eWeLink stellt einen neuen Ansatz zur Umwandlung bestehender Hardware in Zigbee-zu-Matter-Hubs vor

Turn Your Legacy Hardware Into a Zigbee-to-Matter Hub in 4 Steps

Mit eWeLink CUBE können bestehende Computer, Raspberry Pi oder NAS zu einem lokalen Zigbee-zu-Matter Smart-Home-Hub werden.

SHENZHEN, CHINA, March 26, 2026 / EINPresswire.com / -- Viele Smart-Home-Nutzer verfügen bereits über ungenutzte Hardware zu Hause – einen alten Computer, einen Raspberry Pi, einen Mini-PC oder sogar ein NAS.Gleichzeitig erfordert der Aufbau eines Zigbee-basierten Smart-Home-Netzwerks häufig den Kauf eines dedizierten Hardware-Hubs. Da die Hardwarekosten weiterhin steigen, ist die Anschaffung eines zusätzlichen Geräts oder Gateways nicht immer die kosteneffizienteste Lösung.eWeLink hat mit seiner self-hosted Plattform eWeLink CUBE eine Lösung vorgestellt, die es ermöglicht, vorhandene Hardware als Zigbee-Smart-Home-Hub zu nutzen.Mit eWeLink CUBE lässt sich bestehende Hardware in einen Zigbee-Smart-Home-Hub verwandeln, der Zigbee-Geräte verbindet und sie in das Matter-Ökosystem integriert.Bestehende Hardware in einen Zigbee-Smart-Home-Hub verwandeln:eWeLink CUBE ist ein kostenloses, self-hosted lokales Softwaresystem, das für den Betrieb auf der eigenen Hardware der Nutzer entwickelt wurde. Anstatt auf proprietäre Hubs angewiesen zu sein, ermöglicht CUBE den Aufbau eines Smart-Home-Systems mit bereits vorhandenen Geräten. Weitere Informationen: https://cube.ewelink.cc/german CUBE kann auf verschiedenen Hardwareplattformen betrieben werden, darunter: Raspberry Pi, ältere Computer, Mini-PCs, NAS-Geräte, Mac Mini und mehr.Nach der Installation ermöglicht die Plattform die Integration von Zigbee-Geräten verschiedener Marken. Über die integrierte Matter-Bridge-Funktion können diese Geräte in führende Smart-Home-Ökosysteme eingebunden werden, darunter Apple Home, Google Home, Amazon Alexa und SmartThings.Dieser Ansatz ermöglicht es bestehenden Zigbee-Geräten, Teil einer umfassenderen, plattformübergreifenden Smart-Home-Umgebung zu werden, ohne dass Hardware ersetzt werden muss.Vereinfachter Einrichtungsprozess:Der Einrichtungsprozess ist benutzerfreundlich gestaltet und erfolgt über eine grafische Benutzeroberfläche.Schritt 1 – eWeLink CUBE installierenInstallieren Sie CUBE auf vorhandener Hardware wie einem Raspberry Pi, Mini-PC, NAS oder einem ungenutzten Computer.Schritt 2 – Zigbee-Dongle anschließenSchließen Sie einen kompatiblen Zigbee-Dongle an, um die Zigbee-Kommunikation zu ermöglichen.Schritt 3 – Zigbee-Geräte hinzufügenKoppeln Sie Zigbee-Geräte über die grafische Oberfläche von CUBE und verwalten Sie diese lokal.Schritt 4 – Verbindung mit Matter-Plattformen herstellenVerwenden Sie die integrierte Matter-Bridge von CUBE, um Geräte mit Plattformen wie Apple Home oder Google Home zu verbinden. Nach der Verbindung können Zigbee-Geräte wie native Matter-Geräte gesteuert und automatisiert werden.Erweiterung über Zigbee hinaus:Neben der Zigbee-Integration unterstützt eWeLink CUBE auch WiFi-Geräte, die mit eWeLink kompatibel sind. Dadurch können verschiedene Gerätetypen innerhalb eines einzigen Systems verwaltet werden.Durch die Kombination von Zigbee- und WiFi-Geräten mit der Integration in Matter-Plattformen unterstützt das System flexiblere Automatisierungsszenarien und ein einheitliches Gerätemanagement.Ein flexibler Ansatz für lokale Smart-Home-Systeme:Die Einführung von eWeLink CUBE spiegelt einen wachsenden Trend hin zu self-hosted und lokal gesteuerten Smart-Home-Lösungen wider.Indem vorhandene Hardware als Zigbee-Smart-Home-Hub genutzt werden kann, bietet die Plattform einen alternativen Ansatz zu traditionellen, hub-basierten Architekturen.

Unlock Zigbee Power in eWeLink CUBE with One Dongle

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