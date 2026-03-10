LORGAR RANKINGS: nový turnaj CS2 pro vycházející talenty Evropy
EINPresswire.com/ -- Turnaj LORGAR RANKINGS, pořádaný společností LORGAR ve spolupráci se StarLadder, přináší do regionu Counter-Strike 2 novou příležitost pro vycházející týmy. Turnaj se statusem Valve Tier-2 nabízí body do žebříčku Valve Regional Standings (VRS) a vyvrcholí LAN finále s prize poolem 50 000 USD.
Turnaj probíhá 12. března – 26. dubna 2026.
Zastoupené země
Do projektu je zapojeno 18 evropských zemí, každá s vlastní národní kvalifikací a lokálními influencery streamujícími v místních jazycích. Všechny týmy budou bojovat o postup do LAN finále v dubnu 2026.
Polsko, Česká republika, Bulharsko, Chorvatsko, Estonsko, Maďarsko, Kosovo, Lotyšsko, Litva, Černá Hora, Severní Makedonie, Rumunsko, Srbsko, Slovensko, Slovinsko, Ukrajina, Albánie a Bosna a Hercegovina.
Co je LORGAR RANKINGS
LORGAR RANKINGS je mezinárodní turnaj v Counter-Strike 2 organizovaný společností LORGAR ve spolupráci se StarLadder. StarLadder produkuje esportové akce od roku 2001 a stojí mimo jiné za turnaji CS:GO Major Berlin 2019 a CS2 Major Budapest 2025.
Turnaj je rozdělen do tří fází: otevřené národní kvalifikace, uzavřená online fáze a finální LAN finále, kde hráči soutěží společně na jednom místě na jednotném vybavení značky LORGAR.
Turnaj bude možné sledovat v lokálních jazycích díky streamerům ze všech zúčastněných zemí.
Formát turnaje
Fáze 1: Otevřené národní kvalifikace - 12.–15. března (online). Registrace se otevírá 26. února.
Formát:
- Single Elimination
- Bo1 (jedna mapa na zápas)
- rozhodující zápasy Bo3
Nejlepší týmy z každé národní kvalifikace postupují do uzavřené fáze.
Fáze 2: Uzavřená kvalifikace - 20. března – 10. dubna (online)
Týmy z otevřených kvalifikací pokračují ve strukturované soutěži:
- skupinová fáze systémem GSL
- play-off Double Elimination (Bo3)
Čtyři nejlepší týmy postupují do LAN finále.
Fáze 3: LAN finále - 25.–26. dubna (offline studio, EU)
Osm týmů se utká ve dvoudenním finále:
- 4 týmy z uzavřené kvalifikace
- 4 týmy pozvané podle evropského VRS žebříčku (stav k 6. dubnu)
Formát: Single Elimination, Bo3
Prize pool: 50 000 USD
Přesné místo konání a informace o vysílání budou zveřejněny na lorgar.com/rankings a sociálních sítích StarLadder.
O společnosti LORGAR
LORGAR vytváří ekosystém Ready To Play řešení pro hráče od amatérů až po profesionály. Nabídka zahrnuje PC, monitory, myši, klávesnice, headsety, mikrofony, webkamery, židle i stoly, které jsou propojené v rámci ekosystému LORGAR PLATFORM. Tento software umožňuje synchronizaci zařízení, nastavení makro profilů a sledování herních statistik, zároveň také pomáhá hráčům vyhledávat spoluhráče pomocí mapy v reálném čase a propojuje komunitu hráčů online i offline.
Proč je LORGAR RANKINGS důležitý
Systém Valve Regional Standings (VRS) rozhoduje o pozvánkách na největší turnaje Counter-Strike, včetně Majorů. Body do VRS mohou týmy získávat pouze na turnajích schválených společností Valve.
Ve východní Evropě však existuje jen omezený počet turnajů s tímto statusem. LORGAR RANKINGS jako turnaj Valve Tier-2 poskytuje týmům z 18 zemí přímou příležitost získat body, zlepšit své postavení v žebříčku a získat zkušenosti i viditelnost na mezinárodní scéně.
Komunitní ceny
Během turnaje bude probíhat soutěž pro fanoušky s více než 30 cenami. Soutěž startuje 16. března.
Mezi ceny patří:
- LORGAR Gaming PC (stejný model použitý během Grand Finále, podepsaný vítězným týmem)
- LORGAR Racing Flex
- periferní zařízení LORGAR – myši, klávesnice, headsety, mikrofony a webkamery
Fanoušci se mohou registrovat již nyní. Registrace před začátkem soutěže přináší extra vstupy, sdílení s přáteli zvyšuje šance na výhru.
O společnosti StarLadder
StarLadder, založený v roce 2001, patří mezi globální lídry v produkci esportových turnajů. Mezi jeho největší projekty patří CS:GO Major Berlin 2019, CS2 Major Budapest 2025 a série StarSeries. Kromě Counter-Strike významně ovlivnil také scénu Dota 2, například turnajem The Chongqing Major.
Přehled
Turnaj: LORGAR RANKINGS
Hra: Counter‑Strike 2 (CS2)
Status Valve: Tier‑2 (započítává se do VRS)
Organizátor: StarLadder (produkční partner)
Iniciováno: LORGAR
Termíny: 28. února – 26. dubna 2026
Prize pool: 50 000 USD (LAN finále)
LAN finále: 25.–26. dubna, offline studio, EU (TBA)
Platforma: FACEIT (online fáze)
Soutěž o ceny: start 16. března; registrujte se nyní pro extra vstupy
Registrace: od 26. února na lorgar.com/rankings
Odkazy a zdroje
Stránka turnaje: lorgar.com/rankings
Web LORGAR: lorgar.com
LORGAR PLATFORM: https://lorgar.com/platform
StarLadder: starladder.com
LORGAR marketing
