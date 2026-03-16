MONDAINE stellt einen leichteren Reisewecker vor

MONDAINE Travel Alarm Clock

Ein neu gestalteter MONDAINE-Wecker mit einem leichten Aluminiumgehäuse für zu Hause und auf Reisen.

Dieser Wecker stellt die Funktion in den Mittelpunkt. Sein klares Zifferblatt und der intuitive Alarm machen ihn ideal für Nachttisch und Reisen – im Design der Schweizer Eisenbahnen.” — Maria Valenzuela, Global Marketing Group Director

PFAEFFIKON, SWITZERLAND, March 16, 2026 / EINPresswire.com / -- MONDAINE stellt einen neuen Reisewecker vor, der das ikonische Design der Schweizer Bahnhofsuhr in ein kompaktes Format überträgt, das sowohl für Zuhause als auch für unterwegs konzipiert ist. Das aktualisierte Modell ist nun mit einem leichten Aluminiumgehäuse ausgestattet, das das Gewicht reduziert und gleichzeitig das unverwechselbare Design bewahrt, das MONDAINE Uhren seit Jahrzehnten auszeichnet.Die Schweizer Bahnhofsuhr gilt als eines der bekanntesten Beispiele funktionalen Industriedesigns. MONDAINE überträgt dieses ikonische Design in Armbanduhren und Uhren, die für ihre Klarheit, Funktionalität und minimalistische Ästhetik bekannt sind.Seit Jahrzehnten gehört die Schweizer Bahnhofsuhr zu den weltweit bekanntesten Zeitanzeigen. Ursprünglich wurde sie 1944 vom Schweizer Ingenieur und Designer Hans Hilfiker für die Schweizerischen Bundesbahnen entwickelt. Ziel war es, maximale Ablesbarkeit in stark frequentierten öffentlichen Räumen zu gewährleisten. Die markanten schwarzen Indexe, die geometrischen Zeiger und der charakteristische rote Sekundenzeiger ermöglichen es Reisenden, die Zeit auf einen Blick zu erfassen.Diese Designphilosophie von Klarheit und Funktionalität prägt MONDAINE bis heute.“Dieser Wecker stellt die Funktion in den Mittelpunkt. Sein klares Zifferblatt und der intuitive Alarm machen ihn ideal für Nachttisch und Reisen – im Design der Schweizer Eisenbahnen.’ – Maria Valenzuela, Global Marketing Group DirectorDer neue Reisewecker überträgt dieses ikonische Design in ein kompaktes, tragbares Format. Mit einem Gehäusedurchmesser von 50 mm aus leichtem Aluminium ist er sowohl für zu Hause als auch für unterwegs konzipiert.Die Uhr ist mit einem Quarzwerk ausgestattet und verfügt über Zeit- und Alarmfunktion. Ein gehärtetes Mineralglas schützt das Zifferblatt, während ein verschraubter Gehäuseboden aus Aluminium für zusätzliche Robustheit im täglichen Gebrauch sorgt.Das Zifferblatt verfügt zudem über einen eigenen Alarmzeiger für eine bessere Ablesbarkeit. Die markanten Stundenindexe und geometrischen Zeiger bleiben dem offiziellen Design der Schweizer Bahnhofsuhr treu – einem Design, das seit langem mit Pünktlichkeit und den hohen Standards der Schweizer Zeitmessung verbunden wird.Mit dem neuen Reisewecker erweitert MONDAINE seine vom ikonischen Design der Schweizer Bahnhofsuhr inspirierte Uhrenkollektion und überträgt deren minimalistische Ästhetik sowie Schweizer Präzision in ein praktisches Alltagsobjekt.Mehr Informationen zur Mondaine Brand und GruppeMONDAINE hat das ikonische Design der offiziellen SBB-Uhr in eine weltbekannte, zeitlose Uhrenkollektion verwandelt. Die Marke folgt einer einfachen Idee: Form und Funktion in perfekter Harmonie, die ein klassisches, minimalistisches Design mit tadelloser Qualität, Zuverlässigkeit und Präzision der Schweizer Handwerkskunst verbindet. Die MONDAINE-Uhrenkollektion, die 1986 erstmals vorgestellt wurde, gilt heute als einer der „10 Top-Klassiker des Schweizer Uhrendesigns“, und ihre Präsenz in modernen Kunstmuseen wie dem MOMA unterstreicht ihren Status als kulturelle Ikone und als Zeugnis für Schweizer Designkompetenz.Die Mondaine Uhrengruppe ist ein Familienunternehmen, das eigene Marken produziert und vermarktet. Alle Uhren sind Swiss Made, werden in der Schweizer Fabrik von Hand zusammengebaut und sind äußerst nachhaltig. Die Mondaine-Gruppe setzt sich für die Verwendung nachhaltiger Materialien und Produktionsprozesse ein und verfolgt seit 60 Jahren konsequent die 3R-Regel (Reduce, Recycle, Reuse). Seit 2020 ist die Mondaine Gruppe (einschließlich aller Marken) eines der ersten Uhrenunternehmen weltweit, das durch Wiederaufforstung umfassend CO2-neutral für die Bereiche 1, 2 und 3 des GHG-Protokolls ist. Reduce, Reuse, Recycle.

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