مؤتمر DWP 2026 يعقد شراكة استراتيجية مع ماكاو لإعادة رسم مستقبل احتفالات الوجهات الفاخرة
EINPresswire.com/ -- يسلّط مؤتمر منظمي حفلات الزفاف في الوجهات السياحية The Destination Wedding Planners Congress (DWP Congress)، المنصة العالمية الرائدة في قطاع الأعمال (B2B) والمتخصصة في حفلات الزفاف في الوجهات السياحية، والذي تنظمه QnA International، الضوء عالمياً على ماكاو في أبريل 2026.
وبالشراكة مع مكتب حكومة ماكاو للسياحة بصفته الشريك الداعم، وSands Lifestyle Macao بصفته شريك الفندق المضيف، يستعد المؤتمر لترسيخ مكانة المدينة كواحدة من أكثر الوجهات جاذبية في العالم لحفلات الزفاف وشهر العسل والاحتفالات الفاخرة والرومانسية والسياحة التجريبية.
ومن المقرر أن يُقام المؤتمر خلال الفترة من 22 إلى 24 أبريل 2026، حيث سيجمع DWP Congress 2026 نخبة من أشهر منظمي حفلات الزفاف في العالم، والمؤثرين، وقادة قطاع الضيافة، والمبدعين أصحاب الرؤى، والعلامات التجارية الفاخرة في مدينة تلتقي فيها قرون من التراث الثقافي مع طموحات عصرية جريئة.
وعلى مدار أكثر من عقدين، قامت QnA International بتنظيم مؤتمر DWP ليكون محفزاً لنمو الوجهات السياحية، من خلال اختيار مدن تتمتع بهوية فريدة وقصة مميزة وإمكانات غامرة للتجارب الفريدة. وفي عام 2026، يتجه هذا الاهتمام العالمي نحو ماكاو.
وتُعد ماكاو مدينة تشكّلت هويتها من إرث فريد يجمع بين الشرق والغرب، حيث تقدم مزيجاً مميزاً من مواقع التراث العالمي لليونسكو، والسحر البرتغالي، والتقاليد الصينية، إضافة إلى اعترافها كـ مدينة مبدعة لفن الطهو من قبل اليونسكو.
بصفتها شريكاً داعماً، سيعمل مكتب حكومة ماكاو للسياحة على تسهيل انعقاد مؤتمر DWP بهدف إبراز ما تقدمه ماكاو من تجارب سياحية خاصة بحفلات الزفاف والرومانسية لأكثر من 300 من أبرز المتخصصين في مجال حفلات الزفاف من أكثر من 70 دولة. كما سيتم تسليط الضوء طوال فترة الحدث على مزيج الوجهة الفريد الذي يجمع بين مواقع التراث العالمي لليونسكو، وقطاع الضيافة العالمي المستوى، وأماكن الاحتفالات الفاخرة العصرية.
ويُعد حضور 30 من الإعلاميين الدوليين وقادة الرأي المؤثرين جزءاً مهماً من هذه الشراكة، حيث سيختبرون ماكاو من خلال أنشطة وتجارب سياحية مميزة يتم تنظيمها من قبل مكتب حكومة ماكاو للسياحة. وستسهم هذه التجارب الغامرة في إنتاج محتوى إعلامي موجّه يتم نشره عبر منصات ومجلات متخصصة في حفلات الزفاف، مما يعزز مكانة ماكاو كواحدة من أبرز وجهات حفلات الزفاف الفاخرة أمام جمهور عالمي عالي القيمة.
تقدّم المنتجعات المتكاملة في المدينة فنادق فاخرة، ومطاعم حاصلة على نجوم ميشلان، وتجارب تسوق وترفيه، إضافة إلى مرافق للمؤتمرات والفعاليات، مما يتيح لمنظمي حفلات الزفاف تصميم تجارب غامرة ومتكاملة لحفلات الزفاف بأسلوب "مدينة داخل مدينة".
مع تزايد رغبة الأزواج في إقامة احتفالات تمتد لعدة أيام وتقدم تجارب فريدة وغامرة، تتمتع ماكاو بموقع مميز لقيادة هذا التوجه. كما توفر Sands Lifestyle Macao لمنظمي حفلات الزفاف فرصة نادرة لتصميم رحلات زفاف متكاملة تتميز بأنها غنية بالتجارب، ومبهرة في تفاصيلها، ومصممة بشكل شخصي يعكس هوية كل زوجين.
قال سِد ن. سي.، المدير التنفيذي لشركة QnA International:
"لطالما حرص مؤتمر DWP على اختيار الوجهات القادرة على قيادة المرحلة المقبلة من سياحة حفلات الزفاف العالمية. وتجسد ماكاو هذا الفصل الجديد؛ فهي مدينة تتمتع بالروح والاتساع والرقي. إن مزيجها الفريد من التراث وفنون الطهي والترفيه والبنية التحتية الفاخرة يخلق إمكانيات استثنائية. ونحن نؤمن بأن ماكاو ستلهم منظمي حفلات الزفاف لإعادة تصور ما يمكن أن تصبح عليه حفلات الزفاف في الوجهات السياحية."
تقع ماكاو في موقع استراتيجي ضمن منطقة الخليج الكبرى، وتشهد توسعاً سريعاً يتجاوز السياحة الترفيهية ليشمل سياحة الاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض (MICE) إلى جانب سياحة الاحتفالات الفاخرة عالية القيمة. ويُعد استضافة مؤتمر DWP 2026 مؤشراً واضحاً على طموحها لتصبح منافساً قوياً في سوق حفلات الزفاف الفاخرة للغاية على المستوى العالمي.
إلى جانب بنيتها التحتية المتطورة، فإن الطابع العاطفي الفريد لماكاو هو ما يميزها؛ حيث تتجاور الحصون التاريخية العريقة مع الأفق العمراني الحديث، وتلتقي المخابز التقليدية في الشوارع مع المتاجر الفاخرة العالمية، في مزيج تنسجم فيه التقاليد مع مشاهد الاحتفال والحداثة.
من خلال مؤتمر DWP 2026، تهدف QnA International إلى تعزيز تعاون طويل الأمد بين أبرز قادة صناعة حفلات الزفاف العالمية ومنظومة السياحة في ماكاو، بما يسهم في فتح أسواق جديدة عبر أوروبا والشرق الأوسط والهند وجنوب شرق آسيا والأمريكيتين.
سيتضمن المؤتمر جلسات تواصل رفيعة المستوى، واجتماعات أعمال ثنائية مُنسّقة بعناية، وجولات ميدانية استكشافية للمواقع، وأمسيات ذات طابع خاص، وعروضاً وتجارب تفاعلية، مما يتيح لمنظمي حفلات الزفاف اكتشاف ماكاو ليس فقط كمشاركين في الحدث، بل كصنّاع قصص يكتشفون وجهة مثالية لابتكار أهم اللحظات في حياة عملائهم.
من خلال الجمع بين التبادل التجاري الاستراتيجي والانغماس الثقافي الأصيل، لن يقتصر دور مؤتمر DWP 2026 على تعريف الأسواق العالمية الجديدة بمدينة ماكاو فحسب، بل سيمنح صُنّاع القرار في قطاع حفلات الزفاف الفرصة لتخيّل وتصميم والتوصية بثقة بهذه المدينة كواحدة من أكثر الوجهات الآسيوية حيوية للاحتفالات الفاخرة في الوجهات السياحية.
ومع بدء العدّ التنازلي لانطلاق الحدث، يعد مؤتمر DWP ماكاو 2026 بتقديم ما هو أكثر من مجرد تجمع صناعي؛ فهو احتفاء بالثقافة والإبداع ومستقبل الفخامة القائمة على التجارب الفريدة، وذلك في واحدة من أكثر الوجهات الآسيوية سحراً وإلهاماً.
لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة:
www.dwpcongress.com
Rutuja Naimish
Rutuja Naimish
Waffle Communications
+971 55 428 8496
email us here
Legal Disclaimer:
EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.