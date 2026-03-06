Re: TRAFFIC ALERT US RT 2 & FERRY RD SOUTH HERO [#1]

Submit Release
TRAFFIC ALERT US RT 2 & FERRY RD SOUTH HERO

The roadway is now back open 


 

From: Field, Louise via DPS.VSPMedia <dps.vspmedia@list.vermont.gov>
Sent: Wednesday, March 4, 2026 9:00 PM
To: DPS - Roadway Alert <DPS.RoadwayAlert@vermont.gov>
Subject: TRAFFIC ALERT US RT 2 & FERRY RD SOUTH HERO [#1]

 

STATE OF VERMONT

DEPARTMENT OF PUBLIC SAFETY

VERMONT STATE POLICE

ST ALBANS BARRACKS IN COOPERATION WITH GRAND ISLE SHERIFFS DEPARTMENT


NEWS RELEASE - HIGHWAY/TRAFFIC NOTIFICATION


US RT 2 NEAR THE FERRY ROAD IN SOUTH HERO IS CLOSED AT THIS TIME DUE TO A LAW ENFORCEMENT INCIDENT.  EMERGENCY RESPONDERS ARE ON SCENE IN THE AREA.


CLOSURE INCIDENT IS EXPECTED TO LAST FOR SEVERAL HOURS.  SPECIFIC DETAILS ARE NOT YET AVAILABLE AND UPDATES WILL BE PROVIDED

AS APPROPRIATE.


MOTORIST SHOULD EXPECT DELAYS IN THE AREA AND SEEK ALTERNATE ROUTES


PLEASE DRIVE CAREFULLY

