Cotemar continúa impulsando la reactivación económica y el empleo digno en Ciudad del Carmen con nuevas contrataciones

Cotemar nuevas contrataciones en Ciudad del Carmen, Campeche.

CIUDAD DE MéXICO, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO, May 20, 2026 /EINPresswire.com/ -- En un contexto clave para seguir fomentando la recuperación económica y el fortalecimiento de la industria petrolera nacional, Grupo Cotemar anunció la apertura de 191 nuevas vacantes dirigidas a habitantes de Ciudad del Carmen, Campeche: 80 posiciones a bordo y 101 en tierra, en distintos niveles y especialidades.

Con esta iniciativa, la empresa reafirma su compromiso con el desarrollo económico y social de Ciudad del Carmen, comunidad en donde Cotemar ha mantenido operaciones ininterrumpidas durante más de 47 años; la generación de empleo en la región representa un impulso directo para la economía local, al fortalecer el ingreso de las familias carmelitas, dinamizar el comercio y consolidar la cadena de valor vinculada a la industria.

En un entorno de retos para el sector energético, Cotemar apuesta por seguir creando oportunidades laborales formales que contribuyan al crecimiento sostenible de Campeche y del Golfo de México; es así como de septiembre del 2025 a la fecha, se han incrementado más de 3300 contrataciones, lo que representa el aumento de más del 50% de la plantilla laboral en los últimos 8 meses.

En Cotemar, el trabajo digno no es una aspiración: es un derecho y una responsabilidad. Cada empleo que generamos representa una oportunidad real para transformar vidas, fortalecer familias y construir comunidades más justas, comprometiéndonos con la generación de empleos que mejoren las condiciones de vida de nuestro personal, con compensaciones justas y equitativas.

En este sentido, Cotemar cumple puntualmente con la normatividad laboral vigente y con altos estándares de responsabilidad corporativa, garantizando el respeto a los derechos laborales, el pago íntegro de prestaciones y un entorno de trabajo seguro e incluyente, así como igualdad de oportunidades, inclusión laboral y desarrollo profesional continuo.

Gracias a estas prácticas Cotemar ha sido reconocida y certificada por Great Place to Work México como uno de los mejores lugares para trabajar en el país y uno de los mejores lugares para trabajar para mujeres, reafirmando que cada puesto de trabajo en Cotemar significa más que una función: es sustento, estabilidad y futuro para una familia. También es crecimiento económico y desarrollo social para las comunidades donde operamos, y Ciudad del Carmen no es la excepción.

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Acerca de Cotemar, S.A. de C.V.

EXPERIENCIA, EFICIENCIA, ENTREGA Y EMPATÍA SOCIAL NOS DEFINEN

Somos una compañía 100% mexicana fundada en 1979 que brinda soluciones integrales para la exploración y producción (E&P) costa afuera, desde el soporte operacional hasta proyectos de diseño y construcción costa afuera.

Nuestra experiencia e infraestructura, única en el Golfo de México, nos posiciona como la mejor opción, colaborando con nuestros clientes y ayudándolos a superar sus retos, maximizando el retorno de la inversión.

Impulsados por nuestra cultura de colaboración y convertir los retos en grandes oportunidades. Ejecutamos proyectos de forma segura, eficiente y en tiempo, nuestros más de 47 años de trayectoria nos respaldan. One stop to get it done, and done right.

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