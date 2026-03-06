Re: TRAFFIC ALERT US RT 2 & FERRY RD SOUTH HERO [#1]
The roadway is now back open
Sent: Wednesday, March 4, 2026 9:00 PM
To: DPS - Roadway Alert <DPS.RoadwayAlert@vermont.gov>
Subject: TRAFFIC ALERT US RT 2 & FERRY RD SOUTH HERO [#1]
STATE OF VERMONT
DEPARTMENT OF PUBLIC SAFETY
VERMONT STATE POLICE
ST ALBANS BARRACKS IN COOPERATION WITH GRAND ISLE SHERIFFS DEPARTMENT
NEWS RELEASE - HIGHWAY/TRAFFIC NOTIFICATION
US RT 2 NEAR THE FERRY ROAD IN SOUTH HERO IS CLOSED AT THIS TIME DUE TO A LAW ENFORCEMENT INCIDENT. EMERGENCY RESPONDERS ARE ON SCENE IN THE AREA.
CLOSURE INCIDENT IS EXPECTED TO LAST FOR SEVERAL HOURS. SPECIFIC DETAILS ARE NOT YET AVAILABLE AND UPDATES WILL BE PROVIDED
AS APPROPRIATE.
MOTORIST SHOULD EXPECT DELAYS IN THE AREA AND SEEK ALTERNATE ROUTES
PLEASE DRIVE CAREFULLY
