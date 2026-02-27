ماكس فاشون ترحب بالفنانة بيسان إسماعيل بوصفها وجهاً دعائياً لمجموعة رمضان 2026
EINPresswire.com/ -- كشفت ماكس فاشون -العلامة التجارية الرائدة في مجال الأزياء ذات التكلفة الميسورة في الشرق الأوسط والتابعة لمجموعة لاندمارك- عن مجموعتها لشهر رمضان عام 2026 الصادرة ضمن مشروع تعاون مميز يجمع بين الأناقة، والأصالة، والتواصل الصادق. في موسم رمضان هذا العام، انضمت المغنية الشهيرة بيسان إسماعيل إلى العلامة التجارية لتكون الوجه الدعائي لحملة شهر رمضان المبارك؛ مما يضفي طابعاً ثقافياً مميزاً ورؤية أنيقة على المجموعة المستوحاة من روح التآلف والأناقة الخالدة. انطلاقاً من وعد ماكس فاشون الراسخ بتقديم أزياء مواكبة لأحدث الصيحات بأسعار في متناول الجميع، تضمن المجموعة للعائلات الاحتفال بالموسم بإطلالات راقية دون تجاوز ميزانياتهم.
بدءاً من جذورها السورية وصولاً إلى حضورها المتألق على المسارح في مختلف أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة والعالم العربي، تمثل بيسان إسماعيل جيلاً جديداً من الفنانين العرب الذين يعيدون تشكيل المشهد الثقافي. ومن خلال الموسيقى، والتمثيل، والمحتوى الرقمي تمزج بيسان بين الاستقلالية والعاطفة، وبين الطموح والأصالة، وهي قيم تنسجم بسلاسة مع فلسفة ماكس فاشون القائمة على جعل الأناقة في متناول الجميع، وشاملةً للجميع، ومتجذرة في تفاصيل الحياة اليومية الواقعية.
تعكس مجموعة رمضان 2026 جمال الأناقة العائلية التي لا يعفو عليها الزمن، والتي تتجلى في تشكيلة من الدرجات المحايدة الدافئة تتخللها درجات الأبيض الناعمة واللمسات المعدنية الرقيقة. صُممت المجموعة لجميع أفراد العائلة، بدءاً من الوالدين وصولاً إلى الأطفال والرضع؛ إذ تقدم تصميمات متناسقة معاً تضفي إحساساً بالترابط وتعبر في الوقت ذاته عن أناقة كل فرد. تشكل الأقمشة المصنوعة من مزيج الكتان أساس هذه المجموعة؛ حيث توفر الراحة والتهوية مع لمسة أنيقة راقية، أما التفاصيل الزخرفية الرقيقة واللمعان الخافت فتضفيان لمسة احتفالية تليق بالتجمعات النهارية والمناسبات المسائية على حد سواء. وفوق كل ذلك، تحقق المجموعة توازناً مثالياً بين التصميم المتقن والجودة والحِرَفية من جهة والأسعار الميسورة التكلفة من جهة أخرى؛ ومن ثم ترسخ مكانة ماكس فاشون في المنطقة بوصفها الوجهة الموثوقة للأزياء الاحتفالية التي تقدم أفضل قيمة بأنسب سعر. والنتيجة: إطلالات تجمع بين الرقي والراحة وتجسد الجوهر الحقيقي لاحتفالات رمضان.
تعليقاً على هذا التعاون، صرح هارون رشيد -رئيس قسم التسويق في مجموعة لاندمارك- قائلاً: "يتميز شهر رمضان بمكانته العظيمة في قلوب جميع العائلات في شتى أنحاء المنطقة، وفي ماكس فاشون، نسعى دوماً لإطلاق مجموعات تعكس روح التآلف ولم الشمل. وتُعد شراكتنا مع بيسان إسماعيل امتداداً طبيعياً لهذه المساعي. تمثل بيسان إسماعيل معاني الأصالة، والطموح، والاعتزاز بالهُوية الثقافية؛ الأمر الذي يلقي صدى واسعاً لدى عملائنا. وفي الوقت ذاته، نحافظ على التزامنا بضمان تقديم أزياء المناسبات الأنيقة بأسعار مناسبة للجميع، خاصةً في هذا الموسم الذي تستعد فيه العائلات لاحتفالات عديدة".
وفي حديثها عن هذا التعاون، صرحت بيسان إسماعيل، قائلة: "يمثل رمضان وقتاً مميزاً للغاية بالنسبة لي، يتمحور حول العائلة، والتأمل، والاحتفاء باللحظات الجميلة معاً. أشعر بأن التعاون مع ماكس فاشون خطوة طبيعية؛ فهي علامة تتواصل بصدق مع الناس. ويسعدني للغاية أن أكون الوجه الدعائي لمجموعة رمضان لهذا العام، وأن أعرض تصميمات تعبر عن الأناقة والراحة وتعكس شخصيتي الحقيقية".
يرتكز هذا التعاون على قيمنا المشتركة؛ إذ تشتهر بيسان وعلامة ماكس فاشون التجارية بالحرص على القرب من مجتمعاتهما والتواصل العميق معها. ويحتفي هذا التعاون بالأصالة بدلاً من البهرجة، وبالثقة بدلاً من الانجراف خلف الصيحات العابرة، وبالأزياء التي تمنح المرأة فرصة للتعبير عن ذاتها خلال فترة تُعد من أكثر فترات العام تفرداً وعمقاً.
تتوفر مجموعة رمضان 2026 من ماكس فاشون في جميع المتاجر وعبر الإنترنت. للمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني: https://www.maxfashion.com/
-انتهى-
نُبذة عن ماكس
انطلقت ماكس (https://www.maxfashion.com/) في دولة الإمارات العربية المتحدة عام 2004، وتُعد العلامة التجارية الكبرى والأكثر موثوقية في مجال الأزياء ذات التكلفة الميسورة في الشرق الأوسط، وشمال أفريقيا، وجنوب شرق آسيا والهند؛ إذ تضم تحت مظلتها أكثر من 750 متجراً في 20 دولة بالإضافة إلى بوابة تسوق إلكترونية تقدم خدماتها في شتى أنحاء المنطقة. تخدم ماكس الشرائح السوقية المتوسطة وتروج لمنتجاتها التي تحمل علامتها التجارية الخاصة والتي تشمل الملابس للنساء والرجال والأطفال، إضافة إلى الأحذية، والمنتجات المنزلية، والإكسسوارات. استطاعت ماكس تحقيق نجاحها من خلال التسعير القائم على أساس القيمة، والشفافية في عرض المنتجات، وتعزيز مكانتها السوقية، والانتشار السريع في السوق. ماكس هي جزء من مجموعة لاندمارك، واحدة من أكبر سلاسل متاجر البيع بالتجزئة في المنطقة (https://www.landmarkgroup.com/).
Meriam Perez
بدءاً من جذورها السورية وصولاً إلى حضورها المتألق على المسارح في مختلف أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة والعالم العربي، تمثل بيسان إسماعيل جيلاً جديداً من الفنانين العرب الذين يعيدون تشكيل المشهد الثقافي. ومن خلال الموسيقى، والتمثيل، والمحتوى الرقمي تمزج بيسان بين الاستقلالية والعاطفة، وبين الطموح والأصالة، وهي قيم تنسجم بسلاسة مع فلسفة ماكس فاشون القائمة على جعل الأناقة في متناول الجميع، وشاملةً للجميع، ومتجذرة في تفاصيل الحياة اليومية الواقعية.
تعكس مجموعة رمضان 2026 جمال الأناقة العائلية التي لا يعفو عليها الزمن، والتي تتجلى في تشكيلة من الدرجات المحايدة الدافئة تتخللها درجات الأبيض الناعمة واللمسات المعدنية الرقيقة. صُممت المجموعة لجميع أفراد العائلة، بدءاً من الوالدين وصولاً إلى الأطفال والرضع؛ إذ تقدم تصميمات متناسقة معاً تضفي إحساساً بالترابط وتعبر في الوقت ذاته عن أناقة كل فرد. تشكل الأقمشة المصنوعة من مزيج الكتان أساس هذه المجموعة؛ حيث توفر الراحة والتهوية مع لمسة أنيقة راقية، أما التفاصيل الزخرفية الرقيقة واللمعان الخافت فتضفيان لمسة احتفالية تليق بالتجمعات النهارية والمناسبات المسائية على حد سواء. وفوق كل ذلك، تحقق المجموعة توازناً مثالياً بين التصميم المتقن والجودة والحِرَفية من جهة والأسعار الميسورة التكلفة من جهة أخرى؛ ومن ثم ترسخ مكانة ماكس فاشون في المنطقة بوصفها الوجهة الموثوقة للأزياء الاحتفالية التي تقدم أفضل قيمة بأنسب سعر. والنتيجة: إطلالات تجمع بين الرقي والراحة وتجسد الجوهر الحقيقي لاحتفالات رمضان.
تعليقاً على هذا التعاون، صرح هارون رشيد -رئيس قسم التسويق في مجموعة لاندمارك- قائلاً: "يتميز شهر رمضان بمكانته العظيمة في قلوب جميع العائلات في شتى أنحاء المنطقة، وفي ماكس فاشون، نسعى دوماً لإطلاق مجموعات تعكس روح التآلف ولم الشمل. وتُعد شراكتنا مع بيسان إسماعيل امتداداً طبيعياً لهذه المساعي. تمثل بيسان إسماعيل معاني الأصالة، والطموح، والاعتزاز بالهُوية الثقافية؛ الأمر الذي يلقي صدى واسعاً لدى عملائنا. وفي الوقت ذاته، نحافظ على التزامنا بضمان تقديم أزياء المناسبات الأنيقة بأسعار مناسبة للجميع، خاصةً في هذا الموسم الذي تستعد فيه العائلات لاحتفالات عديدة".
وفي حديثها عن هذا التعاون، صرحت بيسان إسماعيل، قائلة: "يمثل رمضان وقتاً مميزاً للغاية بالنسبة لي، يتمحور حول العائلة، والتأمل، والاحتفاء باللحظات الجميلة معاً. أشعر بأن التعاون مع ماكس فاشون خطوة طبيعية؛ فهي علامة تتواصل بصدق مع الناس. ويسعدني للغاية أن أكون الوجه الدعائي لمجموعة رمضان لهذا العام، وأن أعرض تصميمات تعبر عن الأناقة والراحة وتعكس شخصيتي الحقيقية".
يرتكز هذا التعاون على قيمنا المشتركة؛ إذ تشتهر بيسان وعلامة ماكس فاشون التجارية بالحرص على القرب من مجتمعاتهما والتواصل العميق معها. ويحتفي هذا التعاون بالأصالة بدلاً من البهرجة، وبالثقة بدلاً من الانجراف خلف الصيحات العابرة، وبالأزياء التي تمنح المرأة فرصة للتعبير عن ذاتها خلال فترة تُعد من أكثر فترات العام تفرداً وعمقاً.
تتوفر مجموعة رمضان 2026 من ماكس فاشون في جميع المتاجر وعبر الإنترنت. للمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني: https://www.maxfashion.com/
-انتهى-
نُبذة عن ماكس
انطلقت ماكس (https://www.maxfashion.com/) في دولة الإمارات العربية المتحدة عام 2004، وتُعد العلامة التجارية الكبرى والأكثر موثوقية في مجال الأزياء ذات التكلفة الميسورة في الشرق الأوسط، وشمال أفريقيا، وجنوب شرق آسيا والهند؛ إذ تضم تحت مظلتها أكثر من 750 متجراً في 20 دولة بالإضافة إلى بوابة تسوق إلكترونية تقدم خدماتها في شتى أنحاء المنطقة. تخدم ماكس الشرائح السوقية المتوسطة وتروج لمنتجاتها التي تحمل علامتها التجارية الخاصة والتي تشمل الملابس للنساء والرجال والأطفال، إضافة إلى الأحذية، والمنتجات المنزلية، والإكسسوارات. استطاعت ماكس تحقيق نجاحها من خلال التسعير القائم على أساس القيمة، والشفافية في عرض المنتجات، وتعزيز مكانتها السوقية، والانتشار السريع في السوق. ماكس هي جزء من مجموعة لاندمارك، واحدة من أكبر سلاسل متاجر البيع بالتجزئة في المنطقة (https://www.landmarkgroup.com/).
Meriam Perez
Marsaana Communications
email us here
Legal Disclaimer:
EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.