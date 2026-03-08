ماكس فاشون تطلق مجموعتها لشهر رمضان 2026 بوحي من روح التآلف والأناقة الخالدة
EINPresswire.com/ -- مع بداية شهر رمضان المبارك في مختلف أنحاء المنطقة، تكشف ماكس فاشون -العلامة التجارية الرائدة في مجال الأزياء ذات التكلفة الميسورة في الشرق الأوسط والتابعة لمجموعة لاندمارك- عن مجموعتها لرمضان 2026 المستوحاة من روح التآلف والأناقة الخالدة والتي تقدم للعائلات في مختلف أنحاء المنطقة أزياءً احتفالية راقية بأسعار معقولة وذلك وفاءً بوعد ماكس فاشون بجعل الأناقة في متناول الجميع. ويتصدر حملة هذا العام الفنانة والمغنية الشهيرة بيسان إسماعيل، التي يضفي حضورها الصادق وجذورها الثقافية على مجموعة الموسم بُعداً إضافياً من العمق يخاطب وجدان الجمهور.
تجسد تصميمات القفطان الذهبي المناسبة للتجمعات على الإفطار، وحفلات السحور، واحتفالات العيد طابع الرقي الهادئ الذي تتميز به أزياء رمضان. ترتكز المجموعة على تشكيلة من الدرجات المحايدة الدافئة تتخللها درجات الأبيض الناعمة واللمسات المعدنية الرقيقة؛ لتعكس أناقة هادئة بلمسة فاخرة، مع الحفاظ على الراحة وسهولة الارتداء. ومن خلال الجمع بين التصميم الراقي وأسعار الملابس اليومية المعقولة، تتيح المجموعة للعملاء التألق بإطلالات أنيقة دون التنازل عن الطابع الراقي الذي يبحثون عنه ودون تجاوز ميزانيتهم المخصصة للشهر الكريم. كما تضفي القصَّات الانسيابية، والطيات المترفة، والزخارف المشغولة بعناية أبعاداً مميزة على كل قطعة؛ لتقدم تصميمات تعكس لمسة احتفالية راقية دون تكلف.
تعليقاً على هذا الإطلاق، صرح هارون رشيد -نائب الرئيس الأول لقسم التسويق في مجموعة لاندمارك- قائلاً: "يمثل رمضان وقتاً تصبح فيه الأناقة جزءاً من تقاليد يومية تحمل معنى خاصاً، بدءاً من اللقاءات مع الأحبة وصولاً إلى الاحتفاء بالأمسيات المميزة معاً. وقد صُممت مجموعة هذا العام لتجمع بين الرقي والبساطة، من خلال مزج تصميمات القفطان الكلاسيكية الخالدة مع تفاصيل احتفالية رقيقة. في ماكس فاشون، تظل القيمة دوماً في صميم كل ما نقوم به، وتجسِّد مجموعة رمضان هذا الالتزام من خلال تقديم أزياء متقنة الصنع، وجاهزة للمناسبات، وبأسعار مناسبة لكل عميل. ويعزز اختيار بيسان إسماعيل لتكون الوجه الدعائي لحملة رمضان ارتباطنا بعملائنا الذين يقدرون الأصالة، والثقافة، والتعبير عن الذات".
صُممت هذه القطع باستخدام أقمشة من مزيج الكتان المسامي والخامات الراقية؛ لتوازن بانسيابية بين الخفة والفخامة. كما تعزز التفاصيل الدقيقة، واللمسات البراقة الناعمة، والتطريزات الرقيقة جماليات التصميمات بصفة عامة؛ مما يجعل كل قطعة مناسبة للحظات العائلية المفعمة بالود والمحبة والتجمعات الاحتفالية الكبرى. والنتيجة: إطلالات تجمع بين الراحة والأناقة البالغة، وتجسد جوهر الشهر الفضيل بكل ما يحمله من رقي، ودفء، ومعنى.
تتوفر مجموعة رمضان 2026 الآن في جميع متاجر ماكس فاشون في المنطقة وعبر الإنترنت، وتقدم للعملاء قطعاً ذات تصميمات مدروسة بعناية تضفي دفئاً، وأناقة، وتنوعاً على خزانة ملابس الموسم.
للمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني: https://www.maxfashion.com/
نُبذة عن ماكس
انطلقت ماكس (https://www.maxfashion.com/) في دولة الإمارات العربية المتحدة عام 2004، وتُعد العلامة التجارية الكبرى والأكثر موثوقية في مجال الأزياء ذات التكلفة الميسورة في الشرق الأوسط، وشمال أفريقيا، وجنوب شرق آسيا، والهند؛ إذ تضم تحت مظلتها أكثر من 830 متجراً في 16 دولة بالإضافة إلى بوابة تسوق إلكترونية تقدم خدماتها في شتى أنحاء المنطقة. تخدم ماكس الشرائح السوقية المتوسطة وتروج لمنتجاتها التي تحمل علامتها التجارية الخاصة التي تشمل الملابس للنساء والرجال والأطفال، إضافة إلى الأحذية، والمنتجات المنزلية، والإكسسوارات. استطاعت ماكس تحقيق نجاحها من خلال التسعير القائم على أساس القيمة، والشفافية في عرض المنتجات، وتعزيز مكانتها السوقية، والانتشار السريع في السوق. ماكس هي جزء من مجموعة لاندمارك، واحدة من أكبر سلاسل متاجر البيع بالتجزئة في المنطقة (https://www.landmarkgroup.com/
نُبذة عن ماكس
انطلقت ماكس (https://www.maxfashion.com/) في دولة الإمارات العربية المتحدة عام 2004، وتُعد العلامة التجارية الكبرى والأكثر موثوقية في مجال الأزياء ذات التكلفة الميسورة في الشرق الأوسط، وشمال أفريقيا، وجنوب شرق آسيا، والهند؛ إذ تضم تحت مظلتها أكثر من 830 متجراً في 16 دولة بالإضافة إلى بوابة تسوق إلكترونية تقدم خدماتها في شتى أنحاء المنطقة. تخدم ماكس الشرائح السوقية المتوسطة وتروج لمنتجاتها التي تحمل علامتها التجارية الخاصة التي تشمل الملابس للنساء والرجال والأطفال، إضافة إلى الأحذية، والمنتجات المنزلية، والإكسسوارات. استطاعت ماكس تحقيق نجاحها من خلال التسعير القائم على أساس القيمة، والشفافية في عرض المنتجات، وتعزيز مكانتها السوقية، والانتشار السريع في السوق. ماكس هي جزء من مجموعة لاندمارك، واحدة من أكبر سلاسل متاجر البيع بالتجزئة في المنطقة (https://www.landmarkgroup.com/
