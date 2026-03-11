Cotemar, 14 años años consecutivos de ser una Empresa Socialmente Responsable

Cotemar Empresa Socialmente Responsable por 14 años consecutivos

CIUDAD DE MéXICO, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO, March 11, 2026 /EINPresswire.com/ -- La consistencia es el sello que define a las grandes instituciones. Este año, Grupo Cotemar alcanza un hito fundamental en su trayectoria al recibir, por decimocuarto año consecutivo, el Distintivo ESR® (Empresa Socialmente Responsable) otorgado por el Cemefi.

Este reconocimiento no solo valida el cumplimiento de estándares internacionales, sino que celebra casi una década y media de haber integrado la ética y la sostenibilidad en el ADN de la compañía. Al respecto, una fuente de la organización destacó:

“Llegar a 14 años con este distintivo no es una casualidad; es el resultado de una cultura que entiende que el éxito de una empresa se mide por el bienestar que genera en su gente y en su entorno. En Cotemar, la responsabilidad social no es una meta, es nuestra forma de operar."

La evaluación de este año destacó la solidez de Cotemar en sus pilares de gobernanza y su capacidad para responder a las expectativas de sus grupos de interés. Al mantener esta certificación de manera ininterrumpida, la empresa reafirma que su prioridad sigue siendo el respeto a los derechos de sus colaboradores y el fortalecimiento de las comunidades donde opera.

Con este logro, Grupo Cotemar ratifica su compromiso con el futuro del país, demostrando que la experiencia técnica y la responsabilidad social son los motores que impulsan el desarrollo sustentable de la industria en México. Este nuevo distintivo es una promesa renovada hacia sus clientes, inversionistas y, sobre todo, hacia las familias que forman parte del Grupo.

# # #

__________________________________________________________________________

Acerca de Cotemar, S.A. de C.V.

EXPERIENCIA, EFICIENCIA, ENTREGA Y EMPATÍA SOCIAL NOS DEFINEN

Somos una compañía 100% mexicana fundada en 1979 que brinda soluciones integrales para la exploración y producción (E&P) costa afuera, desde el soporte operacional hasta proyectos de diseño y construcción costa afuera.

Nuestra experiencia e infraestructura, única en el Golfo de México, nos posiciona como la mejor opción, colaborando con nuestros clientes y ayudándolos a superar sus retos, maximizando el retorno de la inversión.

Impulsados por nuestra cultura de colaboración y convertir los retos en grandes oportunidades. Ejecutamos proyectos de forma segura, eficiente y en tiempo, nuestros más de 47 años de trayectoria nos respaldan. One stop to get it done, and done right.

