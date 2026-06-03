รางวัล Motherhood Choice Award – สุดยอดเครื่องปั๊มนมแบบสวมใส่ (Best Wearable Breast Pump)
Momcozy คว้ารางวัล Best Wearable Breast Pump สะท้อนความต้องการที่เพิ่มขึ้นของโซลูชันการให้นมบุตรแบบแฮนด์ฟรี
BANGKOK, THAILAND, June 4, 2026 /EINPresswire.com/ -- Momcozy แบรนด์ผลิตภัณฑ์ดูแลแม่และเด็กระดับโลก ได้รับรางวัล Best Wearable Breast Pump ในงาน Motherhood Choice Awards 2026 ตอกย้ำความเป็นผู้นำด้านนวัตกรรมที่ได้รับความไว้วางใจในด้านการดูแลมารดา พร้อมสะท้อนให้เห็นถึงการเติบโตอย่างต่อเนื่องของการใช้โซลูชันการให้นมบุตรแบบแฮนด์ฟรีในกลุ่มครอบครัวยุคใหม่
รางวัลดังกล่าวมอบขึ้นในงาน Motherhood Choice Awards 2026 Gala Dinner ซึ่งจัดขึ้น ณ โรงแรม Le Méridien Petaling Jaya เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2569 โดยรางวัลนี้มอบให้แก่แบรนด์ที่แสดงให้เห็นถึงความเป็นเลิศด้านคุณภาพ นวัตกรรม และความไว้วางใจจากผู้บริโภคในอุตสาหกรรมการเลี้ยงดูบุตรและการดูแลครอบครัว
การได้รับรางวัลครั้งนี้เกิดขึ้นท่ามกลางแนวโน้มที่คุณแม่ให้นมบุตรกำลังมองหาโซลูชันที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตยุคใหม่มากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการสร้างสมดุลระหว่างหน้าที่การงานและครอบครัว การเดินทาง หรือความรับผิดชอบในชีวิตประจำวัน คุณแม่ในปัจจุบันต้องการความยืดหยุ่นที่มากขึ้นโดยไม่กระทบต่อเป้าหมายในการให้นมบุตร ด้วยเหตุนี้ เครื่องปั๊มนมแบบสวมใส่จึงกลายเป็นหนึ่งในกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่เติบโตเร็วที่สุดในตลาดแม่และเด็ก โดยมอบอิสระ ความสะดวกสบาย และความมั่นใจที่มากขึ้นตลอดเส้นทางการให้นมบุตร
หัวใจสำคัญของความสำเร็จของ Momcozy คือปรัชญา “Moms First” ซึ่งให้ความสำคัญกับความต้องการ ประสบการณ์ และความท้าทายในชีวิตจริงของคุณแม่เป็นศูนย์กลางของทุกนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ แบรนด์ไม่ได้มุ่งเพียงการสร้างผลิตภัณฑ์เท่านั้น แต่ยังมุ่งพัฒนาโซลูชันที่ใช้งานได้จริงเพื่อสนับสนุนผู้หญิงตลอดช่วงการตั้งครรภ์ การฟื้นตัวหลังคลอด การให้นมบุตร และการก้าวเข้าสู่บทบาทความเป็นแม่ในช่วงแรก
ความมุ่งมั่นดังกล่าวได้รับการสนับสนุนจากรากฐานที่แข็งแกร่งด้านการวิจัย ความร่วมมือกับผู้เชี่ยวชาญ และความคิดเห็นจากผู้บริโภคอย่างต่อเนื่อง Momcozy ทำงานอย่างใกล้ชิดกับ International Board Certified Lactation Consultants (IBCLCs) ผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพแม่และเด็ก บุคลากรทางการแพทย์ นักการศึกษาด้านการเลี้ยงดูบุตร วิศวกรผลิตภัณฑ์ และนักวิจัยทางวิชาการ เพื่อทำความเข้าใจความต้องการที่เปลี่ยนแปลงไปของคุณแม่และครอบครัว นอกจากนี้ แบรนด์ยังร่วมมือกับสถาบันทางการแพทย์ องค์กรวิจัย และมหาวิทยาลัยต่าง ๆ เพื่อให้มั่นใจว่าการพัฒนาผลิตภัณฑ์ได้รับข้อมูลจากทั้งองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และประสบการณ์จริงในการเลี้ยงดูบุตร
ด้วยการผสานความเชี่ยวชาญจากผู้เชี่ยวชาญและข้อมูลเชิงลึกจากผู้ปกครองทั่วโลก Momcozy ยังคงพัฒนาโซลูชันที่อ้างอิงจากหลักฐานเชิงประจักษ์ เพื่อช่วยให้คุณแม่สามารถก้าวผ่านเส้นทางการเป็นพ่อแม่ได้อย่างมั่นใจและสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น
“การได้รับรางวัล Best Wearable Breast Pump ถือเป็นการยอมรับที่มีความหมายอย่างยิ่งต่อพันธกิจของเราในการทำให้การเป็นแม่ง่ายขึ้นผ่านนวัตกรรม” เอลเลน โจว ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกของ Momcozy กล่าว “ทุกผลิตภัณฑ์ที่เราพัฒนาล้วนเริ่มต้นจากการทำความเข้าใจความท้าทายที่คุณแม่ต้องเผชิญในแต่ละวัน รางวัลนี้สะท้อนถึงความไว้วางใจที่ครอบครัวต่าง ๆ มอบให้กับ Momcozy และเป็นแรงผลักดันให้เรายังคงนำเสนอโซลูชันที่สนับสนุนคุณแม่ในทุกช่วงของการเป็นพ่อแม่ต่อไป”
ปัจจุบัน Momcozy ได้พัฒนาไปไกลกว่าการเป็นแบรนด์เครื่องปั๊มนมแบบสวมใส่ สู่การเป็นระบบนิเวศด้านการดูแลแม่และเด็กแบบครบวงจร ซึ่งครอบคลุมผลิตภัณฑ์จำเป็นสำหรับการให้นมบุตร ผลิตภัณฑ์ฟื้นฟูร่างกายหลังคลอด โซลูชันการให้อาหารทารก ผลิตภัณฑ์ดูแลเด็ก และนวัตกรรมด้านสุขภาพสำหรับครอบครัว พอร์ตโฟลิโอที่ขยายตัวอย่างต่อเนื่องนี้ได้รับการออกแบบมาเพื่อสนับสนุนครอบครัวในทุกช่วงของการเลี้ยงดูบุตร ตั้งแต่ระยะตั้งครรภ์จนถึงวัยเด็กตอนต้น
ทั่วภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ผู้บริโภคสามารถเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ Momcozy ได้ผ่านเว็บไซต์ทางการของแบรนด์ ร้านค้าอย่างเป็นทางการบน Shopee, Lazada และ TikTok Shop รวมถึงร้านค้าเฉพาะทางด้านแม่และเด็กและร้านค้าปลีกที่ร่วมรายการทั่วภูมิภาค การขยายช่องทางการจัดจำหน่ายนี้สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของแบรนด์ในการทำให้โซลูชันด้านการดูแลแม่และเด็กที่ได้รับความไว้วางใจเข้าถึงครอบครัวได้มากยิ่งขึ้น ไม่ว่าพวกเขาจะเลือกซื้อสินค้าผ่านช่องทางใดก็ตาม
ในขณะที่ความตระหนักรู้เกี่ยวกับสุขภาวะของมารดา การสนับสนุนการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ และการดูแลหลังคลอดยังคงเพิ่มขึ้นทั่วเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ Momcozy ยังคงมุ่งมั่นในการขับเคลื่อนนวัตกรรม ร่วมมือกับผู้เชี่ยวชาญ และสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่ช่วยให้คุณแม่สามารถก้าวเข้าสู่บทบาทความเป็นพ่อแม่ได้อย่างสะดวก อิสระ และมั่นใจยิ่งขึ้น
เกี่ยวกับ Momcozy
นับตั้งแต่ก่อตั้งในปี 2018 Momcozy — แบรนด์เครื่องปั๊มนมแบบสวมใส่อันดับ 1 ของโลก* — ได้ก้าวขึ้นเป็นผู้นำในอุตสาหกรรม FemTech อย่างรวดเร็ว ด้วยการนำเสนอผลิตภัณฑ์นวัตกรรมที่ออกแบบมาเพื่อสนับสนุนคุณแม่และทารกตั้งแต่ช่วงตั้งครรภ์ หลังคลอด และต่อเนื่องไปในอนาคต ด้วยความมุ่งมั่นด้านนวัตกรรมและความสบายในการใช้งาน Momcozy ได้ยกระดับมาตรฐานการดูแลมารดาผ่านเครื่องปั๊มนมแบบสวมใส่ บราสำหรับให้นมบุตร และผลิตภัณฑ์จำเป็นอื่น ๆ ที่ผสานเข้ากับวิถีชีวิตของคุณแม่ยุคใหม่ได้อย่างลงตัว
ผลิตภัณฑ์ของ Momcozy ได้รับความไว้วางใจจากคุณแม่กว่า 5 ล้านคนใน 80 ประเทศทั่วโลก และวางจำหน่ายผ่านเว็บไซต์ทางการของแบรนด์ รวมถึงผู้ค้าปลีกรายใหญ่อย่าง Babylist, Walmart, Target และ Amazon พันธกิจของ Momcozy คือการนำเสนอโซลูชันแบบครบวงจรที่ช่วยมอบความสะดวกสบายและการสนับสนุนที่คุณแม่ต้องการในทุกช่วงของเส้นทางชีวิต
* อ้างอิงจากส่วนแบ่งตลาดเครื่องปั๊มนมแบบสวมใส่ทั่วโลก โดย Grand View Research ปี 2024
Lee Tze Hui
momcozy
+60 11-6812 8544
lee.tze.hui@momcozy.com
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