강화를 위한 업무협약(MOU)을 체결하였다. 이번 협약은 부동산 거래 구조가 다변화되는 가운데 양도·상속·증여 등 자산 이전 단계에서의 세무 이슈와 거래 리스크를 선제적으로 점검할 수 있는 협업 체계를 마련하는 데 목적이 있다.
양사는 협약을 통해 거래 단계별 세무 검토 및 절세 전략 수립을 지원하고, 중개 현장에서 확인되는 주요 쟁점을 세무 자문과 결합해 고객에게 보다 체계적인 솔루션을 제공한다는 방침이다. 또한 실무형 교육 및 공동 세미나를 통해 중개업무를 현장에서 담당하고 있는 중개사들의 역량도 한층 강화할 예정이다.
특히 이 날은, 업무협약식과 동시에 예일세무법인의 주도로 이엑스피코리아 공인중개사들을 대상으로 한 세무특강도 이어져, 실무에서 활동하는 중개사들의 뜨거운 반응이 있었다.
양사 관계자는 “부동산 시장 변동성과 규제 환경 변화로 거래 단계에서의 세무 리스크 관리 수요가 확대되고 있다”며 “이번 협약을 통해 고객이 체감할 수 있는 원스톱 지원 체계를 구축하고, 거래의 안정성과 예측 가능성을 높이는 데 집중하겠다”고 말했다.
Thomas Kim
양사는 협약을 통해 거래 단계별 세무 검토 및 절세 전략 수립을 지원하고, 중개 현장에서 확인되는 주요 쟁점을 세무 자문과 결합해 고객에게 보다 체계적인 솔루션을 제공한다는 방침이다. 또한 실무형 교육 및 공동 세미나를 통해 중개업무를 현장에서 담당하고 있는 중개사들의 역량도 한층 강화할 예정이다.
특히 이 날은, 업무협약식과 동시에 예일세무법인의 주도로 이엑스피코리아 공인중개사들을 대상으로 한 세무특강도 이어져, 실무에서 활동하는 중개사들의 뜨거운 반응이 있었다.
양사 관계자는 “부동산 시장 변동성과 규제 환경 변화로 거래 단계에서의 세무 리스크 관리 수요가 확대되고 있다”며 “이번 협약을 통해 고객이 체감할 수 있는 원스톱 지원 체계를 구축하고, 거래의 안정성과 예측 가능성을 높이는 데 집중하겠다”고 말했다.
Thomas Kim
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