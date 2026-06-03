Motherhood Choice Award – Máy Hút Sữa Đeo Được Tốt Nhất

Momcozy Giành Giải Thưởng Máy Hút Sữa Đeo Được Tốt Nhất, Phản Ánh Nhu Cầu Ngày Càng Tăng Đối Với Các Giải Pháp Cho Con Bú Rảnh Tay

Việc nhận giải Máy Hút Sữa Đeo Được Tốt Nhất là sự ghi nhận ý nghĩa cho sứ mệnh của chúng tôi trong việc giúp hành trình làm mẹ trở nên dễ dàng hơn thông qua đổi mới sáng tạo.” — Ellen Zhou

HO CHI MINH, VIETNAM, June 4, 2026 /EINPresswire.com/ -- Momcozy, thương hiệu chăm sóc mẹ và bé toàn cầu, đã được vinh danh là Máy Hút Sữa Đeo Được Tốt Nhất tại Motherhood Choice Awards 2026, qua đó củng cố vị thế là một nhà đổi mới đáng tin cậy trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe mẹ và bé, đồng thời cho thấy xu hướng ngày càng phổ biến của các giải pháp cho con bú rảnh tay trong các gia đình hiện đại.

Giải thưởng được trao tại Dạ tiệc Motherhood Choice Awards 2026 diễn ra tại Le Méridien Petaling Jaya vào ngày 28 tháng 5 năm 2026. Giải thưởng này tôn vinh các thương hiệu đã thể hiện sự xuất sắc, đổi mới và nhận được sự tin tưởng từ người tiêu dùng trong ngành chăm sóc gia đình và nuôi dạy con cái.

Sự ghi nhận này đến trong bối cảnh ngày càng nhiều bà mẹ cho con bú tìm kiếm các giải pháp phù hợp với nhịp sống hiện đại. Từ việc cân bằng giữa công việc và gia đình đến quản lý các chuyến đi và trách nhiệm hằng ngày, các bà mẹ ngày nay mong muốn có được sự linh hoạt cao hơn mà vẫn duy trì mục tiêu nuôi con bằng sữa mẹ. Vì vậy, máy hút sữa đeo được đã trở thành một trong những phân khúc phát triển nhanh nhất trong ngành chăm sóc mẹ và bé, mang đến cho các bà mẹ sự tự do, tiện lợi và tự tin hơn trong suốt hành trình nuôi con bằng sữa mẹ.

Trọng tâm trong thành công của Momcozy là triết lý “Moms First” (Ưu tiên Mẹ), đặt nhu cầu thực tế, trải nghiệm và những thách thức của các bà mẹ vào trung tâm của mọi hoạt động đổi mới sản phẩm. Thay vì chỉ đơn thuần tạo ra sản phẩm, thương hiệu tập trung phát triển các giải pháp thiết thực nhằm hỗ trợ phụ nữ trong suốt quá trình mang thai, phục hồi sau sinh, cho con bú và những năm đầu làm cha mẹ.

Cam kết này được xây dựng trên nền tảng nghiên cứu vững chắc, sự hợp tác với các chuyên gia và phản hồi liên tục từ người tiêu dùng. Momcozy hợp tác chặt chẽ với các Chuyên gia Tư vấn Nuôi con bằng Sữa mẹ được Chứng nhận Quốc tế (IBCLC), các chuyên gia sức khỏe mẹ và trẻ em, nhân viên y tế, chuyên gia giáo dục phụ huynh, kỹ sư sản phẩm và các nhà nghiên cứu học thuật nhằm hiểu rõ hơn những nhu cầu đang thay đổi của các bà mẹ và gia đình. Thương hiệu cũng hợp tác với các cơ sở y tế, tổ chức nghiên cứu và trường đại học để đảm bảo quá trình phát triển sản phẩm được định hướng bởi cả cơ sở khoa học lẫn trải nghiệm thực tế trong việc nuôi dạy con cái.

Bằng cách kết hợp chuyên môn chuyên nghiệp với những hiểu biết thu thập từ các bậc cha mẹ trên toàn thế giới, Momcozy tiếp tục phát triển các giải pháp dựa trên bằng chứng nhằm giúp các bà mẹ tự tin và thoải mái hơn trong hành trình làm cha mẹ.

“Việc nhận được giải thưởng Máy Hút Sữa Đeo Được Tốt Nhất là sự ghi nhận đầy ý nghĩa đối với sứ mệnh của chúng tôi trong việc giúp hành trình làm mẹ trở nên dễ dàng hơn thông qua đổi mới sáng tạo,” bà Ellen Zhou, Giám đốc Marketing khu vực Châu Á - Thái Bình Dương của Momcozy, chia sẻ. “Mỗi sản phẩm chúng tôi phát triển đều bắt đầu từ việc thấu hiểu những thách thức thực tế mà các bà mẹ phải đối mặt mỗi ngày. Giải thưởng này phản ánh sự tin tưởng mà các gia đình dành cho Momcozy và là động lực để chúng tôi tiếp tục mang đến những giải pháp hỗ trợ các bà mẹ ở mọi giai đoạn của hành trình làm cha mẹ.”

Ngày nay, Momcozy đã phát triển vượt ra ngoài danh mục máy hút sữa đeo được để trở thành một hệ sinh thái chăm sóc mẹ và bé toàn diện, bao gồm các sản phẩm thiết yếu cho việc cho con bú, sản phẩm phục hồi sau sinh, giải pháp cho bé ăn, sản phẩm chăm sóc trẻ em và các sáng kiến về sức khỏe gia đình. Danh mục sản phẩm ngày càng mở rộng của thương hiệu được thiết kế nhằm hỗ trợ các gia đình trong mọi giai đoạn của hành trình nuôi dạy con, từ khi mang thai đến những năm đầu đời của trẻ.

Trên khắp Đông Nam Á, người tiêu dùng có thể mua các sản phẩm của Momcozy thông qua trang web chính thức của thương hiệu, các gian hàng chính hãng trên Shopee, Lazada và TikTok Shop, cũng như tại các cửa hàng chuyên về mẹ và bé và các điểm bán lẻ được chọn lọc trong khu vực. Sự hiện diện ngày càng mở rộng này phản ánh cam kết của thương hiệu trong việc giúp các giải pháp chăm sóc mẹ và bé đáng tin cậy trở nên dễ tiếp cận hơn với các gia đình, bất kể họ lựa chọn mua sắm qua kênh nào.

Trong bối cảnh nhận thức về sức khỏe bà mẹ, hỗ trợ nuôi con bằng sữa mẹ và chăm sóc sau sinh tiếp tục gia tăng trên khắp Đông Nam Á, Momcozy vẫn cam kết thúc đẩy đổi mới sáng tạo, hợp tác với các chuyên gia và phát triển những sản phẩm giúp các bà mẹ đón nhận hành trình làm cha mẹ một cách dễ dàng, tự do và tự tin hơn.

Về Momcozy

Kể từ khi thành lập vào năm 2018, Momcozy — thương hiệu Máy Hút Sữa Đeo Được số 1 thế giới* — đã nhanh chóng trở thành một trong những đơn vị dẫn đầu trong lĩnh vực FemTech, cung cấp danh mục sản phẩm đột phá được thiết kế nhằm hỗ trợ mẹ và bé từ giai đoạn mang thai, sau sinh và xa hơn nữa. Với cam kết về đổi mới và sự thoải mái, Momcozy đã tái định nghĩa việc chăm sóc mẹ thông qua các dòng máy hút sữa đeo được, áo ngực cho con bú và nhiều sản phẩm thiết yếu khác được tích hợp liền mạch vào cuộc sống của các bà mẹ hiện đại.

Được hơn 5 triệu bà mẹ tại 80 quốc gia tin dùng, các sản phẩm của Momcozy được phân phối trực tiếp trên trang web chính thức của thương hiệu cũng như thông qua các nhà bán lẻ lớn như Babylist, Walmart, Target và Amazon. Sứ mệnh của Momcozy là cung cấp các giải pháp toàn diện nhằm mang đến cho các bà mẹ sự thoải mái và hỗ trợ cần thiết trong mọi giai đoạn của hành trình làm mẹ.

*Dựa trên thị phần máy hút sữa đeo được toàn cầu theo báo cáo của Grand View Research năm 2024.

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