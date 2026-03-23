Audit Advisory for Tuesday, March 24, 2026

Columbus – Auditor of State Keith Faber’s office is responsible for auditing all public entities in Ohio. His mission is to protect Ohioans’ tax dollars while aggressively fighting fraud, waste, and abuse of public money.

The Auditor of State’s Office releases audit reports semiweekly and will release the following audits on Tuesday, March 24, 2026.

FFR = FINDINGS FOR RECOVERY
IPA = INDEPENDENT PUBLIC ACCOUNTANT
MED = MEDICAID PROGRAM INTEGRITY

County Audit Entity and Period Report Type
Adams Manchester Local School District
7/1/2024 TO 6/30/2025		 Financial Audit
Allen Allen County Metropolitan Housing Authority
7/1/2024 TO 6/30/2025		 Financial Audit IPA
Ashtabula Ashtabula Area City School District
7/1/2024 TO 6/30/2025		 Financial Audit
Grand Valley Local School District
7/1/2024 TO 6/30/2025		 Financial Audit
Athens Federal-Hocking Local School District
7/1/2024 TO 6/30/2025		 Financial Audit
Belmont Union Local School District
7/1/2024 TO 6/30/2025		 Financial Audit
Bellaire Local School District
7/1/2024 TO 6/30/2025		 Financial Audit
Butler Butler County Educational Service Center
7/1/2024 TO 6/30/2025		 Financial Audit
Lakota Local School District
7/1/2024 TO 6/30/2025		 Financial Audit IPA
Clark Clark-Shawnee Local School District
7/1/2024 TO 6/30/2025		 Financial Audit
Clermont Clermont Northeastern Local School District
7/1/2024 TO 6/30/2025		 Financial Audit
Columbiana Columbiana County Educational Service Center
7/1/2024 TO 6/30/2025		 Financial Audit
Columbiana County Career and Technology Center
7/1/2024 TO 6/30/2025		 Financial Audit
Cuyahoga Shaker Heights Public Library
1/1/2023 TO 12/31/2024		 Financial Audit
Lake Erie Preparatory School
7/1/2024 TO 6/30/2025		 Financial Audit IPA
Cleveland Municipal School District
7/1/2024 TO 6/30/2025		 Financial Audit
Safe Air for the Environment Council of Governments
1/1/2023 TO 12/31/2024		 Basic Audit
Defiance Central Local School District
7/1/2024 TO 6/30/2025		 Financial Audit
Delaware Olentangy Local School District
7/1/2024 TO 6/30/2025		 Financial Audit IPA
Fayette Miami Trace Local School District
7/1/2024 TO 6/30/2025		 Financial Audit
Franklin Pinnacle Community Infrastructure Financing Authority
1/1/2023 TO 12/31/2024		 Financial Audit IPA
County Risk Sharing Authority
5/1/2024 TO 4/30/2025		 Financial Audit IPA
Road to Success Academy
7/1/2024 TO 6/30/2025		 Financial Audit IPA
Gallia Gallia-Jackson-Vinton Joint Vocational School District
7/1/2024 TO 6/30/2025		 Financial Audit
Guernsey Cambridge Metropolitan Housing Authority
4/1/2024 TO 3/31/2025		 Financial Audit IPA
Hamilton North College Hill City School District
7/1/2024 TO 6/30/2025		 Financial Audit IPA
St. Bernard-Elmwood Place City School District
7/1/2024 TO 6/30/2025		 Financial Audit
Dublin Preparatory Academy dba Northside Preparatory Academy
7/1/2024 TO 6/30/2025		 Financial Audit IPA
Cincinnati City School District
7/1/2024 TO 6/30/2025		 Financial Audit
Hancock Hancock County Soil and Water Conservation District
1/1/2023 TO 12/31/2024		 Financial Audit
Henry Henry County Land Reutilization Corporation
1/1/2024 TO 12/31/2025		 Financial Audit
Hocking Starr Township
1/1/2023 TO 12/31/2024		 Agreed Upon Procedures IPA
FFR
Huron Bellevue City School District
7/1/2024 TO 6/30/2025		 Financial Audit
Jackson Wellston City School District
7/1/2024 TO 6/30/2025		 Financial Audit
Lake Painesville Township
1/1/2023 TO 12/31/2024		 Financial Audit
Madison Public Library
1/1/2024 TO 12/31/2025		 Agreed Upon Procedures
Lorain Sheffield Academy
7/1/2024 TO 6/30/2025		 Financial Audit IPA
Lucas Washington Local School District
7/1/2024 TO 6/30/2025		 Financial Audit
Lucas County Board of Developmental Disabilities
1/1/2023 TO 12/31/2023		 Agreed Upon Procedures MED
SunBridge Schools
7/1/2024 TO 6/30/2025		 Financial Audit IPA
Mahoning North East Ohio Network
1/1/2023 TO 12/31/2024		 Financial Audit IPA
Youngstown Central Area Community Improvement Corporation
7/1/2024 TO 6/30/2025		 Financial Audit IPA
West Branch Local School District
7/1/2024 TO 6/30/2025		 Financial Audit
The Academy for Urban Scholars Youngstown
7/1/2024 TO 6/30/2025		 Financial Audit IPA
Marion Academy of Arts & Technology
7/1/2024 TO 6/30/2025		 Financial Audit IPA
Marion Technical College
7/1/2024 TO 6/30/2025		 Financial Audit IPA
Medina Medina County
1/1/2024 TO 12/31/2024		 Financial Audit FFR
Medina County Port Authority
1/1/2024 TO 12/31/2024		 Audited as Part of Primary Government FFR
Montgomery Miami Valley Academies
7/1/2024 TO 6/30/2025		 Financial Audit IPA
Muskingum Franklin Local School District
7/1/2024 TO 6/30/2025		 Financial Audit
Ottawa Port Clinton City School District
7/1/2024 TO 6/30/2025		 Financial Audit IPA
Pike Western Local School District
7/1/2024 TO 6/30/2025		 Financial Audit
Portage Village of Windham
1/1/2024 TO 12/31/2024		 Financial Audit IPA
FFR
Southeast Local School District
7/1/2024 TO 6/30/2025		 Financial Audit
City of Ravenna
1/1/2024 TO 12/31/2024		 Financial Audit
Sandusky Terra Community College
7/1/2023 TO 6/30/2024		 Financial Audit IPA
FFR
Clyde-Green Springs Exempted Village School District
7/1/2024 TO 6/30/2025		 Financial Audit
Scioto Washington-Nile Local School District
7/1/2024 TO 6/30/2025		 Financial Audit
Shelby Village of Jackson Center
1/1/2023 TO 12/31/2024		 Financial Audit IPA
Stark Stark State College
7/1/2024 TO 6/30/2025		 Financial Audit IPA
Fairless Local School District
7/1/2024 TO 6/30/2025		 Financial Audit
Summit Portage Lakes Career Center
7/1/2024 TO 6/30/2025		 Financial Audit
Middlebury Academy
7/1/2024 TO 6/30/2025		 Financial Audit IPA
Akron Summit Convention and Visitors Bureau
1/1/2024 TO 12/31/2024		 Financial Audit
Trumbull Niles Preparatory Academy
7/1/2024 TO 6/30/2025		 Financial Audit IPA
Bristol Local School District
7/1/2024 TO 6/30/2025		 Financial Audit IPA
Hubbard Exempted Village School District
7/1/2024 TO 6/30/2025		 Financial Audit
Champion Local School District
7/1/2024 TO 6/30/2025		 Financial Audit
Tuscarawas Newcomerstown Exempted Village School District
7/1/2024 TO 6/30/2025		 Financial Audit IPA
Tuscarawas County Soil and Water Conservation District
1/1/2023 TO 12/31/2024		 Agreed Upon Procedures IPA
Warren Kings Local School District
7/1/2024 TO 6/30/2025		 Financial Audit
Washington Lawrence Township
1/1/2023 TO 12/31/2024		 Financial Audit
Wayne Dalton Local School District
7/1/2024 TO 6/30/2025		 Financial Audit

