A Adsterra recebe reconhecimento do setor por sua tecnologia, tráfego e suporte ao cliente

Adsterra, plataforma global de publicidade baseada em performance, continua a ser referência em desempenho, inovação e suporte ao cliente.

Esses prêmios reforçam nosso foco em construir soluções confiáveis e de alto desempenho para anunciantes e editores” — Gala Grigoreva, CMO na Adsterra

LIMASSOL, CYPRUS, June 2, 2026 /EINPresswire.com/ -- A Adsterra, uma rede de publicidade de destaque global, tem sido amplamente reconhecida em toda a indústria de afiliados e adtech como uma empresa pioneira e respeitável em áreas como performance, tecnologia e atendimento ao cliente. Esses reconhecimentos vêm de premiações do setor, onde a própria comunidade vota para destacar os principais inovadores e parceiros de confiança.

Ao longo dos últimos anos, a Adsterra tem se classificado consistentemente entre as plataformas de anúncios de melhor desempenho em todo o mundo. A empresa garantiu o primeiro lugar como Melhor Rede de Publicidade (TopAd Network) oferecido pela OfferVault em 2022, seguida pelo reconhecimento em segundo lugar como Melhor Fonte de Tráfego (Top Traffic Source) em 2023 e 2025. Esses prêmios refletem a capacidade da Adsterra de entregar tráfego de alta qualidade e oportunidades de monetização escaláveis para anunciantes e editores.

A Adsterra recebeu inúmeros elogios da OfferVault, Affbank e AdExchanger por sua tecnologia e performance. Consolidando sua liderança em publicidade nativa, a Adsterra foi nomeada a Rede de Publicidade Nativa (Native Ad Network) nº 1 pela Affbank em 2020 e 2022. Seus formatos de anúncios inovadores também ganharam atenção em toda a indústria. Notavelmente, o formato de anúncio proprietário da empresa, Social Bar, foi reconhecido pela AdExchanger em 2021 pelo Melhor Uso de Tecnologia, demonstrando sua eficácia como uma alternativa ao web push com crescimento de receita comprovado de 2x.

Em 2025, a Adsterra alcançou um marco notável ao conquistar várias honrarias principais em plataformas líderes da indústria. No uCompares Awards, a empresa foi nomeada Melhor Rede de Publicidade do Ano e Melhor Fonte de Tráfego, destacando sua excelência geral. No mesmo ano, a Adsterra dominou o Affbank Awards, ganhando os títulos de Melhor Rede de Publicidade Móvel e Melhor Rede de Popunder & Clickunder.

A dedicação da Adsterra ao sucesso do cliente vai além da tecnologia. AdExchanger e SourceForge, por exemplo, reconheceram a empresa pela qualidade de seus relacionamentos com parceiros e suporte ao cliente. A abordagem exclusiva de Partner Care da Adsterra foi destaque com a menção honrosa de Melhor Suporte de Conta 2025 pela AdExchanger, demonstrando o compromisso da empresa com a assistência prática aos parceiros e estratégias de crescimento a longo prazo.

Além disso, a Adsterra foi nomeada Top Performer 2025 pela SourceForge, refletindo a forte satisfação do usuário e a confiabilidade consistente da plataforma. Em 2024, a empresa também recebeu o prêmio Boost of the Year no Affiliate Space Awards, validando ainda mais seu rápido crescimento e impacto no ecossistema de marketing de afiliados.

À medida que a Adsterra continua a evoluir, esses reconhecimentos reforçam sua posição como uma parceira de confiança para anunciantes e publishers que buscam resultados baseados em performance em um cenário digital cada vez mais competitivo. É importante que esses títulos sejam diversos e reflitam o crescente foco da Adsterra em desempenho previsível, qualidade de tráfego e confiabilidade de parceiros a longo prazo.



Sobre a Adsterra

Adsterra é uma rede de publicidade global que fornece aquisição de usuários baseada em performance para anunciantes e soluções de monetização para publishers em múltiplas verticais e geografias. A plataforma é amplamente utilizada para ajudar anunciantes a melhorar o desempenho das campanhas e editores a maximizar a eficiência da monetização, e engajar sua base de usuários com soluções de tráfego flexíveis. A rede de anúncios é parceira tanto de iniciantes quanto de profissionais.



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