Atlas concreta rotación estratégica de activos en Uruguay y continúa impulsando su crecimiento en la región

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Atlas Renewable Energy concretó la venta de dos activos solares operativos en Uruguay, marcando un nuevo paso en la evolución de su plataforma en América Latina

Esta transacción involucra activos sólidos y de alta calidad que han sido monetizados para reinvertir capital en otras oportunidades de alto valor.” — Carlos Barrera, CEO de Atlas Renewable Energy

MIAMI, FL, UNITED STATES, May 27, 2026 / EINPresswire.com / -- Atlas Renewable Energy concretó la venta de dos activos solares operativos en Uruguay, marcando un nuevo paso en la evolución de su plataforma en América Latina.Estos activos, que suman 76 MWp de capacidad instalada, han sido parte de Atlas desde las primeras etapas de la compañía y contribuyeron al crecimiento regional y a la consolidación de una sólida trayectoria operativa. Su venta refleja el valor construido a lo largo del tiempo y la manera en que Atlas continúa gestionando y evolucionando su plataforma.“Esta transacción involucra activos sólidos y de alta calidad que han sido monetizados para reinvertir capital en otras oportunidades de alto valor”, señaló Carlos Barrera, CEO de Atlas Renewable Energy. “Estos activos fueron parte importante de nuestra historia y cumplieron el propósito para el que fueron desarrollados. Hoy, esta operación nos permite seguir desplegando capital hacia nuevas oportunidades y tecnologías que están marcando el futuro del sector energético."Los fondos obtenidos de la transacción respaldarán el crecimiento continuo de Atlas en América Latina, incluyendo el desarrollo de infraestructura energética y tecnologías a gran escala en las que la compañía ya ocupa una posición de liderazgo, como los sistemas de almacenamiento de energía con base en baterías (BESS).Atlas continúa desarrollando soluciones energéticas confiables y escalables para grandes consumidores de energía en la región, acompañando la acelerada transición energética de América Latina.Sobre Atlas Renewable EnergyAtlas Renewable Energy es un proveedor internacional líder en infraestructuras de energía limpia con una base de activos renovables de más de 10,8 GW. Atlas se ha especializado en el desarrollo, financiación, construcción y explotación de proyectos de energía renovable a gran escala desde 2017.Con una fuerte presencia en América Latina, Atlas cuenta con un equipo experimentado con amplia experiencia en el mercado energético global y en energías renovables, así como con una sólida trayectoria en ESG y desarrollo sostenible.La estrategia de la empresa se centra en ayudar a grandes corporaciones de distintos sectores, incluyendo el tecnológico, en su transición hacia la energía limpia, garantizando soluciones fiables que satisfagan sus necesidades y tengan un impacto positivo en las comunidades donde opera.Más información en: www.atlasrenewableenergy.com

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