أول مركز شامل لقصور القلب معتمد في الإمارات العربية المتحدة

كما حصلت مدينة الشيخ طحنون بن محمد الطبية على اعتماد المركز الشامل لآلام الصدر من American Heart Association

TX, UNITED STATES, February 11, 2026 / EINPresswire.com / --دالاس، 10 فبراير 2026 — تُعد أمراض القلب والأوعية الدموية السبب الأول للوفاة على مستوى العالم، حيث تمثل 32% من إجمالي الوفيات عالميًا، وهذا وفق تقرير إحصاءات أمراض القلب والسكتة الدماغية لعام 2026 الصادر حديثًا عن American Heart Association (موقع الويب باللغة الإنجليزية). وفي منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (MENA)، يعاني ما يُقدَّر بنحو 3,75 ملايين شخص بقصور القلب.وفي إطار التصدي لهذا التحدي الصحي الحرج، أصبحت مدينة الشيخ طحنون بن محمد الطبية في دولة الإمارات العربية المتحدة أول مستشفى في المنطقة يفي بالمعايير التي وضعتها American Heart Association للحصول على اعتمادَي المركز الشامل لعلاج قصور القلب المركز الشامل لآلام الصدر (موقع الويب باللغة الإنجليزية). وتُقدَّم هذه الاعتمادات من Heart Association في جميع أنحاء الإمارات بالتعاون مع جمعية القلب الإماراتية.تُظهر الأبحاث أن نتائج المرضى تتحسن عندما يقدم اختصاصيو الرعاية الصحية والمستشفيات علاجات طبية موجَّهة وفق الإرشادات.قالت الطبيبة جويرية العلي، رئيسة جمعية القلب الإماراتية واختصاصية أمراض القلب في مستشفى راشد بدبي، والحاصلة على زمالات FACC, FRCPC, FESC: "يمثل تعيين أول مركز شامل لقصور القلب في الإمارات العربية المتحدة علامة فارقة مهمة لرعاية القلب والأوعية الدموية في المنطقة". "ومع تزايد العبء الذي يفرضه قصور القلب على الأنظمة الصحية حول العالم، يجسد هذا الاعتراف الالتزام بتوفير رعاية طبية موجَّهة وفق الإرشادات وقائمة على العمل الجماعي، من شأنها تحسين النتائج وتعزيز جودة حياة المرضى الذين يعانون من هذه الحالة المعقدة. ويتماشى هذا الإنجاز مع رؤية الإمارات لعام 2031 التي تهدف إلى وضع دولة الإمارات العربية المتحدة ضمن أفضل 10 دول في العالم من حيث جودة الرعاية الصحية".أضاف الطبيب دي بي سوريش، الرئيس المشارك المتطوع باللجنة الدولية التابعة لجمعية American Heart Association: "الحصول على اعتمادي المركز الشامل لآلام الصدر والمركز الشامل لقصور القلب يدل على وجود نهج قوي على مستوى المنظومة بأكملها لتحديد المرضى الذين يعانون من أعراض قلبية حادة ومزمنة بسرعة وتقديم العلاج إليهم. ويعكس هذا الإنجاز القياسي العالمي التفاني في تقديم الرعاية الصحية القائمة على الأدلة في الوقت المناسب، بما يسهم في تقليل تأخير العلاج، ودعم التميز السريري، والمساعدة على إنقاذ الأرواح خاصة في الحالات التي يمثل لها الوقت عاملاً حاسمًا".قام فريق من المراجعين الخبراء بتقييم مدينة الشيخ طحنون بن محمد الطبية للتحقق من الامتثال لمعايير الجمعية ومتطلباتها في ما يخص المركز الشامل لقصور القلب والمركز الشامل لآلام الصدر. ووجد المراجعون أن المستشفى استوفى كل المعايير المطلوبة بل وتفوق عليها.قال الطبيب علي الشامسي، استشاري أمراض القلب التداخلية ورئيس قسم أمراض القلب ورئيس قسم الطب الباطني في مدينة الشيخ طحنون بن محمد الطبية: "يمثل هذا الاعتماد خطوة مهمة للأمام ضمن جهودنا المستمرة للارتقاء بمستوى رعاية القلب والأوعية الدموية المقدمة لمجتمعنا". "كما أن توافق خدماتنا مع المعايير المعترف بها عالميًا تعزز قدرتنا على تقديم رعاية شاملة تركز على المريض، سواء للأفراد الذين يعانون من قصور القلب أو الذين يعانون من آلام الصدر".تُعد مدينة الشيخ طحنون بن محمد الطبية أيضًا مركزًا أوليًا للسكتات الدماغية —وهو اعتماد تم إصداره بالتعاون بين جمعية American Stroke Association، وهي قسم من جمعية American Heart Association، ومنظمة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للسكتة الدماغية (MENASO)— ما يجعله أول مستشفى في الإمارات يحصل على الاعتمادات الثلاثة جميعًا.تعرّف على المزيد حول هذه الاعتمادات الدولية على heart.org/internationalQI.الموارد الإضافية:• تعزيز معايير الرعاية الصحية العالمية | جمعية القلب الدولية | جمعية American Heart Association الدولية (موقع الويب باللغة الإنجليزية)• جمعية American Heart Association الدولية (موقع الويب باللغة الإنجليزية)• أول مركز شامل لقصور القلب معتمد خارج الولايات المتحدة (موقع الويب باللغة الإنجليزية)• تابع أخبار AHA‏/ASA على منصةX‏ @HeartNews (موقع الويب باللغة الإنجليزية)###حول American Heart Associationتدفع American Heart Association باستمرار نحو حياة أطول وأكثر صحة. وانطلاقًا من دورها الراسخ بتوفير رعاية صحية عادلة في كل المجتمعات، تواصل المنظمة دورها كمصدر للمعلومات الصحية لما يزيد على مئة عام. وبدعم من أكثر من 35 مليون متطوع حول العالم، نقوم بتمويل الأبحاث الرائدة، وننادي بتحسين الصحة العامة، ونوفر الموارد الحيوية لإنقاذ حياة المصابين بأمراض القلب والأوعية الدموية والسكتة الدماغية ونسعى إلى تحسين جودة حياتهم. نعمل بكل طاقاتنا يوميًا للارتقاء بالصحة العامة، مستندين إلى دفع عجلة الاكتشافات العلمية وتطبيق حلول معتمدة في مجالات البحث العلمي والسياسات الصحية والرعاية الطبية، سعيًا منا لتغيير الحياة. يُرجى التواصل معنا عبر heart.org (موقع الويب باللغة الإنجليزية)، أو عبر Facebook أو منصة X أو عبر الاتصال على الرقم ‎1-800-AHA-USA1.لاستفسارات وسائل الإعلام: ‎214-706-1173ميشيل روزنفيلد: michelle.rosenfeld@heart.orgللاستفسارات العامة: ‎1-800-AHA-USA1‏ (‎242-8721)heart.org

