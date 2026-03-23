Sligro wint Storecove E-Invoicing Growth Award 2025

Sligro erkend voor sterke groei in elektronische facturatie.

HILVERSUM, NORTH HOLLAND, NETHERLANDS, March 23, 2026 / EINPresswire.com / -- Storecove heeft de E-Invoicing Growth Award 2025 toegekend aan Sligro Food Group voor de sterke groei in het gebruik van elektronische facturatie in het afgelopen jaar. De prijs werd uitgereikt aan Marijn Westra, IT Product Owner – Customer Focus (B2B) bij Sligro, door Dolf Kars, Chief Commercial Director bij Storecove.Sligro is al jarenlang klant van Storecove in Nederland en België en realiseerde in 2025 een sterke groei in het aantal e-facturen dat via de Storecove API werd verwerkt. Deze ontwikkeling onderstreept de succesvolle digitalisering van financiële processen en Sligro’s structurele focus op efficiëntie en schaalbaarheid.De verdere uitrol van e-invoicing is een belangrijk onderdeel van Sligro’s digitale strategie, waarin automatisering en slimme systeemintegratie centraal staan. Door facturatieprocessen te standaardiseren vergroot het bedrijf de efficiëntie, verlaagt het de foutgevoeligheid en verbetert het de dienstverlening aan zakelijke klanten.Als toonaangevende speler in de foodservice- en foodretailmarkt investeert Sligro Food Group continu in digitale oplossingen die de organisatie toekomstbestendig maken. De samenwerking met Storecove sluit hier direct op aan en ondersteunt deze ambitie met schaalbare en betrouwbare e-invoicingtechnologie.Storecove ondersteunt ondernemingen wereldwijd met één geïntegreerde API voor elektronische facturatie en gestructureerde documentuitwisseling, waarmee organisaties eenvoudig voldoen aan internationale e-invoicingwetgeving en eenvoudig kunnen communiceren tussen verschillende systemen en netwerken.Over StorecoveStorecove is een wereldwijde aanbieder van elektronische facturatie en gestructureerde documentuitwisseling. Het platform wordt gebruikt door bedrijven en toonaangevende cloudboekhoudsystemen over de hele wereld om veilig en efficiënt digitale documenten te verzenden en ontvangen. Storecove staat bekend om zijn betrouwbare Peppol-koppelingen, internationale bereik en consistente naleving van wet- en regelgeving in verschillende landen, waardoor organisaties eenvoudig compliant kunnen opereren.

