Redblocks、AI基盤大容量翻訳ウェブサービス「ForTransAI」正式リリース
Redblocks、AI基盤大容量翻訳ウェブサービス「ForTransAI」正式リリースEUNPYEONG-GU, SEOUL, SOUTH KOREA, March 18, 2026 /EINPresswire.com/ -- パブリッシング企業株式会社レッドブロックス（代表ムン・ヒスク）は、AI基盤大容量翻訳ウェブサービスForTransAI（FTA）を3月19日に正式リリースしたと発表いたしました。
株式会社レッドブロックスは、デジタルパブリッシング及び翻訳コンテンツソリューションを提供する企業として、多年間専門翻訳サービスを提供してまいりました。
新規サービス「ForTransAI」は、グローバル市場進出を準備する企業及び大規模コンテンツを運営する組織のために設計された大容量AI翻訳プラットフォームです。エクセルファイルをそのままアップロードして様々な言語に一度に翻訳でき、翻訳結果もエクセルファイルでダウンロード可能で実務適用が容易に開発されました。特に翻訳関連保有特許が適用され、多年間の実務現場のニーズをシステムサービスに適用し、大量の翻訳実務に対応可能な形態で開発されました。
サービスは▲大容量翻訳処理▲固有名詞用語統一のためのグロッサリー機能▲ユーザーカスタマイズ後補正システム▲低コスト構造▲高速作業速度などが強みであり、特に反復作業が必要な大容量翻訳に最適化されております。実使用時には翻訳対象をアップロード後、グロッサリー作成機能を通じて企業固有のブランド用語及び専門用語を一貫して維持し、後補正機能（グロッサリー）を活用してユーザー要求に合う翻訳スタイルを継続的に反映できます。
特に様々な生成型APIをユーザー選好度に応じて選択適用可能であり、文脈の流れに合わせてジャンル及び語調も選択可能で、OTT業界とゲーム業界そしてコンテンツ分野など大容量多言語翻訳が必要な分野においても実務使用可能な高水準の翻訳結果物を安定的に期待できます。
株式会社レッドブロックスのムン・ヒスク代表は「新規サービスは既存のAI翻訳機を超え、企業と個人のグローバルコンテンツ拡張を支援する大容量翻訳自動化ソリューションとして、企業カスタマイズ翻訳システム構築が可能で、既存の人工知能翻訳だけでは実務適用に困難を抱えるお客様の要求に合致するよう開発された分、期待が大きい」と述べました。
ムン・ヒスク
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大容量AI翻訳 - ForTransAi
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