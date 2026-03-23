Audit Advisory for Tuesday, March 24, 2026
Columbus – Auditor of State Keith Faber’s office is responsible for auditing all public entities in Ohio. His mission is to protect Ohioans’ tax dollars while aggressively fighting fraud, waste, and abuse of public money.
The Auditor of State’s Office releases audit reports semiweekly and will release the following audits on Tuesday, March 24, 2026.
FFR = FINDINGS FOR RECOVERY
IPA = INDEPENDENT PUBLIC ACCOUNTANT
MED = MEDICAID PROGRAM INTEGRITY
|County
|Audit Entity and Period
|Report Type
|Adams
|Manchester Local School District
7/1/2024 TO 6/30/2025
|Financial Audit
|Allen
|Allen County Metropolitan Housing Authority
7/1/2024 TO 6/30/2025
|Financial Audit
|IPA
|Ashtabula
|Ashtabula Area City School District
7/1/2024 TO 6/30/2025
|Financial Audit
|Grand Valley Local School District
7/1/2024 TO 6/30/2025
|Financial Audit
|Athens
|Federal-Hocking Local School District
7/1/2024 TO 6/30/2025
|Financial Audit
|Belmont
|Union Local School District
7/1/2024 TO 6/30/2025
|Financial Audit
|Bellaire Local School District
7/1/2024 TO 6/30/2025
|Financial Audit
|Butler
|Butler County Educational Service Center
7/1/2024 TO 6/30/2025
|Financial Audit
|Lakota Local School District
7/1/2024 TO 6/30/2025
|Financial Audit
|IPA
|Clark
|Clark-Shawnee Local School District
7/1/2024 TO 6/30/2025
|Financial Audit
|Clermont
|Clermont Northeastern Local School District
7/1/2024 TO 6/30/2025
|Financial Audit
|Columbiana
|Columbiana County Educational Service Center
7/1/2024 TO 6/30/2025
|Financial Audit
|Columbiana County Career and Technology Center
7/1/2024 TO 6/30/2025
|Financial Audit
|Cuyahoga
|Shaker Heights Public Library
1/1/2023 TO 12/31/2024
|Financial Audit
|Lake Erie Preparatory School
7/1/2024 TO 6/30/2025
|Financial Audit
|IPA
|Cleveland Municipal School District
7/1/2024 TO 6/30/2025
|Financial Audit
|Safe Air for the Environment Council of Governments
1/1/2023 TO 12/31/2024
|Basic Audit
|Defiance
|Central Local School District
7/1/2024 TO 6/30/2025
|Financial Audit
|Delaware
|Olentangy Local School District
7/1/2024 TO 6/30/2025
|Financial Audit
|IPA
|Fayette
|Miami Trace Local School District
7/1/2024 TO 6/30/2025
|Financial Audit
|Franklin
|Pinnacle Community Infrastructure Financing Authority
1/1/2023 TO 12/31/2024
|Financial Audit
|IPA
|County Risk Sharing Authority
5/1/2024 TO 4/30/2025
|Financial Audit
|IPA
|Road to Success Academy
7/1/2024 TO 6/30/2025
|Financial Audit
|IPA
|Gallia
|Gallia-Jackson-Vinton Joint Vocational School District
7/1/2024 TO 6/30/2025
|Financial Audit
|Guernsey
|Cambridge Metropolitan Housing Authority
4/1/2024 TO 3/31/2025
|Financial Audit
|IPA
|Hamilton
|North College Hill City School District
7/1/2024 TO 6/30/2025
|Financial Audit
|IPA
|St. Bernard-Elmwood Place City School District
7/1/2024 TO 6/30/2025
|Financial Audit
|Dublin Preparatory Academy dba Northside Preparatory Academy
7/1/2024 TO 6/30/2025
|Financial Audit
|IPA
|Cincinnati City School District
7/1/2024 TO 6/30/2025
|Financial Audit
|Hancock
|Hancock County Soil and Water Conservation District
1/1/2023 TO 12/31/2024
|Financial Audit
|Henry
|Henry County Land Reutilization Corporation
1/1/2024 TO 12/31/2025
|Financial Audit
|Hocking
|Starr Township
1/1/2023 TO 12/31/2024
|Agreed Upon Procedures
|IPA
FFR
|Huron
|Bellevue City School District
7/1/2024 TO 6/30/2025
|Financial Audit
|Jackson
|Wellston City School District
7/1/2024 TO 6/30/2025
|Financial Audit
|Lake
|Painesville Township
1/1/2023 TO 12/31/2024
|Financial Audit
|Madison Public Library
1/1/2024 TO 12/31/2025
|Agreed Upon Procedures
|Lorain
|Sheffield Academy
7/1/2024 TO 6/30/2025
|Financial Audit
|IPA
|Lucas
|Washington Local School District
7/1/2024 TO 6/30/2025
|Financial Audit
|Lucas County Board of Developmental Disabilities
1/1/2023 TO 12/31/2023
|Agreed Upon Procedures
|MED
|SunBridge Schools
7/1/2024 TO 6/30/2025
|Financial Audit
|IPA
|Mahoning
|North East Ohio Network
1/1/2023 TO 12/31/2024
|Financial Audit
|IPA
|Youngstown Central Area Community Improvement Corporation
7/1/2024 TO 6/30/2025
|Financial Audit
|IPA
|West Branch Local School District
7/1/2024 TO 6/30/2025
|Financial Audit
|The Academy for Urban Scholars Youngstown
7/1/2024 TO 6/30/2025
|Financial Audit
|IPA
|Marion
|Academy of Arts & Technology
7/1/2024 TO 6/30/2025
|Financial Audit
|IPA
|Marion Technical College
7/1/2024 TO 6/30/2025
|Financial Audit
|IPA
|Medina
|Medina County
1/1/2024 TO 12/31/2024
|Financial Audit
|FFR
|Medina County Port Authority
1/1/2024 TO 12/31/2024
|Audited as Part of Primary Government
|FFR
|Montgomery
|Miami Valley Academies
7/1/2024 TO 6/30/2025
|Financial Audit
|IPA
|Muskingum
|Franklin Local School District
7/1/2024 TO 6/30/2025
|Financial Audit
|Ottawa
|Port Clinton City School District
7/1/2024 TO 6/30/2025
|Financial Audit
|IPA
|Pike
|Western Local School District
7/1/2024 TO 6/30/2025
|Financial Audit
|Portage
|Village of Windham
1/1/2024 TO 12/31/2024
|Financial Audit
|IPA
FFR
|Southeast Local School District
7/1/2024 TO 6/30/2025
|Financial Audit
|City of Ravenna
1/1/2024 TO 12/31/2024
|Financial Audit
|Sandusky
|Terra Community College
7/1/2023 TO 6/30/2024
|Financial Audit
|IPA
FFR
|Clyde-Green Springs Exempted Village School District
7/1/2024 TO 6/30/2025
|Financial Audit
|Scioto
|Washington-Nile Local School District
7/1/2024 TO 6/30/2025
|Financial Audit
|Shelby
|Village of Jackson Center
1/1/2023 TO 12/31/2024
|Financial Audit
|IPA
|Stark
|Stark State College
7/1/2024 TO 6/30/2025
|Financial Audit
|IPA
|Fairless Local School District
7/1/2024 TO 6/30/2025
|Financial Audit
|Summit
|Portage Lakes Career Center
7/1/2024 TO 6/30/2025
|Financial Audit
|Middlebury Academy
7/1/2024 TO 6/30/2025
|Financial Audit
|IPA
|Akron Summit Convention and Visitors Bureau
1/1/2024 TO 12/31/2024
|Financial Audit
|Trumbull
|Niles Preparatory Academy
7/1/2024 TO 6/30/2025
|Financial Audit
|IPA
|Bristol Local School District
7/1/2024 TO 6/30/2025
|Financial Audit
|IPA
|Hubbard Exempted Village School District
7/1/2024 TO 6/30/2025
|Financial Audit
|Champion Local School District
7/1/2024 TO 6/30/2025
|Financial Audit
|Tuscarawas
|Newcomerstown Exempted Village School District
7/1/2024 TO 6/30/2025
|Financial Audit
|IPA
|Tuscarawas County Soil and Water Conservation District
1/1/2023 TO 12/31/2024
|Agreed Upon Procedures
|IPA
|Warren
|Kings Local School District
7/1/2024 TO 6/30/2025
|Financial Audit
|Washington
|Lawrence Township
1/1/2023 TO 12/31/2024
|Financial Audit
|Wayne
|Dalton Local School District
7/1/2024 TO 6/30/2025
|Financial Audit
