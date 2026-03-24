Adsterra推出多事件追踪功能：告别盲投，让效果变得可预测

Adsterra宣布推出多事件追踪功能，该创新设计以捕捉用户在转化漏斗中的多重行为，从而提升优化效果。

在 Adsterra，我们专注于强化推动实际成果的基础。Multi-Event Tracking 进一步巩固了这一理念，带来稳定增长，而无需盲目试探。” — Gala Grigoreva，Adsterra 首席营销官

塞浦路斯利马索尔, CYPRUS, March 24, 2026 /EINPresswire.com/ -- 传统广告活动追踪通常仅记录用户与广告互动后的单次转化事件。然而，现代用户旅程往往包含安装、试用、订阅或存款等多个关键环节。Adsterra的多事件追踪功能使广告主能够在单一活动中监测多项用户行为，全面呈现用户互动路径与流量质量。

借助这一功能，广告主可以深入洞察受众在单次行为之外与广告及产品的完整互动模式。更丰富的数据有助于营销人员识别能够带来深度互动的流量来源，优化创意素材与落地页，并更高效地分配预算。

该功能对于转化路径较长或结构复杂的垂直领域尤为重要，例如iGaming、移动应用、VPN、实用工具及电子商务。以iGaming为例，广告主可在同一活动中同时追踪安装量、订阅量与存款量，从而精准识别在不同用户旅程阶段推动深度互动的地区、投放位置及创意素材。

此次发布直接支撑Adsterra不断进化的产品使命：强化驱动效果可预测性的核心系统。多事件追踪功能有助于提升预测精度，并为更智能的机器学习模型迭代提供数据基础。

该功能最终将助力Adsterra实现构建更透明、更可靠广告生态的宏伟目标。凭借更清晰的效果信号和更深入的漏斗洞察，广告主能更精准掌控活动成果，而发布商则可获得更稳定、可持续的需求支持。

关于Adsterra

Adsterra是一家以独特合作伙伴关怀模式著称的全球广告联盟，在数字广告领域拥有超过十年深耕经验。作为享誉全球的知名品牌，其卓越声誉赢得了众多媒体采购商、CPA联盟、联盟营销者、初创企业创始人及需求生成经理的广泛认可。自2013年起，Adsterra持续助力广告主提升投资回报率，并通过灵活流量解决方案帮助发布商实现最高eCPM收益、增强用户粘性。该广告网络同时服务于初创者与专业人士。

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