日本の心不全治療をよりよいものにするための病院の取り組み
心不全患者の治療や結果の改善に向けた京都大学病院，九州大学病院，名古屋大学病院の取り組みをアメリカ心臓協会が表彰DALLAS, VA, UNITED STATES, March 23, 2026 /EINPresswire.com/ -- ダラス，2026 年 3 月 21 日 — 心不全（英語版ウェブサイト）は，60 歳以上の人にとって負担の大きな病気です。また，日本は 65 歳以上の高齢者の割合が世界で一番高い国です。 最近の研究では，日本では，心不全という病気はこれまでに考えられていたよりも医療に対する負担が大きくなっている可能性があることがわかってきています。そのため，病気を見つけるための検査や予防の改善することと，効果があると考えられている治療をできるだけ早くはじめられるようにする必要があるとされています。
アメリカ心臓協会は，世界中の人々の健康の未来を変えるため絶えず活動を続けています。本日，心不全患者の治療の向上に取り組んでいる日本の 3 つの病院がアメリカ心臓協会から表彰されました。この賞は，Get With the Guidelines® – 心不全部門（英語版ウェブサイト）賞です。じれは，根拠に基づいた治療を続けることで，よりよい結果を得ることができた病院に贈られる賞です。
Get With The Guidelines – 心不全部門賞を受賞したのは，以下の病院です。
• 京都大学医学部附属病院（京都）がブロンズプラス賞を受賞
• 九州大学医学部附属病院（福岡）がブロンズプラス賞を受賞
• 名古屋大学医学部附属病院（名古屋）がブロンズ賞を受賞
今回受賞した病院は，心不全センター認証（英語版ウェブサイト）という試験的な取り組みに参加しています。この取り組みには，アメリカ心臓協会と日本循環器学会が選んだいくつかの国立大学病院と私立大学病院が，日本のさまざまな地域で参加しています。これらの病院は，この認証の仕組みを速い段階で取り入れています。この新しい賞は，認証を得るための最初の一歩を示すものです。
病院は，この試験的な取り組みの全体を通じて，「Get with the Guidelines®」という仕組みを使用して，医療の質を改善しようとしています。このやり方では，データを集め，分析し，見直すことによってケアチームをサポートします。こうすることで，最新の根拠に基づいた治療方法に従って，よりよい治療を行うことができるようになります。
京都大学医学部附属病院循環器内科の尾野亘教授（M.D.，PhD，アメリカ心臓協会特別会員）は，「Get With the Guidelines は，全国各地の病院で使用できるようになっています。Get With The Guidelines に参加し，アメリカ心臓協会心不全センター認証の取得を目指すことで，国各地の病院が根拠に基づいた診療をしっかり行うことができ，心不全の治療がよりよいものになります。」と話しています。
アメリカ心臓協会の，医療の質を良することや認証のための取り組みは，世界中に広がっています。この協会の国際的な活動は，病院がどのくらいしっかりできているかを追跡することと，進み具合を確認すること，ガイドラインと実際の診療の差をなくていくことによって，病院の治療システムをよくしていくことを目的としています。
アメリカ心臓協会の国際的な医療品質プログラムの詳細については，heart.org/InternationalQI（英語版ウェブサイト）をご覧ください。
その他リソース：
• アメリカ心臓協会インターナショナル（英語版ウェブサイト）
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アメリカ心臓協会について
アメリカ心臓協会は，より健康で長生きできるの世界を目指す団体です。この団体は，すべての地域でだれもが平等に健康を維持できることを目指しており，100年以上にわたり，健康に関する情報を提供する重要な情報源となっています。。私たちは，世界中で3,500万人以上のボランティアの方々に支えられ，画期的な研究に資金を提供し，人々の健康を守り，心血管疾患と脳卒中を患う人々の命を救い，生活を改善するために重要なリソースを提供しています。我々は科学，政策，治療におけるブレークスルーを推進し，実証済みのソリューションを行うことで，日々健康の増進と生活の変革のために絶えず努力を続けています。お問い合わせは heart.org（英語版ウェブサイト），Facebook，X，またはお電話（1-800-AHA-USA1）にてご連絡ください。
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