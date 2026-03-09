LORGAR RANKINGS - nowy turniej CS2 dla wschodzących talentów Europy Wschodniej

News Provided By

WARSAW, WARSAW, POLAND, March 9, 2026 / EINPresswire.com / -- Zainicjowany przez LORGAR i realizowany we współpracy ze StarLadder, turniej Valve Tier 2 zapewnia drużynom oficjalne punkty rankingowe VRS oraz oferuje finały LAN z pulą nagród $50 000. Wydarzenie posiada status Valve Tier 2, co oznacza, że każdy mecz daje punkty w Valve Regional Standings (VRS) – kluczowym rankingu decydującym o zaproszeniach na Major.Turniej potrwa od 12 marca do 26 kwietnia 2026 roku.Kraje objęte kwalifikacjami18 państw europejskich, każde z własnymi krajowymi kwalifikacjami, własnymi influencerami transmitującymi w lokalnych językach oraz ścieżką do finałów LAN w kwietniu 2026:Polska, Czechy, Bułgaria, Chorwacja, Estonia, Węgry, Kosowo, Łotwa, Litwa, Czarnogóra, Macedonia Północna, Rumunia, Serbia, Słowacja, Słowenia, Ukraina, Albania oraz Bośnia i Hercegowina.Czym jest LORGAR RANKINGSLORGAR RANKINGS to turniej CS2 zainicjowany przez LORGAR i realizowany we współpracy ze StarLadder. StarLadder organizuje wydarzenia esportowe od 2001 roku i ma na swoim koncie dwa turnieje Counter-Strike Major: Berlin 2019 oraz Budapest 2025.Turniej odbywa się od 12 marca do 26 kwietnia 2026 roku. Ma trzyetapowy format: otwarte krajowe kwalifikacje prowadzą do zamkniętego etapu online, który następnie wyłania uczestników finału LAN. Dla tych, którzy są mniej zaznajomieni z tym pojęciem, finał LAN (local area network) to wydarzenie na żywo, podczas którego wszyscy zawodnicy rywalizują obok siebie w tym samym fizycznym miejscu, w tych samych warunkach, korzystając z tego samego sprzętu zapewnionego przez LORGAR. LORGAR RANKINGS można oglądać w lokalnych językach z udziałem streamerów z każdego z 18 krajów. Przygotujcie się!Etap 1: Otwarte kwalifikacje krajowe (12–15 marca, online)Rejestracja otwiera się 26 lutego. Format to Single Elimination: Bo1 (best-of-one – 1 mapa na mecz), z decydującymi meczami Bo3 (best-of-three – 3 mapy w finałowym meczu każdej drabinki). Najlepsze drużyny z każdych kwalifikacji krajowych awansują do zamkniętych kwalifikacji.Etap 2: Zamknięte kwalifikacje (20 marca – 10 kwietnia, online)Najlepsze drużyny z otwartych kwalifikacji przechodzą do uporządkowanej rywalizacji online. Rozpoczyna się ona fazą grupową GSL, która prowadzi do drabinki Double Elimination (Bo3). Cztery drużyny wychodzą z tego etapu z miejscami w finałach LAN.Etap 3: Finały LAN (25–26 kwietnia, studio offline, strefa Schengen UE)Osiem drużyn rywalizuje w dwudniowym wydarzeniu studyjnym offline: czterech zwycięzców zamkniętych kwalifikacji oraz cztery drużyny zaproszone bezpośrednio na podstawie europejskiego rankingu VRS (data snapshotu: 6 kwietnia). Format to Single Elimination, Bo3, z łączną pulą nagród $50 000.Dokładna lokalizacja studia oraz szczegóły transmisji zostaną ogłoszone na lorgar.com/rankings oraz w kanałach społecznościowych StarLadder.O LORGARMarka LORGAR https://lorgar.com/ została stworzona dla graczy niezależnie od ich poziomu umiejętności – od amatorów po profesjonalistów — LORGAR dostarcza jedno rozwiązanie: Ready To Play!Rozwiązania PC Gaming, Streaming i Racing — wszystkie niezbędne urządzenia, całość zintegrowana, wszystko działa jako jeden ekosystem — od jednej marki: monitory, komputery PC, myszy, klawiatury, zestawy słuchawkowe, kontrolery, podkładki pod mysz, fotele, biurka, kamery internetowe, mikrofony — wszystko w LORGAR PLATFORM.LORGAR PLATFORM to oprogramowanie wzbogacone o zaawansowaną analizę statystyczną, które łączy urządzenia w jedną całość. Odkryj naszą społeczność, aby znaleźć członków drużyny w swoim kraju, mieście lub okolicy na mapie w czasie rzeczywistym w platformie. Czatuj, graj, spotykaj się online i offline. Synchronizuj podświetlenie, precyzyjnie dostosuj każde urządzenie do swoich wymagań, twórz makra i presety oraz śledź statystyki w zlokalizowanym, intuicyjnym interfejsie z automatycznym wykrywaniem gier i wsparciem online. Ulepsz swoją rozgrywkę dzięki LORGAR PLATFORM już dziś!Poznaj rozwiązania Ready To Play na stronie:https:// lorgar.com/platform

