Motherhood Choice Award – Pompa ASI Wearable Terbaik

Momcozy Raih Penghargaan Pompa ASI Wearable Terbaik, Mencerminkan Meningkatnya Permintaan terhadap Solusi Menyusui Hands-Free

Menerima penghargaan Pompa ASI Wearable Terbaik merupakan pengakuan yang sangat berarti bagi misi kami untuk membuat perjalanan menjadi ibu lebih mudah melalui inovasi” — Ellen Zhou

JAKARTA, INDONESIA, June 4, 2026 /EINPresswire.com/ -- Merek global perlengkapan ibu dan bayi, Momcozy, dinobatkan sebagai Pompa ASI Wearable Terbaik dalam ajang Motherhood Choice Awards 2026, semakin memperkuat posisinya sebagai inovator tepercaya dalam perawatan ibu sekaligus menyoroti semakin luasnya adopsi solusi menyusui hands-free di kalangan keluarga modern.

Penghargaan ini diberikan dalam acara Motherhood Choice Awards 2026 Gala Dinner yang berlangsung di Le Méridien Petaling Jaya pada 28 Mei 2026. Penghargaan tersebut diberikan kepada merek-merek yang menunjukkan keunggulan, inovasi, dan kepercayaan konsumen di industri pengasuhan anak dan perawatan keluarga.

Pengakuan ini hadir seiring semakin banyaknya ibu menyusui yang mencari solusi yang dapat menyesuaikan dengan realitas kehidupan modern. Mulai dari menyeimbangkan karier dan komitmen keluarga hingga mengelola perjalanan serta tanggung jawab sehari-hari, para ibu masa kini membutuhkan fleksibilitas yang lebih besar tanpa harus mengorbankan tujuan menyusui mereka. Oleh karena itu, pompa ASI wearable telah menjadi salah satu kategori dengan pertumbuhan tercepat dalam industri perawatan ibu dan bayi, karena menawarkan kebebasan, kenyamanan, dan rasa percaya diri yang lebih besar selama perjalanan menyusui.

Di balik kesuksesan Momcozy terdapat filosofi “Moms First”, yang menempatkan kebutuhan, pengalaman, dan tantangan nyata para ibu sebagai pusat dari setiap inovasi produk. Alih-alih sekadar menciptakan produk, merek ini berfokus pada pengembangan solusi praktis yang mendukung perempuan selama masa kehamilan, pemulihan pascapersalinan, menyusui, hingga tahap awal menjadi orang tua.

Komitmen ini didukung oleh fondasi kuat berupa penelitian, kolaborasi dengan para ahli, serta umpan balik konsumen yang berkelanjutan. Momcozy bekerja sama secara erat dengan International Board Certified Lactation Consultants (IBCLCs), profesional kesehatan ibu dan anak, praktisi kesehatan, pendidik pengasuhan anak, insinyur produk, serta peneliti akademis untuk memahami kebutuhan ibu dan keluarga yang terus berkembang. Merek ini juga berkolaborasi dengan institusi kesehatan, organisasi penelitian, dan universitas guna memastikan bahwa pengembangan produknya didasarkan pada pemahaman ilmiah sekaligus pengalaman nyata dalam mengasuh anak.

Dengan menggabungkan keahlian profesional dan wawasan yang diperoleh dari para orang tua di seluruh dunia, Momcozy terus mengembangkan solusi berbasis bukti yang membantu para ibu menjalani peran sebagai orang tua dengan lebih percaya diri dan nyaman.

“Menerima penghargaan Pompa ASI Wearable Terbaik merupakan pengakuan yang sangat berarti bagi misi kami untuk membuat perjalanan menjadi ibu lebih mudah melalui inovasi,” ujar Ellen Zhou, APAC Marketing Director Momcozy. “Setiap produk yang kami kembangkan berawal dari pemahaman terhadap tantangan nyata yang dihadapi para ibu setiap hari. Penghargaan ini mencerminkan kepercayaan yang diberikan keluarga kepada Momcozy dan memotivasi kami untuk terus menghadirkan solusi yang mendukung para ibu di setiap tahap perjalanan menjadi orang tua.”

Saat ini, Momcozy telah berkembang melampaui kategori pompa ASI wearable menjadi ekosistem perawatan ibu dan bayi yang komprehensif, mencakup perlengkapan menyusui, produk pemulihan pascapersalinan, solusi pemberian makan bayi, produk perawatan bayi, serta inovasi kesehatan keluarga. Portofolio merek yang terus berkembang ini dirancang untuk mendukung keluarga di setiap tahap perjalanan pengasuhan anak, mulai dari masa kehamilan hingga usia dini anak.

Di seluruh Asia Tenggara, keluarga dapat membeli produk Momcozy melalui situs web resmi merek, toko resmi di Shopee, Lazada, dan TikTok Shop, serta berbagai toko perlengkapan ibu dan bayi dan gerai ritel pilihan di seluruh kawasan. Kehadiran yang terus berkembang ini mencerminkan komitmen Momcozy untuk membuat solusi perawatan ibu dan bayi yang tepercaya semakin mudah diakses oleh keluarga, di mana pun mereka memilih untuk berbelanja.

Seiring meningkatnya kesadaran akan kesehatan ibu, dukungan menyusui, dan perawatan pascapersalinan di Asia Tenggara, Momcozy tetap berkomitmen untuk terus mendorong inovasi, berkolaborasi dengan para ahli, dan menciptakan produk yang memberdayakan para ibu agar dapat menjalani peran sebagai orang tua dengan lebih mudah, bebas, dan percaya diri.



Tentang Momcozy

Sejak didirikan pada tahun 2018, Momcozy — merek Pompa ASI Wearable No.1 di Dunia* — telah berkembang pesat menjadi salah satu pemimpin di bidang FemTech dengan menghadirkan rangkaian produk inovatif yang dirancang untuk mendukung ibu dan bayi sejak masa kehamilan, pascapersalinan, hingga tahap selanjutnya. Dengan komitmen terhadap inovasi dan kenyamanan, Momcozy telah mendefinisikan ulang perawatan ibu melalui pompa ASI wearable, bra menyusui, dan berbagai produk esensial lainnya yang terintegrasi secara mulus dengan kehidupan para ibu modern. Dipercaya oleh lebih dari 5 juta ibu di 80 negara, produk Momcozy dipasarkan langsung melalui situs web resmi merek dan berbagai peritel besar seperti Babylist, Walmart, Target, dan Amazon. Misi Momcozy adalah menghadirkan solusi yang komprehensif guna memberikan kenyamanan dan dukungan yang dibutuhkan para ibu di setiap tahap perjalanan mereka.

*Berdasarkan pangsa pasar global pompa ASI wearable menurut Grand View Research 2024.

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