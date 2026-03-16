Prime Shark تتيح بنية تحتية للتجارة العابرة للحدود بالذكاء الاصطناعي لمؤسسي الشركات الصغيرة والمتوسطة في MENA وASEAN
منظومة أعمال موثقة ومقرها دبي، تربط أكثر من 1000 شركة ناشئة مسجلة وأكثر من 500 مستثمر موثق بفرص تجارية عابرة للحدود لم تُستغل بعد.
المنصة، التي تديرها Elite Shark Ventures، تجمع بين المطابقة الدقيقة المعتمدة على الذكاء الاصطناعي، والتحقق المؤسسي من الشركات بمعايير اعرف عميلك (KYC)، ومحرك اكتشاف رأس المال ضمن منظومة واحدة موثوقة. ومنذ إطلاقها في عام 2025، سهّلت The Prime Shark أكثر من 50 مليون دولار من التمويل، وتضم أكثر من 1,000 شركة ناشئة مسجلة و500 مستثمر موثّق ضمن مستخدميها.
لا تزال التجارة العابرة للحدود غير متاحة هيكليًا لغالبية الشركات الصغيرة والمتوسطة عالميًا. تعقيدات الامتثال، وفجوات التحقق، وتجزؤ الأدوات تمنع معظم الشركات من بناء شراكات دولية على نطاق واسع. وقد صُممت البنية التحتية لـ The Prime Shark لإزالة هذه العوائق، عبر استبدال أدوات متعددة ومجزأة بمنصة واحدة موثّقة ومدعومة بالمطابقة الذكية.
يقوم محرك المطابقة في المنصة بتصفية الشركاء التجاريين والمستثمرين والمرشدين الموثّقين وفق القطاع، والمرحلة، والجغرافيا، ومدى التوافق الاستراتيجي. يحصل رواد الأعمال على أدوات اكتشاف رأس المال، وبيانات استخبارات الأسواق العابرة للحدود، ووظائف دعم الامتثال التي كانت تتطلب سابقًا عدة خدمات من أطراف ثالثة. كما يحصل المستثمرون على خط أنابيب من الشركات الجاهزة للاستثمار والمتحقّق منها بمعايير KYC.
وعلى عكس المنصات المتخصصة في فئة واحدة مثل LinkedIn للتواصل المهني، أو Alibaba للتجارة، أو AngelList للاستثمار في الشركات الناشئة، توحّد The Prime Shark الوصول إلى رأس المال، وتمكين التجارة العابرة للحدود، والإرشاد المتخصص، والمطابقة المدعومة بالذكاء الاصطناعي ضمن منظومة موثّقة واحدة. المنصة متاحة على نظامي iOS وAndroid.
تحظى The Prime Shark بثقة أكثر من 10,000 مستخدم حول العالم، ولديها شراكات مع مؤسسات مالية وشركات رأس مال جريء. وتعمل المنصة بتشفير شامل لكافة المعاملات من البداية إلى النهاية.
نبذة عن The Prime Shark
The Prime Shark هي منظومة أعمال عالمية موثّقة يقع مقرها الرئيسي في دبي، الإمارات العربية المتحدة، وتديرها Elite Shark Ventures FZCO. تربط المنصة بين رواد الأعمال والمستثمرين والمرشدين والشركاء التجاريين الموثّقين عبر مطابقة مدعومة بالذكاء الاصطناعي وبنية تحتية للنمو العابر للحدود في مناطق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب آسيا وآسيان وأفريقيا. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة:
theprimeshark.com
جهة الاتصال الإعلامي
The Prime Shark | Elite Shark Ventures
دبي، الإمارات العربية المتحدة
Abhijit Bhattacharjee
Elite shark ventures
+971 56 925 9559
info@theprimeshark.com
