Momcozy ― フェムテック分野のリーダーが、母親のためのテクノロジーと職場支援を強調

Steven Shear Copyright: Arta London Limited

テクノロジーは、ウェアラブル搾乳器やスマート育児ソリューションを通じて母親を支援し、キャリアにおける自立性を回復させます。適切な支援があれば、母親であることはレジリエンス（回復力）やリーダーシップを育み、職場や社会の双方に利益をもたらします。” — エレン・ジョウ（Ellen Zhou）

TOKYO, JAPAN, March 19, 2026 /EINPresswire.com/ -- 日本では、母親でありながらキャリアを追求する女性の数が増加する中、家庭責任と職業的目標の両立において母親が直面する課題が依然として存在していることが、新たなデータにより明らかになりました。

日本では、2025年の女性の労働参加率は54.8%に達しましたが、日本の統計局によると、男性の71.4%と比較すると依然として大きな差があります。このデータは、いわゆる「M字カーブ」を反映しており、女性が30代で「母親ペナルティ」により労働市場から離脱する傾向を示しています。女性の労働参加率は年々上昇しているものの、多くの女性が出産後、育児責任や保育環境の制約により職場を離れています。

この三重の負担、すなわち「母親ペナルティ」は、キャリア停滞の構造的なサイクルによって引き起こされ、日本の母親においては生涯賃金の約55%の格差を生み出していると推定されています。年功序列型の日本の制度では、育児休暇が「経験の空白」を生み、昇進を数年単位で遅らせる要因となります。さらに、日本の女性は男性の3倍以上の無償労働を担っており、この負担は一層深刻です。また、長時間労働を重視する「プレゼンティーイズム（出社主義）」の企業文化が、母親を不利な立場に置く要因となっています。



変革への提言

このような背景のもと、世界的なマタニティおよびベビーケアブランドであるMomcozyは、母親が親になる過程において自信と柔軟性を維持できるよう、より強力な職場支援と革新的なソリューションの必要性を提唱しています。

日本では、より多くの女性を労働市場に留めるため、保育サービスの拡充や柔軟な働き方に関する政策議論が近年活発化しています。 Momcozyはまた、母親であることを制約ではなく、レジリエンス（回復力）、リーダーシップ、そして新たな視点の源として捉えることが重要であると考えています。

国際的には、同ブランドはロンドンで開催されたAllBrightの「STEP FORWARD」キャンペーンに参加し、「Motherhood Works」というパネルディスカッションにおいて「マザーフッド・テック」カテゴリーのパートナーを務めました。このイベントでは、医療専門家、科学者、クリエイティブ業界のリーダーが集まり、母親の職場復帰やリーダーシップへの挑戦をどのように支援できるかについて議論されました。

この議論はイギリスで行われましたが、そのテーマはアジア太平洋地域にも強く共鳴しています。労働環境の変化や生活費の上昇により、子育てとキャリアに関する新たな議論が広がっています。

MomcozyのAPACマーケティングディレクターであるエレン・ジョウ氏は、働く母親の支援には実用的なサポートと意識の変化の両方が必要であると述べています。 「アジア太平洋地域では、家庭を持ちながら意義のあるキャリアを追求する女性が増えていますが、出産後の職場復帰において依然として構造的な課題に直面しています。テクノロジーは母親に柔軟性と自立性をもたらすことができます。ウェアラブル搾乳器やスマート育児ソリューションにより、仕事と家庭の両立をより自信を持って行えるようになります。適切な支援体制があれば、母親であることは、レジリエンスやリーダーシップ、そして新たな視点を育む時期となり、職場や社会全体にも恩恵をもたらします。」



Momcozyについて

2018年の設立以来、Momcozyはフェムテック分野のリーダーとして急成長し、妊娠期から産後、その先まで母親と赤ちゃんを支える革新的な製品を提供しています。イノベーションと快適性へのこだわりにより、ウェアラブル搾乳器、授乳ブラなどの製品を通じて、現代の母親の生活にシームレスに溶け込むケアを実現しています。 現在、80カ国以上で500万人以上の母親に支持されており、公式ウェブサイトのほか、楽天、Yahoo、Babylist、Walmart、Target、Amazonなどの主要小売業者で販売されています。 Momcozyの使命は、母親のあらゆるステージにおいて快適さとサポートを提供し、包括的なソリューションで母親を支援することです。

※データ出典：Grand View Research 2024（ウェアラブル搾乳器の世界市場シェア）

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.