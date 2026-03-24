eWeLink представляет новый подход к преобразованию устаревшего оборудования в Zigbee-to-Matter хабы
В то же время, создание Zigbee-сети для умного дома часто требует покупки отдельного аппаратного хаба. Поскольку стоимость оборудования продолжает расти, приобретение дополнительного устройства или шлюза не всегда является наиболее экономически эффективным решением.
Компания eWeLink представила решение на базе своей self-hosted платформы eWeLink CUBE, которое позволяет использовать такое существующее оборудование в качестве Zigbee-хаба для умного дома.
С помощью eWeLink CUBE пользователи могут преобразовать существующее оборудование в Zigbee-хаб для умного дома, который подключает Zigbee-устройства и интегрирует их в экосистему Matter.
Преобразование существующего оборудования в Zigbee-хаб для умного дома:
eWeLink CUBE - это бесплатная self-hosted локальная программная система, предназначенная для работы на собственном оборудовании пользователей. Вместо использования проприетарных хабов, CUBE позволяет создавать систему умного дома на базе уже имеющихся устройств. Подробнее: https://cube.ewelink.cc/cube-os-ru
CUBE может работать на различных устройствах, включая: Raspberry Pi, устаревшие компьютеры, мини-ПК, NAS-устройства, Mac Mini и другие.
После установки платформа обеспечивает интеграцию Zigbee-устройств различных брендов. Благодаря встроенной функции Matter Bridge, эти устройства могут быть подключены к основным экосистемам умного дома, включая Apple Home, Google Home, Amazon Alexa и SmartThings.
Данный подход позволяет существующим Zigbee-устройствам участвовать в более широкой кросс-платформенной экосистеме умного дома без необходимости замены оборудования.
Упрощённый процесс настройки:
Процесс настройки разработан таким образом, чтобы быть доступным, с конфигурацией через графический пользовательский интерфейс.
Шаг 1 - Установка eWeLink CUBE
Установите CUBE на существующее оборудование, такое как Raspberry Pi, мини-ПК, NAS или неиспользуемый компьютер.
Шаг 2 - Подключение Zigbee-адаптера
Подключите совместимый Zigbee-донгл для обеспечения Zigbee-связи.
Шаг 3 - Добавление Zigbee-устройств
Сопрягите Zigbee-устройства через графический интерфейс CUBE и управляйте ими локально.
Шаг 4 - Подключение к Matter-платформам
Используйте встроенный Matter Bridge в CUBE для добавления устройств в экосистемы, такие как Apple Home или Google Home. После подключения Zigbee-устройства можно управлять и автоматизировать так же, как нативные Matter-устройства.
Расширение за пределы Zigbee:
Помимо интеграции Zigbee, eWeLink CUBE также поддерживает WiFi-устройства, совместимые с eWeLink. Это позволяет управлять различными типами устройств в рамках одной системы.
За счёт объединения Zigbee и WiFi-устройств с интеграцией Matter-платформ, система поддерживает более гибкие сценарии автоматизации и единое управление устройствами.
Гибкий подход к локальным системам умного дома:
Появление eWeLink CUBE отражает растущую тенденцию к self-hosted и локально управляемым решениям для умного дома.
Обеспечивая возможность использования существующего оборудования в качестве Zigbee-хаба для умного дома, платформа предлагает альтернативный подход традиционным архитектурам, основанным на отдельных хабах.
eWeLink
Shenzhen CoolKit Technology Co., Ltd
chunhui.zhang@coolkit.cn
Visit us on social media:
Facebook
YouTube
X
Unlock Zigbee Power in eWeLink CUBE with One Dongle
Legal Disclaimer:
EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.