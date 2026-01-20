「大学が育てた技術」慶北大学、東京展示会で地域企業のグローバル進出を牽引
自動車技術・電子部品展示会で共同ブースを運営…グローバル競争力強化を支援EUNPYEONG-GU, SEOUL, SOUTH KOREA, January 19, 2026 /EINPresswire.com/ -- 慶北大学校（キョンブク大学）は、日本・東京で開催される自動車技術・電子部品関連展示会において共同ブースを運営し、地域企業の日本市場進出を支援する。
慶北大学は、2026年1月21日に東京で開催される「AUTOMOTIVE WORLD 2026」および「NEPCON 2026」に、地域の企業7社とともに「KNU DAEGU RISE 共同ブース」を出展すると発表した。
今回の共同ブース出展を通じて、慶北大学は地域における産・学・官・研連携の成果を国際舞台で紹介し、海外バイヤーや投資家との協力機会の拡大を図る計画である。
本共同ブースは、大邱広域市が推進する地域革新中心大学支援体制（RISE：Regional Innovation System & Education）事業の一環として、慶北大学 産学官連携技術研究所（所長：キム・ヒョンドク教授）が実施する「グローバルビジネス開拓団運営プログラム」を通じて企画された。
大邱広域市のRISE事業により運営される本共同ブースには、慶北大学が支援する大邱未来産業分野（次世代モビリティ、半導体、ロボット、ヘルスケア、ABB）の企業が参加する。研究所は、これらの企業を対象に海外展示会への出展を通じたグローバル競争力強化および日本市場開拓を支援している。
本展示会では、地域企業の革新的な技術および製品を国際市場に紹介するとともに、海外バイヤーや投資家との戦略的パートナーシップ構築を積極的に模索する予定である。
「AUTOMOTIVE WORLD 2026」には4社が共同ブースに参加する。
株式会社ゴンソンは、走行自由度の向上を目的としたメカナムホイール搭載の遠隔制御搬送プラットフォームを展示する。株式会社LARGEは、V0等級の難燃性および80dB以上の遮蔽性能を備えた次世代モビリティ向け軽量複合素材中間材を紹介する。株式会社ジュウォンは、次世代航空モビリティ向け温度補償型LFPバッテリーおよびAIベースの予測モニタリングシステムを、プリビジョン株式会社はエッジデバイス基盤の映像解析ソリューションをそれぞれ披露する予定である。
「NEPCON 2026」には3社が共同ブースに参加する。
株式会社ジンミョンI&Cは、トリプルセンサーを活用した災害予防用防災・防犯インテリジェントCCTVを、株式会社シラシステムはAIベースの診断用医療ソリューション「Pine-DX」を、株式会社プロンプトタウンは高性能AI技術を適用したデザインソリューション「PiixAI」を展示し、大邱未来産業分野における多様な技術力を紹介する。
慶北大学は、今回の共同ブース出展を通じて、参加企業が実質的なビジネス成果を創出できるよう、展示企画、海外バイヤーマッチング、技術広報資料の制作などを包括的に支援している。特に展示期間中には、グローバル企業や投資家とのネットワーキングプログラムを連携し、海外販路開拓および技術協力に関する具体的な議論が進むよう積極的に支援する方針である。
産学官連携技術研究所のキム・ヒョンドク所長は、「今回のAUTOMOTIVE WORLD JAPAN 2026およびNEPCON 2026における共同ブース出展は、大邱広域市のRISE事業を通じて大学と地域企業が共に築き上げた産学連携の成果を世界市場に示す意義深い機会である」と述べ、「今後も大学の研究力と地域企業の優れた技術力を融合し、地域企業のグローバル市場進出を継続的に強化していきたい」と語った。
一方、慶北大学は、教育部および大邱広域市の支援のもと、RISE事業を推進しており、大邱未来産業の育成に向けた産・学・官・研連携基盤の核心技術開発、成長段階別のカスタマイズ型企業支援、大学教育革新を通じた持続可能な人材育成体制の構築など、地域定着型の革新成長エコシステムの創出に注力している
