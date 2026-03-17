Atlas Renewable Energy nombra a Esteban Uauy como​ ​CFO

La designación se da tras financiamientos récord de la compañía y refuerza la plataforma institucional de Atlas de cara a su próxima fase de crecimiento.

MIAMI, FL, UNITED STATES, March 17, 2026 / EINPresswire.com / -- Atlas Renewable Energy ("Atlas"), líder internacional en infraestructura de energía limpia y uno de los mayores productores independientes de renovables en América Latina, anunció hoy el nombramiento de Esteban Uauy como Chief Financial Officer CFO, a ser efectivo a partir del 1 de abril de 2026. Uauy sucede en el cargo a Carlos Freitas, cuyos años de liderazgo han sido fundamentales para fortalecer las bases y capacidades financieras sobre las que Atlas se sostiene hoy. Freitas deja su cargo para seguir otros proyectos, pero continuarán trabajando juntos mientras ambos líderes colaboran durante el proceso de transición.Uauy se integra al equipo de alta dirección tras desempeñarse durante más de un año como Global Head of Project Finance and Treasury Management en Atlas, rol en el cual trabajó junto al equipo de finanzas para construir y ejecutar la estrategia financiera de la compañía. Su ascenso refleja el compromiso de la empresa por fortalecer las capacidades institucionales de su plataforma, a medida que Atlas se prepara para su próxima fase de crecimiento en la región.Durante ese periodo, Atlas cerró una serie de transacciones históricas, incluyendo los financiamientos para los proyectos de energía solar y almacenamiento Estepa I y II, Copiapó Solar y BESS del Desierto, todos en Chile. Asimismo, Atlas completó un refinanciamiento corporativo de USD 3 mil millones, el mayor de su tipo para infraestructura de energía renovable no convencional en América Latina. Varias de estas operaciones recibieron reconocimientos de la industria por parte de IJGlobal, LatinFinance y GBM, lo que refleja la solidez de Atlas en la ejecución financiera.Uauy cuenta con más de 18 años de experiencia en banca internacional y finanzas para proyectos de energía renovable. Antes de unirse a Atlas, trabajó durante varios años en DNB como Head of Latin America, donde fue clave en la estructuración y ejecución de financiamientos de proyectos en el sector de renovables en la región, participando en operaciones que en conjunto superan los USD 10,000 millones en deuda agregada y más de 7,5 GW de capacidad instalada.Atlas Renewable Energy continúa expandiendo su presencia en América Latina a través de proyectos renovables y de sistemas de almacenamiento con baterías a gran escala. Este crecimiento está respaldado por alianzas a largo plazo con inversionistas globales y una base de clientes que incluye a los actores más reconocidos en la región, abarcando desde industrias tradicionales de alto consumo energético hasta el creciente sector tecnológico.Acerca de Atlas Renewable EnergyAtlas Renewable Energy es un proveedor internacional líder en infraestructuras de energía limpia con una base de activos renovables de más de 10,8 GW. Atlas se ha especializado en el desarrollo, financiación, construcción y explotación de proyectos de energía renovable a gran escala desde 2017.Con una fuerte presencia en América Latina, Atlas cuenta con un equipo experimentado con amplia experiencia en el mercado energético global y en energías renovables, así como con una sólida trayectoria en ESG y desarrollo sostenible. La estrategia de la empresa se centra en ayudar a las grandes corporaciones en su transición hacia la energía limpia, garantizando soluciones fiables que satisfagan sus necesidades y tengan un impacto positivo en las comunidades donde opera.Más información en: www.es.atlasrenewableenergy.com

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