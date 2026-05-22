MONDAINE interpretiert seine ikonische Classic Kollektion neu – mit anthrazitfarbenem Zifferblatt und Mesh-Armband

Classic Mesh

Eine Swiss Made 40-mm-Uhr, inspiriert von der ikonischen Schweizer Bahnhofsuhr, entworfen von Hans Hilfiker im Jahr 1944.

Die Classic Collection steht für Klarheit und Ausgewogenheit. Mit dem anthrazitfarbenen Zifferblatt und dem Mesh-Armband verleihen wir ihr einen modernen Ton, ohne das ikonische Design zu verändern.” — Maria Valenzuela, Global Marketing Group Director

PFäFFIKON SZ, SWITZERLAND, May 22, 2026 / EINPresswire.com / -- MONDAINE erweitert seine Classic Collection um ein neues Modell mit anthrazitfarbenem Zifferblatt und grauem Edelstahl-Mesh-Armband. Inspiriert vom Design der offiziellen Schweizer Bahnhofsuhr , übersetzt die Uhr die ikonische Ästhetik der Bahnhofsuhr in ein raffiniertes 40-mm-Armbanduhrformat.Die Schweizer Bahnhofsuhr gilt als eines der beständigsten Beispiele funktionalen Schweizer Industriedesigns. Sie hat Generationen von Designern beeinflusst und zählt bis heute zu den bekanntesten Zeitanzeigen weltweit.Das Design basiert auf der 1944 vom Ingenieur Hans Hilfiker entwickelten Bahnhofsuhr der Schweizerischen Bundesbahnen. Konzipiert für optimale Ablesbarkeit in stark frequentierten öffentlichen Räumen, zeichnete sich die Uhr durch ein minimalistisches Zifferblatt mit markanten schwarzen Stundenmarkierungen, geometrischen Zeigern und dem charakteristischen roten Sekundenzeiger aus. Diese Gestaltungsprinzipien prägen die Classic Collection von MONDAINE bis heute.Die neue Anthracite Classic verfügt über ein 40-mm-Gehäuse aus recyceltem 316L-Edelstahl mit brossiertem Finish und poliertem oberen Gehäusering. Das anthrazitfarbene Zifferblatt bildet einen modernen Kontrast zu den markanten Stundenmarkierungen und dem charakteristischen roten Sekundenzeiger und bewahrt gleichzeitig die hohe Ablesbarkeit des ursprünglichen Bahnhofsuhr-Designs.„Die Classic Collection steht für Klarheit und Ausgewogenheit“, sagt Maria Valenzuela, Global Marketing Group Director bei MONDAINE. „Mit dem neuen anthrazitfarbenen Zifferblatt und dem Mesh-Armband verleihen wir ihr einen modernen Ton, ohne das ikonische Design zu verändern.“Angetrieben wird die Uhr von einem Schweizer Quarzwerk. Ein gehärtetes Mineralglas schützt das Zifferblatt, und das Modell ist bis 5 ATM wasserdicht – ideal für den Alltag. Das Edelstahl-Mesh-Milanaise-Armband verleiht der Uhr eine moderne Interpretation und bleibt gleichzeitig der minimalistischen Designsprache der Kollektion treu. Für eine bessere Sichtbarkeit bei schlechten Lichtverhältnissen sind die Zeiger mit Super-LumiNovaversehen.Seit ihrer Einführung in den Schweizer Bahnhöfen im Jahr 1944 zählt das markante Zifferblatt zu den bekanntesten Beispielen funktionalen Industriedesigns und beeinflusst bis heute die moderne Uhrmacherkunst.Mit dem neuen Anthracite Modell erweitert MONDAINE sein Sortiment an Swiss Made Uhren und setzt den Fokus der Marke auf Klarheit, Funktionalität und Zuverlässigkeit fort, während ein historisches Design in einer zeitgemässen architektonischen Farbgebung neu interpretiert wird.Die Anthracite Classic unterstreicht zudem den langjährigen Fokus von Mondaine auf verantwortungsvolle Produktion. Die Mondaine Group folgt dem 3R-Prinzip — Reduce, Recycle, Reuse — und setzt seit mehr als 60 Jahren auf nachhaltige Materialien und Produktionsprozesse. Seit 2020 ist die Gruppe über die Scopes 1, 2 und 3 des GHG-Protokolls hinweg durch Wiederaufforstungsinitiativen CO₂-neutral.

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.