Atlas Renewable Energy garante financiamento de seu segundo projeto solar na Colômbia

Atlas Renewable Energy A Atlas Renewable Energy consegue financiamento para seu segundo projeto de energia solar na Colômbia

A empresa garantiu o financiamento do projeto , no valor de COP 453,9 bilhões (US$ 120,5 milhões), com participação do BBVA e da FDN

BOGOTA, BOGOTA, COLOMBIA, April 10, 2026 / EINPresswire.com / -- A Atlas Renewable Energy, empresa líder internacional no fornecimento de soluções de energia sustentável, anunciou a conclusão da transação de financiamento de seu projeto solar El Campano, um marco que garante o avanço da construção do projeto em Córdoba, na Colômbia.A Atlas concluiu o financiamento de seu projeto com o investimento total de aproximadamente COP 453,95 bilhões (US$ 120,5 milhões), em uma estrutura que combina capital privado e dívida de longo prazo. O financiamento inclui um empréstimo de COP 292,1 bilhões (US$ 77,6 milhões) e uma carta de crédito de COP 58,38 bilhões (US$ 15,5 milhões), estruturados em um acordo de financiamento de projeto.A transação envolveu a Financiadora de Desenvolvimento Nacional (FDN) e o BBVA como financiadores e emissores das cartas de crédito. O BBVA também forneceu hedge financeiro, em uma estrutura em pesos colombianos (COP), que apoia a implementação do projeto.O projeto, concedido à Atlas no leilão de Cargo por Confiabilidad de 2024, é desenvolvido no âmbito da parceria entre a Atlas Renewable Energy e a ISAGEN e conta com um contrato de compra e venda de energia de longo prazo, o que viabiliza sua entrada em operação, prevista para o terceiro trimestre de 2027.O projeto envolve a construção e operação da usina solar fotovoltaica El Campano, com capacidade de 128,8 MWdc (99,9 MWac), suficiente para abastecer mais de 100 mil residências por ano na Colômbia, e fornecer energia ao Sistema Interligado Nacional, contribuindo para a confiabilidade da rede elétrica. Do ponto de vista ambiental, o projeto evitará a emissão de aproximadamente 38.200 toneladas de CO₂ por ano, promovendo uma matriz energética mais resiliente.“A consolidação financeira da usina solar El Campano Solar é resultado do nosso foco na execução eficaz de projetos estratégicos de geração de energia para a Colômbia, e no desenvolvimento de soluções energéticas confiáveis e de alta qualidade para os nossos clientes”, disse Rubén Borja, gerente geral da Atlas Renewable Energy na Colômbia. “O apoio dessas instituições financeiras nos permite avançar na construção do projeto e continuar implementando iniciativas que contribuem para o desenvolvimento do setor de energia nacional.”Desde o início, o projeto priorizou a contratação de trabalhadores locais e o desenvolvimento de suas habilidades. Hoje, o projeto emprega 228 pessoas; dessas, mais de 130 são trabalhadores locais.Esse processo também promove a participação de mulheres, que representam 18% do total de empregos, além da inclusão de comunidades étnicas, que representam 21%, em conformidade com as metas de emprego para trabalhadores locais. Cerca de 500 empregos devem ser criados durante a fase de construção.Com este marco, a Atlas Renewable Energy continua se consolidando como uma empresa reconhecida por sua forte trajetória na execução de projetos, impulsionando os investimentos no setor de energia da Colômbia, gerando empregos para trabalhadores locais, posicionando-se como uma das principais produtoras Independentes de energia (PIE) solar na Colômbia e promovendo o desenvolvimento em parceria com a comunidade local.Sobre a Atlas Renewable EnergyA Atlas Renewable Energy é uma empresa internacional líder em infraestrutura de energia limpa, com mais de 10,8 GW em seu portfólio de projetos de energia renovável. Desde 2017, a Atlas é especializada no desenvolvimento, financiamento, construção e operação de projetos de energia renovável de grande escala.Com forte presença na América Latina, a Atlas possui profissionais experientes, com amplo conhecimento do mercado global de energia e de energias renováveis, além de um sólido histórico em práticas ASG e desenvolvimento sustentável. A estratégia da Atlas tem como foco ajudar empresas de grande porte em sua transição para energia limpa, garantindo soluções confiáveis que atendam às suas necessidades e gerem um impacto positivo nas comunidades onde elas atuam.Mais informações em: www.atlasrenewableenergy.com

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.