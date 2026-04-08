Cotemar: reconocida por FONACOT e INFONAVIT como Empresa de Diez

Reconocimiento FONACOT e INFONAVIT Empresa de Diez

CIUDAD DE MéXICO, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO, April 8, 2026 /EINPresswire.com/ -- Grupo Cotemar refrenda su compromiso con el bienestar y la calidad de vida de sus colaboradores, al recibir la certificación Empresa de Diez, por parte del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT), así como el reconocimiento por parte del Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores (FONACOT), por su compromiso para facilitar el acceso al crédito de nómina FONACOT a sus colaboradores.

Cotemar obtuvo la certificación del INFONAVIT gracias al cumplimiento puntual y continuo de sus obligaciones patronales, además de mantener un comportamiento fiscal y jurídico ejemplar. Este reconocimiento permite a la empresa y sus colaboradores acceder a servicios personalizados y orientados a sus necesidades.

En cuanto al reconocimiento de FONACOT, distingue a Cotemar como una empresa responsable y comprometida con el bienestar de sus colaboradores, al promover la prestación y brindarles la oportunidad de acceder a créditos en condiciones favorables.

Cabe destacar que Cotemar se afilió a FONACOT antes de que la ley lo estableciera como obligatorio en las empresas en 2012, haciendo accesible el beneficio, con el objetivo de fortalecer la economía personal y contribuir al bienestar familiar de sus colaboradores.

Internamente, Cotemar fomenta una cultura de educación financiera y difunde las ventajas de obtener financiamiento a través de FONACOT, destacando la comodidad en los pagos, la seguridad y las tasas de interés competitivas, más bajas que otros créditos de nómina.

De esta manera, Cotemar asegura un entorno laboral que impulsa el desarrollo integral de sus colaboradores y familias, consolidándose como uno de Los Mejores Lugares para Trabajar en México.

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Acerca de Cotemar, S.A. de C.V.

EXPERIENCIA, EFICIENCIA, ENTREGA Y EMPATÍA SOCIAL NOS DEFINEN

Somos una compañía 100% mexicana fundada en 1979 que brinda soluciones integrales para la exploración y producción (E&P) costa afuera, desde el soporte operacional hasta proyectos de diseño y construcción costa afuera.

Nuestra experiencia e infraestructura, única en el Golfo de México, nos posiciona como la mejor opción, colaborando con nuestros clientes y ayudándolos a superar sus retos, maximizando el retorno de la inversión.

Impulsados por nuestra cultura de colaboración y convertir los retos en grandes oportunidades. Ejecutamos proyectos de forma segura, eficiente y en tiempo, nuestros más de 47 años de trayectoria nos respaldan. One stop to get it done, and done right.

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