Saskatchewan Celebrates Les Rendez Vous De La Francophonie

CANADA, March 17 - Released on March 16, 2026

The Government of Saskatchewan joined students, community leaders, and Francophone organizations at the Saskatchewan Gallery today to celebrate Les Rendez-vous de la Francophonie, which has once again been proclaimed for the month of March in recognition of the vitality of French language and culture in Saskatchewan.

"Our government remains committed to honouring the richness and diversity of Saskatchewan's Francophone community," Parks, Culture and Sport Minister and Minister Responsible for Francophone Affairs Alana Ross said. "Les Rendez-vous de la Francophonie will give us a chance to gather, learn, and celebrate the contributions of Fransaskois people across our province."

"We invite everyone to experience Fransaskois culture and take part in the numerous events taking place across the province," Assemblée communautaire fransaskoise (ACF) President Denis Simard said. "This year's theme 'Activate your Francophonie' is an invitation to step forward, to engage in community and to strengthen our connections with one another, as we celebrate Francophone culture in Saskatchewan."

The theme leads into the International Day of La Francophonie on March 20, when communities across Canada and around the world will celebrate the global Francophonie and the shared values that unite French speaking cultures.

To discover events near you, visit the calendar section of the Rendez-vous de la Francophonie website, available in both English and French.

For information on French-language services provided by the Government of Saskatchewan, visit: www.saskatchewan.ca/bonjour.

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La Saskatchewan célèbre les Rendez-vous de la Francophonie

Le gouvernement de la Saskatchewan s’est joint aux étudiants, aux leaders communautaires et aux organismes francophones à la galerie Saskatchewan au palais législatif aujourd’hui pour célébrer les Rendez-vous de la Francophonie et reconnaître la vitalité de la langue et de la culture françaises dans notre province.

« Notre gouvernement reste déterminé à honorer la richesse et la diversité de la communauté francophone de la Saskatchewan, a affirmé l’honorable Alana Ross, ministre des Parcs, de la Culture et du Sport et ministre responsable des affaires francophones. Les Rendez-vous de la Francophonie nous donneront l’occasion de nous rassembler, d’apprendre et de célébrer les contributions des Fransaskois de toute la province. »

« Nous invitons tout le monde à s’immerger dans la culture fransaskoise et à participer aux nombreux événements qui se déroulent dans toute la province, a déclaré le président de l’Assemblée communautaire fransaskoise (ACF), Denis Simard. Le thème de cette année, Active ta francophonie!, est une invitation à passer à l’action, à s’investir dans la communauté et à renforcer nos liens les uns avec les autres, tout en célébrant la culture francophone en Saskatchewan. »

Le thème donne le ton pour la Journée internationale de la Francophonie, célébrée le 20 mars. Au cours de cette journée, les communautés célébreront partout au Canada et dans le monde entier la Francophonie mondiale et les valeurs communes qui unissent les cultures francophones.

Pour découvrir les événements organisés près de chez vous, consultez la section Calendrier du site Web des Rendez-vous de la Francophonie à l’adresse www.rvf.ca, disponible en anglais et en français.

Pour en savoir davantage sur les services en français offerts par le gouvernement de la Saskatchewan, visitez www.saskatchewan.ca/bonjour.

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Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez contacter :

PCS Media

Ministère des Parcs, de la Culture et du Sport

Regina

Téléphone : 306-798-1020

Courriel : pcsmedia@gov.sk.ca