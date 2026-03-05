CANYON startet Vertrieb in Deutschland über notebooksbilliger.de

Canyon Power Bank

BERLIN, GERMANY, March 5, 2026 / EINPresswire.com / -- CANYON gibt den Ausbau seiner Präsenz auf dem deutschen Markt durch eine neue Partnerschaft mit notebooksbilliger.de bekannt. Kundinnen und Kunden in Deutschland können ab sofort eine breite Auswahl an CANYON Lifestyle-Elektronik und mobilem Zubehör direkt auf der markeneigenen Seite des Online-Händlers entdecken.Als einer der etablierten Online-Technikhändler Deutschlands bietet notebooksbilliger.de einen komfortablen Zugang zu einem umfangreichen Sortiment an Consumer Electronics. Der Verkaufsstart stellt einen wichtigen Schritt in der europäischen Wachstumsstrategie von CANYON dar und bringt die praxisorientierten, designfokussierten Produkte der Marke näher an deutsche Verbraucherinnen und Verbraucher, die Wert auf zuverlässige Technik für den Alltag legen.Smarte Accessoires für moderne LebensstileDas Portfolio von CANYON vereint Funktionalität, Langlebigkeit und zeitgemäßes Design – entwickelt für Nutzerinnen und Nutzer, die sowohl Leistung als auch Einfachheit in ihrem täglichen Leben schätzen.Powerbanks: Zuverlässige Energie für unterwegsDie Powerbanks von CANYON sind darauf ausgelegt, überall dort verlässliche Energie zu liefern, wo sie benötigt wird – auf Reisen, während langer Arbeitstage oder im hektischen Pendelalltag.Modelle wie die OnPower 230 verfügen über eine hohe Akkukapazität und mehrere Ladeanschlüsse, wodurch sie sich für Smartphones, Tablets und sogar Laptops eignen. Ein intelligentes Display informiert in Echtzeit über den Akkustand, während das robuste Gehäuse für Langlebigkeit im täglichen Einsatz sorgt.Kompaktere Lösungen wie die OnPower 510 bieten maximale Mobilität bei geringem Gewicht und sind mit wichtigen Schutzmechanismen gegen Überhitzung, Überspannung und Kurzschluss ausgestattet – ideal für alle, die viel unterwegs sind.Audio-Lösungen: Klang ohne GrenzenAuch im Audiobereich setzt CANYON auf Produkte, die aktive und soziale Lebensstile optimal ergänzen.Der portable Wireless-Lautsprecher OnMove 11 überzeugt mit klarem Sound in einem kompakten Format, stabiler Bluetooth-Verbindung und wasserresistenter Bauweise für den Einsatz drinnen wie draußen. Ausgewählte Modelle verfügen zudem über dynamische RGB-Beleuchtung und eine lange Akkulaufzeit für ein noch intensiveres Hörerlebnis.Für den persönlichen Musikgenuss kombiniert das offene Wireless-Headset OnFlow 12 ein leichtes Design mit Air-Conduction-Technologie. So können Nutzerinnen und Nutzer Musik hören und telefonieren, ohne die Umgebungsgeräusche vollständig auszublenden. Die lange Akkulaufzeit und die ergonomische Bauweise machen das Headset zum praktischen Begleiter im Alltag.Entwickelt für den AlltagCANYON entwickelt Technologie, die sich nahtlos in den Alltag integriert – sei es mobile Energie für produktives Arbeiten, kabelloser Sound für Entertainment oder durchdachtes Zubehör, das tägliche Abläufe vereinfacht.Mit dem offiziellen Start auf notebooksbilliger.de erhalten Verbraucherinnen und Verbraucher in Deutschland direkten Zugang zu einem wachsenden Sortiment an CANYON Produkten, die modernes Design, zuverlässige Performance und ein attraktives Preis-Leistungs-Verhältnis vereinen – verfügbar über eine der etablierten Online-Plattformen für Elektronik in Deutschland.

